América Latina

Rodrigo Paz consolida su gabinete: reduce dos ministerios, mantiene el de Justicia y crea uno de Turismo

El presidente aprobó un decreto para reestructurar el Órgano Ejecutivo, que incluye fusiones de ministerios y la creación de una nueva cartera. Hay 15 ministerios, dos menos que en la anterior gestión

Guardar
La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales
La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

El presidente Rodrigo Paz aprobó este martes un decreto supremo para reestructurar el Órgano Ejecutivo en Bolivia. Con las reformas planteadas, consolidó el gabinete posesionado la semana pasada y el Estado pasó de tener 17 a 15 ministerios. Además, abrió una nueva cartera, la de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.

En la nueva organización del Ejecutivo, se eliminaron el Ministerio de Medioambiente y el de Desarrollo Rural y Tierra, cuyas competencias se fusionaron con otras carteras. En el primer caso con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, y en el segundo con el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La estructura difiere con los planteamientos que hizo Paz durante la campaña. El presidente había prometido eliminar el Ministerio de Justicia, al que consideraba “el ministerio de la persecución” que no “servía para nada”.

Sin embargo, al día siguiente de su posesión nombró como ministro de Justicia a Freddy Vidovic, un abogado allegado al vicepresidente Edmand Lara, que estuvo envuelto en un escándalo por el caso del peruano Martín Belaúnde, y en 2015 fue sentenciado con tres años de cárcel por los delitos de cohecho activo y favorecimiento a la evasión. En su defensa, Vidovic señaló que fue obligado a declararse culpable y calificó como “ilegal” su detención.

La Paz, Bolivia. 9 de
La Paz, Bolivia. 9 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Por otro lado, los colaboradores del presidente habían adelantado que eliminaría cinco ministerios con el objetivo de reducir el Estado, pero con la nueva estructura solo se redujeron dos. Inicialmente no se nombró ministro de Minería, pero tras la presión de los cooperativistas mineros, el presidente reactivó esa cartera y designó como titular a Marco Calderón.

También generó polémica la creación de un Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa cuyas atribuciones son similares a las de la figura del vicepresidente. Según la Constitución Política del Estado, entre las competencias del vicepresidente está “coordinar las relaciones entre el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los gobiernos autónomos”.

En ese sentido, la diputada Lissa Claros pidió explicar el propósito del nuevo viceministerio. “¿A qué viene un viceministerio de coordinación con la Asamblea? No tiene razón de ser”, cuestionó y consideró que “no hay necesidad de gastar en un viceministerio y todos sus funcionarios”, sostuvo ante los medios locales.

Lupo en el Palacio de
Lupo en el Palacio de Gobierno tras la toma de posesión. La Paz, Bolivia. 9 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

En la norma publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el gabinete de Rodrigo Paz queda conformado por las siguientes carteras: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno (Interior), Ministerio de Defensa, Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Ministerio de Minería y Metalurgia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Educación y Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que estos cambios buscan agilizar la gestión, eliminar el “Estado tranca” —que fue una de las consignas de la campaña de Paz— y aplicar criterios de austeridad ante la situación económica encontrada. Se informó que con la reestructuración se eliminarán más de 500 cargos burocráticos.

Durante la posesión de su equipo, el presidente Paz señaló que priorizó la “meritocracia” sobre la representatividad étnica, social o sindical de su gabinete, que habían sido criterios centrales en los gobiernos anteriores.

“Durante 20 años se representó sectores (...) Hoy día, luego de 20 años, ¿Bolivia está mejor?”, preguntó Paz. Aunque algunos ministros no cuentan con experiencia en las áreas de trabajo designadas o se han denunciado conflictos de interés, Paz afirmó: “Es un momento de darle (espacio) a la meritocracia, a la eficiencia, a la transformación del Estado“.

Temas Relacionados

BoliviaministrosgabineteRodrigo PazMinisterio de JusticiaJosé Luis Lupoviceministerio de Coordinación Política y LegislativaMinisterio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y GastronomíaMinisterio de MineríaFreddy VidovicMarco CalderónLissa ClarosEdmand Lara

Últimas Noticias

La SIP denunció la escalada de amenazas y hostigamiento a la prensa en Honduras en medio del proceso electoral

Diversos organismos de derechos humanos alertan sobre acciones intimidatorias, vigilancia y presiones judiciales contra medios independientes, exigiendo garantías para el ejercicio periodístico y la protección de fuentes

La SIP denunció la escalada

Chile: prisión preventiva para cuatro miembros de “Los Mapaches” del Tren de Aragua

Tres ciudadanos venezolanos y un colombiano fueron formalizados por dos secuestros y dos homicidios en Santiago

Chile: prisión preventiva para cuatro

Cuba registró un promedio de 700 casos diarios de chikunguña en octubre

La Organización Panamericana de la Salud brindó la información después de que el régimen reconociese una epidemia en la isla

Cuba registró un promedio de

Bolivia: Agencia de Hidrocarburos calcula que el 30% del combustible subvencionado es contrabandeado

La nueva directora de la institución anunció auditorías para identificar la posible complicidad de funcionarios públicos. Se estima una pérdida de 600 millones de dólares anuales

Bolivia: Agencia de Hidrocarburos calcula

Paraguay: Daniel Pereira asumió la intendencia de Ciudad del Este

El político tomó juramento para completar el período 2021-2026. El acto ocurrió tras la destitución, en agosto pasado, de Miguel Prieto

Paraguay: Daniel Pereira asumió la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El “casoplón” de Marta López

El “casoplón” de Marta López en Pozuelo que quiere comprar Alejandra Rubio: 300 metros cuadrados y un valor de 1,3 millones de euros

Anuncian vacantes laborales en la aerolínea de Oriente Medio que aterrizará en Colombia: así puede postularse

Juan Carlos Pinzón celebró el inicio de su campaña presidencial en el lugar donde se registró la Operación Jaque

“No me voy a hacer el de las gafas”: Juan Manuel Santos quiere activarse en redes sociales y promete responder e incluso “soltar algún madrazo”

Cuota alimentaria en Colombia: cuándo prescribe el derecho a reclamar las cuotas atrasadas

INFOBAE AMÉRICA
Cuba registró un promedio de

Cuba registró un promedio de 700 casos diarios de chikunguña en octubre

Los 27 tratarán mañana cómo estrechar el cerco a la flota fantasma rusa y apoyar a Ucrania con activos congelados

Andorra y España firman un convenio para una nueva interconexión eléctrica internacional

La UNIA impulsa residencias de guionistas en La Rábida, con Junta de Andalucía y Festival de Huelva

El centrocampista de la Real Sociedad Yangel Herrera recae de su lesión muscular

ENTRETENIMIENTO

¿'Pluribus’ tiene un mensaje

¿'Pluribus’ tiene un mensaje anti-IA? Esto dicen los creadores de la serie

¿Por qué Liam Hemsworth aceptó ser Geralt en The Witcher?

Chris Hemsworth viajó en moto con su padre para “enfrentar” el avance del Alzheimer: el emotivo documental que recorre su historia

La reacción de Ariana Grande a los gritos de fotógrafos en Nueva York durante el estreno de “Wicked: For Good”

Austin Butler rompió el silencio sobre los rumores de romance con Emily Ratajkowski