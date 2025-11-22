América Latina

Convocan a movilizaciones “por la libertad” en todo el mundo a días de la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

La oposición insiste en que este reconocimiento internacional refuerza su reclamo democrático y visibiliza la represión en el país. Las manifestaciones serán el 6 de diciembre

Guardar
El partido reclama que el
El partido reclama que el Nobel de María Corina Machado representa la lucha de cada preso político (Europa Press)

El movimiento político Vente Venezuela anunció la realización de manifestaciones en ciudades de todos los continentes para el 6 de diciembre, días antes de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a su líder, María Corina Machado, en Oslo.

Esta convocatoria constituye una acción internacional inédita de la diáspora venezolana, con el objetivo de transformar la entrega del galardón en un instrumento para visibilizar la situación nacional y la defensa de los derechos fundamentales.

El partido opositor precisó que la iniciativa, bajo el lema “El Nobel es nuestro”, busca que el reconocimiento adquiera un sentido colectivo y que la causa venezolana trascienda las fronteras. Vente Venezuela señaló que el Nobel “pertenece a cada madre, joven, preso político, exiliado y ciudadano que se ha negado a rendirse ante el régimen de Nicolás Maduro”.

La organización considera que la distinción ubica nuevamente al país en el centro del escenario internacional como exponente de coraje cívico, resistencia pacífica y defensa de los Derechos Humanos.

La oposición denuncia que cientos
La oposición denuncia que cientos de ciudadanos permanecen privados de libertad por razones políticas (X-Twitter)

La agenda incluye también un encuentro de venezolanos en Oslo el 10 de diciembre que requiere inscripción previa, así como la inauguración de una exposición sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 y la figura de María Corina Machado. El llamado “Museo de María Corina Machado” abrirá sus puertas al día siguiente, según la información de la directiva de Vente Venezuela

El reconocimiento a la líder opositora ha renovado el interés y la expectativa de los millones de venezolanos residentes en el exterior, luego de años de crisis, persecución y represión internas. La propia María Corina Machado se encuentra resguardada en una localización no revelada dentro de Venezuela por motivos de seguridad, ante el aumento de riesgos personales, pero ha confirmado que acudirá a Noruega a recibir el premio.

Machado confirmó que planea viajar
Machado confirmó que planea viajar a Noruega para asistir a la ceremonia del Nobel (Captura de video)

Según declaraciones recogidas por el canal público noruego NRK, el jefe del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, advirtió sobre los riesgos del viaje de Machado, señalando: “El régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. Lograr el traslado y el eventual regreso al país representa un reto adicional para la opositora, en un contexto de reiteradas amenazas y coacciones a su partido.

La tensión política sigue elevada desde el exilio del candidato opositor Edmundo González en España, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

El candidato Edmundo González tuvo
El candidato Edmundo González tuvo que exiliarse en España tras las elecciones presidenciales de 2024

Por su parte, las restricciones jurídicas y la represión impulsadas por la dictadura de Nicolás Maduro han complicado la organización de actos de relevancia en Venezuela, aumentando el papel de la diáspora como amplificadora del mensaje opositor.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Vente VenezuelaMaría Corina MachadoNobel de la PazVenezuela

Últimas Noticias

El Supremo Tribunal Federal ordenó encarcelar al ex director de inteligencia de Bolsonaro, sentenciado por coordinar la intentona golpista en Brasil

Las autoridades han solicitado la inclusión de Alexandre Ramagem en la lista roja de Interpol para limitar su movimiento fuera de ese país

El Supremo Tribunal Federal ordenó

Jair Bolsonaro pidió cumplir la condena en prisión domiciliaria por motivos de salud

Los abogados del ex presidente de Brasil presentaron una solicitud ante la Corte Suprema para que cumpla la sentencia en casa, argumentando graves complicaciones médicas y riesgo vital tras la condena a 27 años de cárcel

Jair Bolsonaro pidió cumplir la

Manifestación de seguidores del vicepresidente Edmand Lara en La Paz: reclamaron por su marginación dentro del Gobierno de Rodrigo Paz

La salida de un ministro sugerido por el segundo al mando profundizó el desacuerdo político

Manifestación de seguidores del vicepresidente

Demolieron en Punta del Este una casa de contenedor realizada en plena costa

La construcción fue denunciada por los vecinos porque estaba en un lugar en el que no están habilitadas las obras: ya habían instalado cercos y pilares

Demolieron en Punta del Este

Ex guerrillero de la FARC alias “Satanás” fue hallado culpable de dos homicidios en Chile

Javier Valencia González (24) y su banda recibirán sentencia el próximo 5 de diciembre

Ex guerrillero de la FARC
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro llamó “pederastas” a los

Petro llamó “pederastas” a los mencionados en la nueva filtración del caso Jeffrey Epstein y generó debate en redes

Beca 18 transforma hogares: ocho de cada diez ganadores abren paso a la primera generación universitaria en sus familias

Conozca la localidad de Bogotá donde más se reportan casos de hurto y los horarios preferidos por los malhechores

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 21 de noviembre

Crisis en la Universidad Nacional tomó un nuevo camino tras el comunicado de tres excandidatos a la rectoría

INFOBAE AMÉRICA
EEUU sanciona a un ex

EEUU sanciona a un ex atleta olímpico canadiense, a nueve personas y nueve entidades por narcotráfico

Detenidos siete funcionarios por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan (México)

Las amenazas de los agresivos diplomáticos chinos elevan la tensión con Japón por la defensa de Taiwán

Tras 170 años, reaparece el leopardo en Sudáfrica y marca un hito en la restauración de la vida silvestre

Un buque de guerra de Estados Unidos obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

¿El secreto mejor guardado de

¿El secreto mejor guardado de Star Wars?: la historia oculta del emblemático peinado de la princesa Leia

El emotivo momento en que Chadwick Boseman recibió su estrella póstuma en el Paseo de la fama de Hollywood

De la Tierra a la Luna: el ambicioso sueño de Dave Mustaine para la despedida de Megadeth

Jueza de Miss Universo 2025 expresa su decepción por el proceso: “Antes había un auditor con los resultados”

Benedict Cumberbatch habla de un posible regreso como Sherlock Holmes: “Nunca digas nunca”