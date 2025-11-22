Convocan a movilizaciones “por la libertad” en todo el mundo a días de la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El partido reclama que el Nobel de María Corina Machado representa la lucha de cada preso político (Europa Press)

El movimiento político Vente Venezuela anunció la realización de manifestaciones en ciudades de todos los continentes para el 6 de diciembre, días antes de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a su líder, María Corina Machado, en Oslo.

Esta convocatoria constituye una acción internacional inédita de la diáspora venezolana, con el objetivo de transformar la entrega del galardón en un instrumento para visibilizar la situación nacional y la defensa de los derechos fundamentales.

El partido opositor precisó que la iniciativa, bajo el lema “El Nobel es nuestro”, busca que el reconocimiento adquiera un sentido colectivo y que la causa venezolana trascienda las fronteras. Vente Venezuela señaló que el Nobel “pertenece a cada madre, joven, preso político, exiliado y ciudadano que se ha negado a rendirse ante el régimen de Nicolás Maduro”.

La organización considera que la distinción ubica nuevamente al país en el centro del escenario internacional como exponente de coraje cívico, resistencia pacífica y defensa de los Derechos Humanos.

La oposición denuncia que cientos de ciudadanos permanecen privados de libertad por razones políticas (X-Twitter)

La agenda incluye también un encuentro de venezolanos en Oslo el 10 de diciembre que requiere inscripción previa, así como la inauguración de una exposición sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 y la figura de María Corina Machado. El llamado “Museo de María Corina Machado” abrirá sus puertas al día siguiente, según la información de la directiva de Vente Venezuela

El reconocimiento a la líder opositora ha renovado el interés y la expectativa de los millones de venezolanos residentes en el exterior, luego de años de crisis, persecución y represión internas. La propia María Corina Machado se encuentra resguardada en una localización no revelada dentro de Venezuela por motivos de seguridad, ante el aumento de riesgos personales, pero ha confirmado que acudirá a Noruega a recibir el premio.

Machado confirmó que planea viajar a Noruega para asistir a la ceremonia del Nobel (Captura de video)

Según declaraciones recogidas por el canal público noruego NRK, el jefe del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, advirtió sobre los riesgos del viaje de Machado, señalando: “El régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. Lograr el traslado y el eventual regreso al país representa un reto adicional para la opositora, en un contexto de reiteradas amenazas y coacciones a su partido.

La tensión política sigue elevada desde el exilio del candidato opositor Edmundo González en España, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

El candidato Edmundo González tuvo que exiliarse en España tras las elecciones presidenciales de 2024

Por su parte, las restricciones jurídicas y la represión impulsadas por la dictadura de Nicolás Maduro han complicado la organización de actos de relevancia en Venezuela, aumentando el papel de la diáspora como amplificadora del mensaje opositor.

(Con información de Europa Press y EFE)