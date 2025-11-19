América Latina

Cumbre del clima: Brasil admitió que ciertos países están “muy reticentes” a la hoja de ruta de los hidrocarburos

El diplomático André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, dijo que hay dos extremos en las discusiones sobre el párrafo que hace referencia a este tema

André Correa do Lago, presidente
André Correa do Lago, presidente de la COP30 (REUTERS/Adriano Machado)

La Presidencia brasileña de la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém admitió este martes que algunos países se han mostrado “muy reticentes” a la propuesta de una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles.

El diplomático André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, dijo en rueda de prensa que hay dos extremos en las discusiones sobre el párrafo que hace referencia a este tema en el primer borrador de texto presentado este martes: los “muy favorables” y los “muy negativos”.

“Lo que el texto refleja es algo que abre las puertas y que está entre los extremos”, declaró, antes de reconocer que en el curso de la negociación se puede “ir en una dirección o en otra”.

El borrador sugiere la creación de una mesa redonda de alto nivel para “apoyar” a los países a desarrollar “hojas de ruta” para “superar progresivamente su dependencia” en los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente del calentamiento global.

El vicepresidente de Brasil, Geraldo
El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el presidente brasileño de la COP30, André Correa do Lago, asistieron al Segmento de Alto Nivel (SAN) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Belém (REUTERS/Adriano Machado)

Esto supone un cierto avance respecto a la COP28 de 2023, cuando las naciones se comprometieron por primera vez a realizar una “transición” para dejar atrás los hidrocarburos.

Más allá de este tema, el documento también propone triplicar la financiación para medidas de adaptación climática y acelerar la implementación de los planes nacionales de recortes de emisiones para mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 1,5 grados centígrados, la principal meta del Acuerdo de París.

Al mismo tiempo, los negociadores brasileños confirmaron que su intención es que se vote el documento este miércoles, tal vez “muy tarde”, ante la posibilidad de que se alarguen las discusiones, que están siendo “intensas”.

El viernes, último día de la COP30, la Presidencia pretende someter a votación un segundo documento sobre temas menos polémicos, como el de la relación entre género y cambio climático.

(Con información de EFE)

