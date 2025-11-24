Nuevas críticas de Edmand Lara a Rodrigo Paz: “No ha solucionado hasta ahora los problemas de la gente”

Mitin con sus seguidores en El Alto, Bolivia. 18 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, elevó el tono de sus declaraciones dentro de las críticas abiertas al presidente Rodrigo Paz, marcando un nuevo punto de tensión en el escenario político.

Luego de dos semanas en las que difundió videos cuestionando decisiones internas del Ejecutivo, Lara volvió a pronunciarse con un discurso más confrontativo. En su última intervención pública este domingo por la noche, tildó a Paz de “cínico” y “mentiroso”.

“Él dice que sus prioridades son solucionar los problemas de la gente, pues déjeme decirle, Rodrigo Paz, que usted miente. No ha solucionado hasta ahora ningún problema de la gente”, manifestó. Luego nombró algunas de las promesas electorales y criticó que no haya cumplido ninguna. “Todavía es cínico y dice que tiene prioridades grandes”, afirmó.

En una suerte de competencia por quién hizo más en 14 días de Gobierno, Lara manifestó, sin pruebas ni documentación que respalden sus afirmaciones, que consiguió “abrir mercados” en China, Corea del Sur, India y Japón. También mencionó su participación en la COP30 en Brasil y la creación de un proyecto de ley para eliminar la renta vitalicia a los ex presidentes, que fue una de sus promesas de campaña.

El presidente Rodrigo Paz, a la derecha, y el vicepresidente Edman Lara se toman de las manos después de la ceremonia de juramentación en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025. (Luis Gandarillas, Pool Foto vía AP)

El vicepresidente luego cuestionó la creación de una “Comisión de la Verdad” creada por el Ejecutivo con el objetivo de investigar hechos de corrupción vinculados a hidrocarburos y señaló que el presidente está “mal asesorado” y que “no tiene ni idea de lo que está haciendo”.

Finalmente, Lara criticó al entorno de Paz y dijo que son “gente corrupta”. “El tiempo me va a dar la razón, tengo la conciencia tranquila. Estoy trabajando por la patria y lo voy a demostrar. Y se van a dar cuenta al final con el tiempo de que Rodrigo Paz solo es mentiroso”, concluyó.

Hasta el momento, el presidente ha procurado no entrar en una confrontación directa con su vicepresidente. El sábado, en medio de las constantes críticas de parte de Lara, manifestó ante un grupo de periodistas que “las puertas siempre están abiertas con todo aquel que quiera hablar” y dijo que él no habla por TikTok, plataforma a través de la cual Lara difunde sus videos y donde emergió como líder político.

“Estamos siempre prestos para el diálogo, priorizando los problemas del país, no problemas individuales ni de bloques políticos”, afirmó Paz.

La Paz, Bolivia. 12 de octubre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Varios analistas de la política boliviana coinciden en que la disputa entre Paz y Lara debe preocupar a la población, particularmente en un contexto de crisis económica, debido a que las inminentes políticas de ajuste requerirán estabilidad política y un gobierno fortalecido.

“Lo que muestran ante los ojos de la población es fragilidad política y la estabilidad, como concepto político, es fundamental para vencer la crisis”, señaló Carlos Saavedra, analista y consultor en comunicación política.

Para el experto, la falta de entendimiento entre el presidente y su “vice” se origina en la desinstitucionalización de la política boliviana, en la que no existen partidos consolidados y las alianzas electorales circunstanciales carecen de coincidencias ideológicas y programáticas.

Paz y Lara formaron el binomio a último minuto con un partido en el que ninguno de los dos militaba y en el que también había corrientes internas que no lograban consensos para elegir a sus postulantes.

“Esto es fruto de la manera en la que han llegado los candidatos a la elección, fruto de una situación accidental (…) hicieron binomio sin haber compatibilizado programas, sin conocerse en términos políticos, ni analizar el perfil de cada uno”, señaló Daniel Valverde, analista y director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.