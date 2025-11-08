América Latina

Estados Unidos y Bolivia restablecerán relaciones diplomáticas a nivel de embajadores tras 17 años

El subsecretario Christopher Landau anunció la decisión tras la investidura del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira, quien busca “abrir Bolivia al mundo”

Guardar
El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se dan la mano tras la ceremonia de investidura del presidente boliviano en La Paz, Bolivia, el 8 de noviembre de 2025 (REUTERS/Claudia Morales)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció este sábado que su país restablecerá las relaciones a nivel de embajadores con Bolivia luego de 17 años, tras asistir a la investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

En una breve comparecencia ante los medios en La Paz, Landau mencionó que en las últimas semanas tuvieron “relaciones muy estrechas con el presidente electo en su momento”.

“Y ahora que es el señor presidente, vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador como siempre debería ser”, sostuvo el subsecretario estadounidense, quien habló con la prensa junto a Paz.

Landau afirmó que “ha sido muy insólito” y “muy triste” que ambos países no hayan “tenido embajadores” en Washington, la capital estadounidense, ni en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo bolivianos.

“La diplomacia es, al fin y al cabo, la comunicación. Sin embajador en la capital del otro país, eso se hace más difícil”, consideró el funcionario y expresó su deseo de que se pueda anunciar a los nuevos embajadores “ya muy pronto”.

Christopher Landau asistió este sábado
Christopher Landau asistió este sábado a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia (AIZAR RALDES / AFP)

También recordó que Paz “ha expresado su interés en sostener una buena relación con EEUU” y que “de forma recíproca” el país norteamericano también quiere “establecer una buena relación con este nuevo Gobierno de Bolivia”.

A su turno, el nuevo mandatario boliviano agradeció la asistencia de la delegación estadounidense liderada por Landau a su investidura y le pidió “transmitir un mensaje de cordialidad y fraternidad” al presidente Donald Trump y a todas las instancias de su Gobierno.

Paz destacó que la presencia del subsecretario estadounidense “significa un paso más” en su intención “de abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia”.

“Eso significa retomar relaciones con EEUU, como lo haremos con otras naciones, que bajo el dogmatismo ideológico nos ha aislado a los bolivianos”, indicó Paz.

El gobernante boliviano sostuvo que “toda relación” exterior se establecerá “bajo el paraguas de la democracia, del desarrollo y de los conceptos y valores de orden humano”.

“Hoy nos toca generar ese encuentro en función de ir haciendo los acercamientos para recuperar esas relaciones en todos los ámbitos con el Gobierno americano, con el pueblo americano y el pueblo boliviano”, agregó.

El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, saluda desde el balcón del Palacio de Gobierno tras jurar el cargo en La Paz, Bolivia, el 8 de noviembre de 2025 (REUTERS/Claudia Morales)

El mandatario boliviano viajó la semana pasada a Estados Unidos para hacer gestiones ante los organismos multilaterales que tienen sede allí con miras a asegurar la provisión de combustibles y que haya dólares en la economía boliviana, además de reunirse con representantes de la Administración de Trump.

Paz ha expresado varias veces su voluntad de restituir las relaciones con EEUU, que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 el entonces presidente Evo Morales expulsó de Bolivia al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg.

Evo Morales (2006-2019) echó a Goldberg y también a las agencias estadounidenses de cooperación y antidrogas, acusándoles de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.

Morales y el ahora también ex presidente Luis Arce (2020-2025), ambos izquierdistas, expresaron en las últimas semanas su preocupación ante un posible retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a Bolivia.

Paz sostuvo este sábado que “todas las instituciones, no solo de EEUU, sino de los países fronterizos con Bolivia que quieran trabajar conjuntamente y a nivel mundial para hacer de Bolivia un país más seguro, donde lo ilícito no es parte del cotidiano vivir, van a estar en Bolivia”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Rodrigo PazChristopher LandauBoliviaEstados Unidos

Últimas Noticias

Daniel Noboa dijo que una posible nueva Constitución de Ecuador será redactada por “patriotas que buscan un país mejor”

El presidente se desmarcó de sus propias palabras tras hacerse viral un discurso en el que destacó la versatilidad de la inteligencia artificial para diseñar una Carta Magna

Daniel Noboa dijo que una

Los diez compromisos de Gobierno que presentó Rodrigo Paz para hacer frente a la crisis y abrir a Bolivia al mundo

El mandatario describió la difícil situación económica que enfrenta su nación y atribuyó a sus antecesores la responsabilidad por la crisis

Los diez compromisos de Gobierno

La dictadura de Ortega excarceló a cuatro presos políticos que se encontraban desaparecidos en Nicaragua

Los reos fueron llevados a sus casas y advertidos de que deben reportarse todos los días a la Policía y que no pueden hablar sobre su cautiverio

La dictadura de Ortega excarceló

Tornado en Brasil: el número de heridos en el estado de Paraná aumentó a más de 400 personas

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantizó la asistencia nacional y el despliegue de fuerzas federales

Tornado en Brasil: el número

COP30: la ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil dijo que sin esa comunidad “no hay futuro para la humanidad“

Sonia Guajajara espera que la cumbre que se desarrollará en Belém amplíe el conocimiento global sobre el papel de los originarios en el equilibrio climático

COP30: la ministra de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anuncian nuevos cierres viales en

Anuncian nuevos cierres viales en el norte de Bogotá por obras del Metro: estación de los Héroes dejará de operar

Feria “Vívelo en Perú” inició HOY en Miraflores: ¿qué ofrece el evento gratuito que durará hasta el domingo 9?

Finalizó la destrucción de más de 14 toneladas de material de guerra entregado por las disidencias de ‘Walter Mendoza’

“Changuito federal”: cuál es el costo por provincias de un consumo típico de clase media y en cuáles aumentó más en octubre

CyberMonday 2025 cerró con una facturación superior a $600.000 millones: cuáles fueron los productos más vendidos

INFOBAE AMÉRICA
Las autoridades francesas descartan que

Las autoridades francesas descartan que el detenido por el atropello en Oléron tenga vínculos con el terrorismo

Hungría desmiente que la exención energética de Trump tenga solo un año de duración

La española Olatz Rivera arbitrará la final del Mundial Femenino sub-17 en Marruecos

El presidente de Siria llega a EEUU antes de su reunión del lunes con Donald Trump en la Casa Blanca

La UE anunció la reanudación parcial de exportaciones de chips Nexperia tras una flexibilización del veto chino

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre “Pluribus”, la nueva

Todo sobre “Pluribus”, la nueva serie del creador de “Breaking Bad”

Dua Lipa eligió los mejores momentos de su primer show en River: “¡Anoche fue una locura!”

Así celebró Hailey Bieber las nominaciones de su esposo Justin en los Grammys 2026

“Golden”, de la película ‘KPop Demon Hunters’, logró una histórica nominación al Grammy a la Canción del Año

Récord histórico: el tráiler de la película biográfica de Michael Jackson supera los 116 millones de reproducciones