América Latina

Estados Unidos y Brasil aceleran las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial provisional “este mes”

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, se reunió en Washington con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, para tratar los aranceles que Washington impuso a las exportaciones brasileñas

Guardar
Estados Unidos y Brasil aceleran
Estados Unidos y Brasil aceleran las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial provisional “este mes”

Estados Unidos y Brasil avanzan hacia un acuerdo provisional destinado a destrabar la relación bilateral este mes, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, después de una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington.

El encuentro ocurrió menos de 48 horas después de otra cita en Canadá al margen del G7 y se desarrolló en un contexto marcado por las negociaciones sobre los aranceles impuestos por Washington a productos brasileños.

Vieira informó que Rubio “reafirmó lo que ya había sido propuesto en las reuniones técnicas”, entre ellas la posibilidad de concluir “un acuerdo provisional a finales de este mes o principios del mes que viene”.

Según el canciller brasileño, el entendimiento preliminar establecería una hoja de ruta para un proceso de negociación de aproximadamente dos o tres meses, cuyo objetivo final consistiría en resolver de forma integral todos los asuntos pendientes entre los dos países.

El ministro brasileño describió la postura del gobierno estadounidense como una señal de interés. “Lo importante es decir que es una demostración del interés del gobierno estadounidense, del secretario de Estado, en solucionar todos los temas aún pendientes en la relación con Brasil”, expresó ante periodistas en Washington.

En un comunicado breve, el Departamento de Estado señaló que ambos funcionarios “discutieron sobre un marco mutuo para la relación comercial”. El texto oficial no incorporó detalles adicionales sobre los avances técnicos, aunque confirmó la continuidad del diálogo iniciado en la reunión ministerial del G7 en Canadá.

Vieira informó que Rubio “reafirmó
Vieira informó que Rubio “reafirmó lo que ya había sido propuesto en las reuniones técnicas”, entre ellas la posibilidad de concluir “un acuerdo provisional a finales de este mes o principios del mes que viene” (REUTERS)

La relación bilateral atraviesa tensiones desde la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un arancel del 50% a una parte sustancial de las exportaciones brasileñas, una de las tasas más elevadas en el comercio global.

La medida surgió tras el juicio contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, condenado a 27 años de prisión. Entre los sectores más afectados se encuentra el café, cuyo valor registró un aumento interanual del 21% en agosto en el mercado estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el miércoles que existirá “en breve” un anuncio “sustancial” vinculado al precio del café y de las bananas, aunque no ofreció precisiones sobre el alcance de la decisión.

Ambos gobiernos intercambiaron propuestas en las últimas semanas. Según Vieira, ahora corresponde a Estados Unidos emitir una respuesta formal a la oferta más reciente. La reunión de este jueves buscó establecer un marco político que permita acelerar ese proceso y otorgar previsibilidad a los sectores productivos de ambas economías.

Rubio confirmó el diálogo bilateral a través de su cuenta oficial en X, donde afirmó que conversó con Vieira sobre “asuntos de importancia mutua y un marco recíproco para la relación comercial”.

El secretario del Tesoro, Scott
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el miércoles que existirá “en breve” un anuncio “sustancial” vinculado al precio del café y de las bananas, aunque no ofreció precisiones sobre el alcance de la decisión (REUTERS)

El Departamento de Estado agregó que la reunión funcionó como seguimiento a los contactos que involucraron a Trump y al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la cumbre de la ASEAN.

Funcionarios brasileños indicaron que la prioridad inmediata consiste en revertir el arancel adicional del 50% aplicado por Washington, un reclamo central de Brasilia en la agenda bilateral.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

BrasilMauro VieiraEstados UnidosMarco RubioDonald TrumpLula Da SilvaarancelesÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026

Rodrigo Chaves enfrenta su segundo proceso de desafuero mientras el Tribunal Supremo Electoral lo acusa de beligerancia política contra partidos y líderes de oposición

El presidente de Costa Rica

Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”

El primer ministro Manuel Marrero encabezó una nueva ofensiva oficial contra la prensa no estatal, tras un documental televisivo que vinculó al portal El Toque con un supuesto plan de “guerra económica” financiado por Estados Unidos

Persecución en Cuba: la dictadura

Estados Unidos y Argentina anunciaron un histórico acuerdo comercial: qué incluye y cómo cambiará el vínculo bilateral

El convenio elimina aranceles sobre bienes clave, facilita inversiones en sectores estratégicos y moderniza regulaciones para exportaciones, propiedad intelectual y comercio digital entre ambos países

Estados Unidos y Argentina anunciaron

Nuevos incidentes tras un partido de fútbol en Maldonado: terminó con jugadores arriba de un techo

Los árbitros valoraron la decisión judicial, que creen que marca un antes y un después en el país; otro partido terminó a los golpes

Nuevos incidentes tras un partido

Estados Unidos anunció acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala, Ecuador y El Salvador

Los cuatro países de Sudamérica y Centroamérica acordaron abrir sus mercados a los productos estadounidenses a cambio de que Washington otorgue alivio arancelario a algunos artículos

Estados Unidos anunció acuerdos comerciales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierra temporalmente sede de la

Cierra temporalmente sede de la Cruz Roja en Mexicali tras atender a paciente contaminado con pesticida

Tras revocación de visa, alcalde de San Luis Río Colorado asegura que no enfrenta ninguna investigación

Chispazo: todos los números ganadores del 13 de noviembre

CDMX: Detienen a presunto roba coches en la Cuauhtémoc y le aseguran más de 100 dosis de droga

Reglamento de Tránsito del EDOMEX tendrá nuevas multas, ahora dependerá el historial de los conductores

INFOBAE AMÉRICA
Pakistán no descarta atacar a

Pakistán no descarta atacar a Afganistán tras el atentado suicida en Islamabad

Costa Rica e Israel concluyeron las negociaciones y firmarán pronto un Tratado de Libre Comercio

El periodista británico Sami Hamdi, detenido por el ICE, será liberado tras acordar su salida "voluntaria" de EEUU

Al menos un muerto y 24 heridos en ataques rusos contra Kiev

EEUU anuncia acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala, Ecuador y El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2025: Lista completa

Latin Grammy 2025: Lista completa de los ganadores

Will Ferrell se vio obligado a interrumpir un rodaje tras sufrir una lesión

NewJeans regresa con su sello discográfico tras una larga batalla legal

La película en la que Sylvester Stallone desafió a la muerte dos veces: “Fueron las escenas más peligrosas que he hecho”

La familia Osbourne arremete contra Roger Waters tras insultos a Ozzy: “Un ser humano miserable y repugnante”