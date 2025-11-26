El gigante cripto Tether se va de Uruguay: proyectaba inversiones por 500 millones de dólares

La representación de la criptomoneda Tether (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo)

La multinacional Tether, que proyectaba inversiones por USD 500 millones en Uruguay, confirmó al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que cerrará su operación en el país. Esta era la única empresa dedicada a la minería de cripto activos y pretendía acordar una mejor tarifa con empresas de electricidad, algo que finalmente no ocurrió.

Según informó este martes El Observador, Tehter confirmó al gobierno uruguayo el cese de sus operaciones así como el despido de 30 de los 38 trabajadores que tenía en plantilla. La reunión con las autoridades fue este martes en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo.

Esta decisión ya había trascendido en septiembre, cuando desde el gigante cripto se aseguraba que los altos costos de la energía en el país hacían inviable el negocio.

Una granja de minado de criptoactivos (WSJ)

Los trabajadores fueron notificados del despido también este martes, informó el semanario Búsqueda. El lunes, mientras tanto, se habían bloqueado los accesos a las instalaciones.

En junio, este medio había informado que UTE, el ente estatal encargado de la energía eléctrica, le había cortado el suministro de energía a las plantas de la compañía porque no había pagado por dos meses consecutivos.

Un trabajador narró que, desde que se le cortó la energía a Tether, se habían encargado de realizar tareas de mantenimiento, como refrigerar unas 3.000 computadoras de minado. A fines de agosto se resolvió enviar a la plantilla a seguro de paro y hubo algunos despidos.

La decisión fue comunicada en una reunión virtual, en la que le confirmaron a los trabajadores que las negociaciones en el país no llegarían a buen puerto.

Un parque eólico de UTE, la empresa estatal de la energía eléctrica en Uruguay (UTE)

El gigante de criptoactivos Tether había decidido desembarcar en 2023 en Uruguay. Una de las ventajas que veía estaba en su red eléctrica, un aspecto clave para el trabajo que se realiza en una granja de minado de criptos. Evaluaron que en este aspecto, el país se mostraba robusto y confiable, con una base sólida. Pero el mismo argumento que la empresa utilizó para llegar al país, es el que ahora la hace retirarse.

Tether había proyectado inversiones por USD 500 millones en Uruguay, que incluían la construcción de tres centros de procesamiento de datos en Florida (centrosur del país) y Tacuarembó (norte), además de un parque de generación eólica y fotovoltaica. Pero la compañía vio que su continuidad en Uruguay era inviable bajo las condiciones actuales.

Las ventajas que la empresa vio en la red eléctrica uruguaya tiene también una gran desventaja: el precio de la energía que hay que pagar. Se trata de uno de los valores más altos de la región, un aspecto que hace que Uruguay no sea competitivo para captar este tipo de inversiones. De hecho, con la ida de Tether del país, no quedan empresas que minen criptoactivos.

Tether confirmó que se retira de Uruguay (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las granjas de minería son similares a un data center, en donde los servidores se dedican a resolver problemas complejos que derivan en la creación de un activo virtual. Este proceso consume mucha energía. De hecho, el 80% del costo de estas empresas se destina a ese rubro, según expresan en el sector.

En septiembre se conoció públicamente que Tehter había anunciado a UTE que buscaba un esquema tarifario más competitivo, y en ese momento le mandó una carta tras no lograr acceder a un precio diferencial.

“Confiamos en el potencial del país, pero para proyectos de esta escala resulta fundamental un marco tarifario competitivo y previsible. No haber alcanzado un acuerdo nos obliga a replantear nuestra estrategia”, explicó la compañía en una carta a UTE consignada en ese momento en El Observador.

Sin embargo, en ese momento el área de prensa de la empresa negó esa resolución, que ahora se confirma.