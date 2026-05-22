Tren del metro de Bogotá rodó por el viaducto por primera vez, Carlos Fernando Galán invitó a Gustavo Petro a usarlo

El tren inició su recorrido desde el Patio Taller y llegó hasta inmediaciones de la Estación 2 - crédito Alcaldía de Bogotá

Un tren de la Línea 1 del metro de Bogotá salió por primera vez al viaducto en una prueba con remolque. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, inició su recorrido a las 10:46 a. m. desde el patio taller y llegó hasta las inmediaciones de Estación 2, que está ubicada en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue testigo del momento y, desde Gibraltar, en la parte occidental de la estación, explicó de qué se trató la prueba que se llevó a cabo.

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“En este momento está siendo jalado por dos carros multipropósito, que son carros que trajeron también para toda la operación. Pero estamos presenciando en este momento la primera vez que un tren de los 30 que vamos a tener, llega a y se monta al viaducto”, indicó el mandatario local.

El alcalde de Bogotá explicó que la prueba implicó el uso de dos carros multipropósito, que jalaron el tren para que rodara por el viaducto - crédito Alcaldía de Bogotá

Las siguientes pruebas que se realizarán son de energizado, las cuales se ejecutarán en los próximos días. Posteriormente, el tren operará automáticamente, según indicó la alcaldía local.

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En una publicación en X, Carlos Fernando Galán calificó como “emocionante” el hecho de ver el primer tren del metro de Bogotá rodando por el viaducto. Aseguró que simboliza la materialización de un “sueño” de los ciudadanos de la capital, que llevan más de 80 años esperando la construcción y entrada en operación de un metro.

“Este es el Metro de Bogotá, de toda la ciudad. No importan las diferencias políticas, es un proyecto de todos y para todos. Con las pruebas que arrancaron hoy en el viaducto, entramos en #BogotaModoMetro”, escribió el alcalde en la red social.

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El alcade Carlos F. Galán celebró primera prueba del metro de Bogotá rodando por el viaducto - crédito @CarlosFGalan/X

En otra publicación, el mandatario local invitó al presidente Gustavo Petro a subirse al metro, para que viva la experiencia de movilizarse en él. Su comentario surgió luego de que el jefe de Estado se pronunciara sobre la realización de estudios para la construcción del tren interocéanico más corto posible en Colombia.

“Buena idea, presidente. Mientras se hace realidad, lo invito a subirse al Metro de Bogotá, que hoy ya empezó las pruebas en el viaducto. Escoja usted el día y vamos. El Metro, por fin, es una realidad”, indicó Galán.

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El alcalde Carlos F. Galán invitó al presidente Petro a subirse al metro de Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

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