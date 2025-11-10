Chile: cuatro ataques incendiarios en 48 horas en La Araucanía

El Gobierno anunció que se querellará por Ley Antiterrorista.

El Gobierno anunció que aplicará la Ley Antiterrorista contra quienes resulten responsables de cuatros ataques incendiarios ocurridos en 48 horas en la región de La Araucanía, los que fueron reivindicados por la organización radical Weichan Auka Mapu (WAM).

Los dos primeros ocurrieron la madrugada del viernes en fundos agrícolas aledaños ubicados en una zona rural de la comuna de Vilcún (700 kms al sur de Santiago), en el que resultaron destruidos un galpón repleto de maquinaria forestal y una casa, todo ello propiedad de la empresa New Seed, una cooperativa mapuche dedicada a la producción de semillas.

Mientras Carabineros se desplegaba en el lugar y Bomberos combatía el fuego, un nuevo ataque se desarrollaba en el predio contiguo donde ardían una casona patronal utilizada como casino para los trabajadores y una bodega con cuatro tractores, una máquina para fertilizantes, dos remolques e insumos agrícolas.

La madrugada del sábado, en tanto, encapuchados llegaron hasta el sector de Trovolhue donde prendieron fuego a dos máquinas, según informó el subprefecto Daniel Araneda Suazo, jefe subrogante de la BIPE Temuco:

“Sujetos desconocidos ingresaron a una propiedad ubicada en el sector de Trovolhue, Ruta S-36, kilómetro 11, donde procedieron a incendiar maquinaria consistente en una excavadora y un cargador frontal, para luego huir del lugar”, señaló el uniformado.

Finalmente, la madrugada de este domingo, un grupo indeterminado de personas incendió siete máquinas forestales en un fundo privado ubicado en la comuna de Cunco (737 kms al sur de Santiago).

“Trabajadores del predio Galicia, situado en la Ruta S319, comuna de Cunco, denunciaron que sujetos desconocidos ingresaron e incendiaron siete maquinarias, consistentes en cinco skidders y dos excavadoras”, señaló el subprefecto Araneda.

Esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, visitará la región.

Gobierno aplicará Ley Antiterrorista

En todos estos ataques la policía halló lienzos alusivos a la causa mapuche firmados por la organización radical Weichan Auka Mapu (WAM), por lo que el Gobierno anunció que se querellará por Ley Antiterrorista, mientras que esta jornada se confirmó que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, visitará la región.

“Vamos a presentar dos querellas por atentado terrorista, tanto por lo que ocurrió en Vilcún como también el atentado anterior. Y bueno, el atentado reciente de este domingo está en evaluación”, aseguró el seremi de Seguridad Pública de la región de La Araucanía, Israel Campusano.

Críticas desde la oposición

La seguidilla de ataques incendiarios no dejaron a nadie indiferente y desde la oposición, parlamentarios de la zona acusaron al Gobierno de Boric de “indolencia” y “autocomplacencia”.

“Ministro Cordero, venga a la región. Tres atentados en los últimos días y usted sigue sin dar la cara. La Araucanía arde y el Gobierno se comporta con una indolencia que indigna”, dijo el sábado el diputado Henry Leal (UDI).

De la misma opinión fue el diputado Miguel Becker (RN), quien sostuvo que el Gobierno se limita a “mirar desde Santiago mientras el terrorismo avanza”.

“Hablé con las familias afectadas y esto no puede seguir. Se debe aplicar la ley con toda su fuerza, sin excusas”, indicó el legislador.

Finalmente, Andrés Jouannet (Amarillos), denunció que desde el Ejecutivo “dicen que han bajado los atentados, pero aquí hay miedo, y el miedo es prueba de que el terrorismo sigue vivo”.