La Justicia británica declaró responsable a la minera BHP por el desastre de la represa Mariana en Brasil

Foto de archivo del distrito de Bento Rodrigues tras el colapso de una presa de Samarco en Mariana (REUTERS/Washington Alves)

La Justicia británica dictaminó este viernes que el gigante minero australiano BHP es responsable de uno de los peores desastres medioambientales de Brasil, ocurrido en 2015, lo que abre el camino a miles de millones de dólares en indemnizaciones.

El Tribunal Superior de Londres (High Court) “considera que BHP es estrictamente responsable como contaminador por los daños causados por el colapso” ese año de la represa de desechos de la mina de hierro de Fundão, cerca de Mariana, en el estado de Minas Gerais, que mató a 19 personas y arrojó 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico.

La cuestión de los daños y perjuicios para los más de 600.000 demandantes registrados deberá ahora ser objeto de un segundo juicio, previsto a partir de octubre de 2026.

“Cientos de miles de víctimas del colapso de la presa han obtenido una victoria histórica”, señaló en un comunicado el gabinete de abogados Pogust Goodhead, que defiende a los demandantes.

“Es la primera vez que alguna empresa implicada en la tragedia es considerada responsable y establece un precedente histórico para la responsabilidad corporativa internacional”, añadió el gabinete.

Según los abogados, las víctimas ahora pueden reclamar daños y perjuicios en Inglaterra.

BHP anunció en un comunicado la intención del gigante minero de “apelar” la decisión, considerando el procedimiento británico “redundante en relación con las reparaciones y compensaciones ya realizadas en Brasil”.

El 5 de noviembre de 2015, el colapso de la represa de desechos en esa zona del sureste de Brasil se cobró la vida de 19 personas, arrasó varias localidades con lodo tóxico, que se extendió a lo largo de 650 kilómetros por el río Doce, hasta el océano Atlántico.

Los demandantes recurrieron a la Justicia británica, al no estar satisfechos de los procesos que se llevaron a cabo en Brasil, reclamando por daños y perjuicios 36.000 millones de libras (más de 47.000 millones de dólares).

Escombros de la escuela municipal del distrito de Bento Rodrigues, cubiertos de lodo tras la rotura de una represa propiedad de Vale SA y BHP Billiton Ltd, en Mariana, Brasil, el 10 de noviembre de 2015 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Más de 600.000 afectados

Entre los 600.000 afectados se encuentran 31 municipios brasileños, empresas y varias comunidades indígenas, en una tragedia que dejó a más de 600 personas sin hogar, mató a miles de animales y devastó zonas de selva tropical protegida.

BHP tenía dos sedes en el momento de los hechos, una de ellas en Londres, lo que explica este juicio en la capital británica, que se llevó a cabo entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

Desde el inicio del juicio BHP -copropietaria junto a la minera brasileña Vale de la empresa Samarco, titular de la represa- rechazó ser “contaminador directo”.

Pero según los abogados de las víctimas, BHP estaba al tanto prácticamente desde el inicio del grave riesgo que representaba esta instalación.

Tras el inicio del proceso en Londres, la justicia brasileña absolvió a estas empresas en noviembre, debido a que las pruebas analizadas no fueron “determinantes” para establecer su responsabilidad.

Víctimas del desastre en la represa Mariana –de derecha a izquierda: Pamela Fernandes, Gelvana Rodrigues, Monica dos Santos y el ex alcalde de Mariana, Juliano Duarte– fuera del tribunal en Londres el 13 de marzo del 2025 (AP foto/Kin Cheung)

Compensaciones en Brasil

Poco antes, el 25 de octubre, cuando el juicio en Londres acababa de comenzar, las autoridades brasileñas firmaron con dichas empresas un acuerdo de indemnización de 132.000 millones de reales (unos 25.000 millones de dólares).

“En Brasil no se hizo justicia”, señaló, en marzo en Londres, Pamela Rayane Fernandes, una de las tres víctimas presentes en el último día del juicio, que perdió a su hija de cinco años en la tragedia.

BHP, en su comunicado del viernes, señala que “240.000 demandantes en la acción colectiva del Reino Unido que ya han recibido compensación en Brasil han firmado renuncias completas. Creemos que esto reducirá significativamente el tamaño y el valor de las reclamaciones en la acción colectiva del Reino Unido”.

“Fue una tragedia terrible. Desde el principio, BHP Brasil ha estado y sigue estando comprometida con apoyar la reparación y la compensación sobre el terreno. Sujeto a apelaciones, cualquier evaluación de daños se determinará en juicios posteriores que se espera finalicen en 2028 o 2029”, señaló Brandon Craig, presidente de BHP Minerals Americas.

Pero los abogados de las víctimas señalan que el acuerdo de BHP con las autoridades brasileñas llega a menos del 40% de los afectados.

(AFP)