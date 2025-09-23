América Latina

La multinacional Tether se va de Uruguay por los altos costos de la energía

El gigante cripto era la única empresa dedicada a la minería de activos digitales en el país; pretendía acordar una mejor tarifa con la empresas estatal de electricidad

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Tether se va de Uruguay
Tether se va de Uruguay por el alto precio de la energía (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El gigante de criptoactivos Tether había decidido desembarcar en 2023 en Uruguay. Una de las ventajas que veía estaba en su red eléctrica, un aspecto clave para el trabajo que se realiza en una granja de minado de criptos. Evaluaron que en este aspecto, el país se mostraba robusto y confiable, con una base sólida. Pero el mismo argumento que la empresa utilizó para llegar al país, es el que ahora la hace retirarse.

Las ventajas que la empresa vio en la red eléctrica uruguaya tiene también una gran desventaja: el precio de la energía que hay que pagar. Se trata de uno de los valores más altos de la región, un aspecto que hace que Uruguay no sea competitivo para captar este tipo de inversiones. De hecho, con la ida de Tether del país, no quedan empresas que minen criptoactivos.

Las granjas de minería son similares a un data center, en donde los servidores se dedican a resolver problemas complejos que derivan en la creación de un activo virtual. Este proceso consume mucha energía. De hecho, el 80% del costo de estas empresas se destina a ese rubro, según expresan en el sector.

Multinacional Tether se retira de
Multinacional Tether se retira de Uruguay (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La multinacional confirmó la semana pasada que detendrá sus operaciones en Uruguay por la falta de un marco tarifario competitivo que no acompaña la inversión que la empresa tiene proyectada en el país, informó El Observador. La medida fue comunicada a UTE, la empresa estatal uruguaya de electricidad. Con este ente, el gigante cripto tenía un contrato para comprarle energía.

Tether había proyectado inversiones por USD 500 millones en Uruguay, que incluían la construcción de tres centros de procesamiento de datos en Florida (centrosur del país) y Tacuarembó (norte), además de un parque de generación eólica y fotovoltaica. Pero la compañía vio que su continuidad en Uruguay era inviable bajo las condiciones actuales.

Las diferencias estuvieron con UTE. La multinacional pretendía un esquema tarifario más competitivo pero nunca logró acceder a un precio preferencial, pese a ser su principal cliente. “Confiamos en el potencial del país, pero para proyectos de esta escala resulta fundamental un marco tarifario competitivo y previsible. No haber alcanzado un acuerdo nos obliga a replantear nuestra estrategia”, explicó la compañía en una carta a UTE consignada por el medio uruguayo.

Un parque eólico de UTE,
Un parque eólico de UTE, la empresa estatal de la energía eléctrica en Uruguay (UTE)

“La decisión implica la detención progresiva del consumo energético hacia fin de año y la cancelación definitiva de nuestras inversiones, cerrando un capítulo que pudo haber consolidado a Uruguay como referente en infraestructura tecnológica y energías renovables en la región”, cierra la carta.

En abril de 2024, UTE llegó a plantear una salida técnica que contemplaba una reducción de la tarifa, pero el Directorio de este ente público no la aceptó. Desde entonces, la situación se estancó y quedaron en suspenso las inversiones en el tercer data center y en el parque de generación renovable.

Las diferencias entre la empresa pública de Uruguay y la multinacional venían desde hace un tiempo. UTE le había cortado el servicio de energía eléctrica a Tether después de que acumulara una deuda de casi USD 5 millones, informó el jueves el semanario Búsqueda.

Los lugares de minería de
Los lugares de minería de criptos son grandes datacenter que consume mucha energía (WSJ)

Fue en el marco de las negociaciones para tener un precio diferencial que Tether dejó de pagar la factura en mayo cuando tenía un consumo de USD 2 millones. UTE le cortó el servicio en julio, cuando la deuda superó los USD 5 millones, que era el monto que el gigante cripto había entregado como garantía.

Mientras negociaba el contrato con UTE, Tehter anunció la posible expansión de sus proyectos de minería de criptos en Brasil.

Temas Relacionados

UTEmineríaTethercriptoactivosminería criptoUruguayenergía

