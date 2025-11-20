América Latina

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS

El Ejecutivo cifró en más de 15.000 millones de dólares el perjuicio económico por irregularidades durante los últimos veinte años y advirtió que presentará denuncias formales si encuentra responsables

Guardar
El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, saluda a sus seguidores desde el palacio de gobierno tras su ceremonia de investidura en La Paz (AP Foto/Freddy Barragan)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comunicó este miércoles que comenzó un proceso de revisión y desmontaje de lo que describió como una red de corrupción estructural instalada durante las dos décadas de mando del Movimiento al Socialismo (MAS).

Según el mandatario, los primeros días al frente del Ejecutivo han expuesto cuentas sin registrar, compras infladas y pérdidas millonarias en diversas áreas de la Administración pública.

Paz, quien asumió la presidencia el pasado 8 de noviembre, señaló en publicaciones en X que “poner la casa en orden” implica desmantelar prácticas instaladas durante casi dos décadas de gobiernos encabezados por Evo Morales y Luis Arce.

De acuerdo con sus declaraciones, los equipos de auditoría han hallado “pruebas suficientes” para presentar denuncias formales y abrir investigaciones en distintas entidades del Estado boliviano.

El mandatario puntualizó la magnitud del desfalco que atribuye al período anterior.

Los informes parciales muestran un daño económico que supera los 15.000 millones de dólares”, dijo.

Entre los primeros hallazgos figura la adquisición de radares destinados al control del espacio aéreo, comprados en 2016 por 420 millones de dólares.

El mensaje de Rodrigo Paz
El mensaje de Rodrigo Paz en redes sociales

Paz sostuvo que este equipamiento no ha funcionado adecuadamente desde su instalación y que el caso es objeto de análisis técnico y jurídico.

Los ministros del gabinete encontraron despachos sin documentación y balances incompletos en sectores clave, según confirmó el titular de Economía, José Gabriel Espinoza.

Junto al ministro de Gobierno, Marco Oviedo, denunció la ausencia de respaldos oficiales para varias operaciones financieras y la falta de archivos históricos en los ministerios bajo revisión.

Paz subrayó que en todos los niveles de la administración, desde empresas públicas como la distribuidora de alimentos Emapa hasta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), han surgido señales de irregularidades.

El presidente también identificó una trama de corrupción en las áreas vinculadas al sector energético, con el Ministerio de Hidrocarburos, la estatal YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) bajo la lupa por su posible relación con el continuo desabastecimiento de combustibles que afecta al país.

“Nos entregaron una administración devastada”, afirmó Paz.

El presidente y sus ministros atribuyen la actual falta de reservas de dólares y los problemas productivos a la política de subsidios generalizados y a una estructura estatal que definieron como “burocrática” y plagada de gastos no justificados.

Rodrigo Paz señaló que “poner
Rodrigo Paz señaló que “poner la casa en orden” implica desmantelar prácticas instaladas durante casi dos décadas de gobiernos encabezados por Evo Morales y Luis Arce

Entre las medidas anunciadas destaca una política orientada a reducir gastos superfluos y revisar subsidios, que en su opinión fomentaron distorsiones y corrupción interna.

El impacto de la crisis se refleja en el desabastecimiento, en la caída de indicadores económicos y en el reciente repunte del riesgo país. No obstante, datos del banco JP Morgan citados por el gobierno muestran que el riesgo país de Bolivia disminuyó en los últimos días y rompió la barrera de los 1.000 puntos, ubicándose en 930, el nivel más bajo desde julio de 2023. Funcionarios ven en este repunte un primer síntoma de confianza en la nueva gestión, aunque advierten que revertir la situación fiscal será gradual.

Entre las primeras acciones, el gobierno ya emprendió auditorías en empresas como Emapa y anunció la revisión integral de contratos en sectores estratégicos.

Estamos haciendo una autopsia para que venga el nuevo Estado que esté al servicio de la patria”, manifestó Paz en conferencia de prensa, anticipando que los resultados irán acompañados de denuncias penales si se detectan responsabilidades.

Rodrigo Paz subrayó que en
Rodrigo Paz subrayó que en todos los niveles de la administración, desde empresas públicas como la distribuidora de alimentos Emapa hasta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), han surgido señales de irregularidades (REUTERS/Claudia Morales)

El presidente reafirmó que su administración priorizará la eficiencia y la meritocracia. Las investigaciones sobre documentos faltantes, informes de compras y operaciones financieras continúan en desarrollo, mientras los equipos técnicos se preparan para ofrecer los primeros informes públicos sobre el alcance del proceso de revisión.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaElecciones Bolivia 2025Rodrigo PazMASMovimiento al SocialismoÚltimas Noticias AméricaEvo MoralesLuis ArceCrisis económica en BoliviaCorrupción en Bolivia

Últimas Noticias

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

La disminución en los envíos de combustible por parte de los aliados de la dictadura ha provocado apagones prolongados, fallas en servicios esenciales y extensas horas sin electricidad tanto en La Habana como en varias provincias del país

Crisis energética en Cuba: el

Más de 100 personas se exiliaron de Guatemala por la persecución política, según organizaciones sociales

Las víctimas principales son defensores de derechos humanos, ambientalistas, exfiscales y jueces críticos a la gestión de la Fiscalía

Más de 100 personas se

Rafael Correa calificó de “inoportunas” las declaraciones de Luisa González sobre dos cuadros del correísmo

El movimiento enfrenta tensiones por el rumbo y la lealtad de sus principales figuras

Rafael Correa calificó de “inoportunas”

La ministra de Ambiente de Ecuador en la COP30: “No renunciaremos a nuestras reservas”

La funcionaria afirmó que el país depende “100%” de los combustibles fósiles y descartó fijar un cronograma para dejarlos

La ministra de Ambiente de

Al menos dos muertos y 16 detenidos dejó una nueva operación policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho

La intervención en Vila Kennedy incluyó unidades especiales, enfrentamientos armados, suspensión de clases y el cierre de servicios públicos en medio de la ofensiva contra una de las bandas más violentas de Brasil

Al menos dos muertos y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alertan por los riesgos que

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Selva peruana enfrenta el vigésimo noveno friaje del año, según reporte del Senamhi

FGR acusa mala conducta de Javier Duarte para impedir su liberación

Detienen a policía auxiliar de Oaxaca por la desaparición y asesinato de la menor Noelia Daylen, en Juchitán

Cónsul de Colombia en Chile denunció acoso y campaña de desprestigio por parte de una mujer: “Delirante, ha sido demencial”

INFOBAE AMÉRICA
Condenado a cinco años de

Condenado a cinco años de prisión por la explosión de una gasolinera en Daguestán que dejó 35 muertos

El ELN libera a los cinco militares colombianos secuestrados hace más de una semana en el norte del país

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

Tras la propuesta de Donald Trump, Sudán expresó su disposición a negociar con Estados Unidos un acuerdo de paz

Científicos capturan partículas diminutas en busca de pistas sobre la electrificación de las nubes

ENTRETENIMIENTO

La hija de Michael Jackson

La hija de Michael Jackson volvió a demandar a los albaceas de su patrimonio por una fortuna de 464 millones de dólares

¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025 en países de Latinoamérica, EE.UU. y España? Horario y dónde ver la ceremonia en vivo

Leonardo DiCaprio revela cómo aprendió a silbar “al estilo mexicano” para comunicarse

Miss Universo 2025: Miss Noruega causa revuelo global con su traje típico en forma de salmón

Paul Mescal y una nueva etapa artística: “Estoy agradecido, pero no espero que todos me entiendan”