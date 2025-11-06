América Latina

El Supremo Tribunal de Brasil decidió no evaluar la salud de Jair Bolsonaro antes de definir su lugar de reclusión

Según informes médicos de un hospital en Brasilia, el ex mandatario fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel y presenta anemia, además de alteraciones renales

Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario
Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario mientras el Supremo retrasa definir su lugar de detención (Reuters)

El juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, rechazó temporalmente la solicitud presentada por el gobierno de Brasilia para que se realice una evaluación médica al ex mandatario Jair Bolsonaro antes de determinar el lugar en que cumplirá la condena de 27 años de prisión.

La petición pretendía conocer el estado de salud actual del ex jefe de Estado y analizar la compatibilidad de sus condiciones físicas con las instalaciones penitenciarias disponibles en la capital. De Moraes suspendió cualquier medida en ese sentido y archivó, de forma momentánea, el pedido.

El juez Alexandre de Moraes
El juez Alexandre de Moraes decidió que no corresponde revisar el estado médico de Bolsonaro antes de resolver su destino penitenciario (AP Foto/Eraldo Peres)

El tribunal postergó la evaluación médica de Bolsonaro hasta que concluyan todas las instancias de apelación disponibles para la defensa. Se prevé que el Supremo inicie el análisis de estas apelaciones el viernes.

La solicitud de examen médico fue planteada por las autoridades penitenciarias de Brasilia tras múltiples intervenciones quirúrgicas y complicaciones médicas anteriores de Bolsonaro.

El objetivo era asegurar que sus condiciones físicas sean compatibles con los estándares de las prisiones comunes, considerando la recurrencia y gravedad de sus hospitalizaciones. La administración capitalina propuso el examen en el marco de los procedimientos habituales para detenidos con cuadros clínicos de riesgo.

Actualmente, Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario y a la espera del desenlace sobre su presunta implicación en una organización coordinada junto a su hijo Eduardo Bolsonaro orientada a la presión internacional sobre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y a la obtención de sanciones favorables desde otros países.

El diagnóstico reciente de cáncer
El diagnóstico reciente de cáncer cutáneo mantiene a Jair Bolsonaro bajo estricto control médico (AP Foto/Luis Nova, Archivo)

El futuro penitenciario del ex mandatario continúa indeterminado. Entre las alternativas que considera la justicia se encuentra la prisión de máxima seguridad de Papuda, que posee una sección especial para internos vulnerables, como ex funcionarios, policías retirados y personas de edad avanzada.

Además, se evalúa una celda aislada en la sede de la Policía Federal, siguiendo el precedente de Lula da Silva, quien cumplió 580 días en un área especial de detención en Curitiba durante su proceso judicial. La continuidad del arresto domiciliario para Bolsonaro no se ha descartado oficialmente.

El estado de salud de Bolsonaro se encuentra bajo motivo de atención, desde septiembre, tras haber sido diagnosticado con cáncer de piel, según reveló el hospital DF Star de Brasilia.

El estado de salud de
El estado de salud de Bolsonaro motivó solicitudes de exámenes médicos por parte de autoridades penitenciarias (Europa Press)

El centro médico comunicó, que “se detectaron dos lesiones cutáneas con presencia de carcinoma de células escamosas”, una neoplasia de gravedad intermedia dentro de los cánceres cutáneos. El oncólogo Cláudio Birolini explicó a la prensa, que este carcinoma “no es ni el más benigno ni el más agresivo; es intermedio, pero puede tener consecuencias más graves”.

Después del diagnóstico, Bolsonaro recibió el alta médica, aunque persistieron la anemia y alteraciones en sus parámetros renales, con elevación de la creatinina plasmática. Una resonancia craneal excluyó lesiones neurológicas significativas tras episodios de mareo, detalló el hospital

(Con información de Europa Press)

