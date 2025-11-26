América Latina

El gigante cripto Tether se va de Uruguay: proyectaba inversiones por 500 millones de dólares

La multinacional tenía una granja de minería para la generación de activos digitales. Pero se quejaba de los altos costos de la energía eléctrica y sufrió cortes por falta de pago

Guardar
La representación de la criptomoneda
La representación de la criptomoneda Tether (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo)

La multinacional Tether, que proyectaba inversiones por USD 500 millones en Uruguay, confirmó al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que cerrará su operación en el país. Esta era la única empresa dedicada a la minería de cripto activos y pretendía acordar una mejor tarifa con empresas de electricidad, algo que finalmente no ocurrió.

Según informó este martes El Observador, Tehter confirmó al gobierno uruguayo el cese de sus operaciones así como el despido de 30 de los 38 trabajadores que tenía en plantilla. La reunión con las autoridades fue este martes en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo.

Esta decisión ya había trascendido en septiembre, cuando desde el gigante cripto se aseguraba que los altos costos de la energía en el país hacían inviable el negocio.

Una granja de minado de
Una granja de minado de criptoactivos (WSJ)

Los trabajadores fueron notificados del despido también este martes, informó el semanario Búsqueda. El lunes, mientras tanto, se habían bloqueado los accesos a las instalaciones.

En junio, este medio había informado que UTE, el ente estatal encargado de la energía eléctrica, le había cortado el suministro de energía a las plantas de la compañía porque no había pagado por dos meses consecutivos.

Un trabajador narró que, desde que se le cortó la energía a Tether, se habían encargado de realizar tareas de mantenimiento, como refrigerar unas 3.000 computadoras de minado. A fines de agosto se resolvió enviar a la plantilla a seguro de paro y hubo algunos despidos.

La decisión fue comunicada en una reunión virtual, en la que le confirmaron a los trabajadores que las negociaciones en el país no llegarían a buen puerto.

Un parque eólico de UTE,
Un parque eólico de UTE, la empresa estatal de la energía eléctrica en Uruguay (UTE)

El gigante de criptoactivos Tether había decidido desembarcar en 2023 en Uruguay. Una de las ventajas que veía estaba en su red eléctrica, un aspecto clave para el trabajo que se realiza en una granja de minado de criptos. Evaluaron que en este aspecto, el país se mostraba robusto y confiable, con una base sólida. Pero el mismo argumento que la empresa utilizó para llegar al país, es el que ahora la hace retirarse.

Tether había proyectado inversiones por USD 500 millones en Uruguay, que incluían la construcción de tres centros de procesamiento de datos en Florida (centrosur del país) y Tacuarembó (norte), además de un parque de generación eólica y fotovoltaica. Pero la compañía vio que su continuidad en Uruguay era inviable bajo las condiciones actuales.

Las ventajas que la empresa vio en la red eléctrica uruguaya tiene también una gran desventaja: el precio de la energía que hay que pagar. Se trata de uno de los valores más altos de la región, un aspecto que hace que Uruguay no sea competitivo para captar este tipo de inversiones. De hecho, con la ida de Tether del país, no quedan empresas que minen criptoactivos.

Tether confirmó que se retira
Tether confirmó que se retira de Uruguay (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las granjas de minería son similares a un data center, en donde los servidores se dedican a resolver problemas complejos que derivan en la creación de un activo virtual. Este proceso consume mucha energía. De hecho, el 80% del costo de estas empresas se destina a ese rubro, según expresan en el sector.

En septiembre se conoció públicamente que Tehter había anunciado a UTE que buscaba un esquema tarifario más competitivo, y en ese momento le mandó una carta tras no lograr acceder a un precio diferencial.

Confiamos en el potencial del país, pero para proyectos de esta escala resulta fundamental un marco tarifario competitivo y previsible. No haber alcanzado un acuerdo nos obliga a replantear nuestra estrategia”, explicó la compañía en una carta a UTE consignada en ese momento en El Observador.

Sin embargo, en ese momento el área de prensa de la empresa negó esa resolución, que ahora se confirma.

Temas Relacionados

TetherUTEUruguayminería cripto

Últimas Noticias

Amnistía Internacional denunció la violencia y la represión sistemática del régimen cubano contra las mujeres

Un informe de la organización reveló abusos contra activistas, defensoras de derechos y periodistas, incluyendo amenazas, agresiones físicas y presiones familiares, y exigió medidas urgentes de protección y legislación específica

Amnistía Internacional denunció la violencia

El vicepresidente de Bolivia aseguró que se autoexcluyó del Gobierno y marcó su diferencia con Rodrigo Paz: “Ya no soy parte”

Edmand Lara anunció su desvinculación del Ejecutivo con una crítica hacia la influencia empresarial sobre el presidente Rodrigo Paz, además de cuestionar recientes medidas fiscales que, según él, benefician a grandes fortunas

El vicepresidente de Bolivia aseguró

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro

Pete Hegseth llegará este miércoles a Santo Domingo para mantener reuniones centradas en el combate al narcotráfico con el mandatario Luis Abinader y otros funcionarios de su administración como parte de la Operación Lanza del Sur

El jefe del Pentágono viajará

La agroindustria presiona al gobierno de Bolivia para la aprobación de leyes que validen transgénicos y levanten cupo a las exportaciones

La Cámara Agropecuaria del Oriente presentó al menos siete propuestas normativas y pide que se aprueben “lo antes posible”. Sus demandas reactivan inquietudes sobre impacto ambiental y régimen tributario que el nuevo Gobierno tendrá que abordar

La agroindustria presiona al gobierno

El Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó el retiro de los magistrados que extendieron su mandato más allá del plazo legal

El fallo fija un plazo de diez días para dejar las funciones y confirma que todas sus resoluciones previas seguirán vigentes para evitar un colapso en el sistema judicial

El Tribunal Constitucional de Bolivia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las nuevas debutantes de Le

Las nuevas debutantes de Le Bal de París 2025: aristócratas, herederas y dos ahijadas del rey Juan Carlos

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Huixtla

Sin snacks, bollería industrial y bebidas azucaradas: el Gobierno promete retirar los ultraprocesados del menú infantil de los hospitales

Kábala Perú: resultados del sorteo del martes 25 de noviembre de 2025 y video completo

Violento accidente en Almagro: un colectivo de pasajeros chocó con una camioneta, que terminó volcada

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania da pasos en el

Ucrania da pasos en el plan de paz de EEUU mientras intenta lograr un acuerdo "justo" y sin ceder su soberanía

OpenAI integra el modo avanzado de voz como experiencia unificada directamente en los chats de ChatGPT

Ábalos dice que sabe por "fuentes presenciales" que Sánchez y Cerdán se vieron con Otegi antes de la moción de censura

HBX Group dispara sus pérdidas hasta 69,5 millones en 2025 tras su OPV y nombra nuevo presidente

Ballabriga (BBVA) asegura que el "multilateralismo climático continúa" pero el avance es lento

ENTRETENIMIENTO

El elenco de Stranger Things

El elenco de Stranger Things se despide a lo grande: la temporada final promete emociones y nostalgia ochentera

Chuck Norris sorprende a los 85 años con una transformación física que desafía el paso del tiempo

“Merlina”: Eva Green será la tía Ophelia en la temporada 3

Dick Van Dyke reflexionó sobre la muerte rumbo a su cumpleaños número 100 años: “He tenido una vida emocionante”

Tailandia emite orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude financiero