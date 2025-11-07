América Latina

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa asistirá a la toma de posesión del mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz

La comitiva que acompañará a Noboa estará integrada únicamente por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfield, según el documento oficial

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa asistirá a la toma de posesión del mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz (AP)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este viernes a Bolivia para asistir a la ceremonia de asunción de mando del presidente electo Rodrigo Paz, quien asumirá el cargo en reemplazo de Luis Arce tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones del 19 de octubre.

El desplazamiento oficial, establecido en el Decreto Ejecutivo 203, se realizará los días 7 y 8 de noviembre, informó la Presidencia ecuatoriana.

La comitiva que acompañará a Noboa estará integrada únicamente por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfield, según el documento oficial. Además, la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de Presidencia será la encargada de autorizar el equipo de apoyo logístico.

De acuerdo con el decreto, la asistencia del mandatario ecuatoriano responde al interés de fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación regional.

El presidente electo de Bolivia,
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS)

En la segunda vuelta electoral boliviana, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, obtuvo el 54,5% de los votos, frente al 44,5% del aspirante de la Alianza Libre, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien gobernó entre 2001 y 2002.

La victoria de Paz marca el fin de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido fundado y liderado por el expresidente Evo Morales (2006-2019).

Tras confirmarse los resultados electorales, el Gobierno de Ecuador felicitó al nuevo presidente boliviano y le deseó “éxito en el desempeño de su mandato en beneficio del hermano pueblo” de Bolivia.

Ecuador reitera su compromiso de seguir trabajando junto a Bolivia para fortalecer los lazos de cooperación, integración y amistad entre nuestros países, en beneficio de la estabilidad y el desarrollo de la región andina y de América Latina”, señaló el Ejecutivo en un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La presencia de Noboa en la ceremonia de investidura consolida el acercamiento diplomático entre ambos países, en un contexto en el que Ecuador busca ampliar su presencia regional y reforzar su política exterior en América del Sur.

En paralelo, la Cancillería boliviana confirmó la presencia de más de 50 delegaciones internacionales y otros cuatro presidentes: Gabriel Boric, de Chile; Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay y Yamandú Orsi, de Uruguay.

El presidente argentino, Javier Milei,
El presidente argentino, Javier Milei, asistirá a la toma de posesión de Paz en Bolivia

También se anunció la asistencia de tres vicepresidentes, siete cancilleres, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Según informó uno de los asesores del presidente electo, la misión norteamericana estará encabezada por el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, con quien Paz y su equipo sostuvieron reuniones la semana pasada en Washington en busca de respaldo a su plan económico.

(Con información de EFE)

