El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

Imagen de archivo del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro (EP)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a una serie de exámenes médicos el domingo 14 de septiembre en el hospital DF Star de Brasilia.

El centro sanitario informó que se detectaron dos lesiones cutáneas con “presencia de carcinoma de células escamosas”, por lo que Bolsonaro deberá someterse a seguimiento clínico y revaluaciones periódicas para monitorizar la evolución de la enfermedad.

El oncólogo Cláudio Birolini precisó en declaraciones difundidas por el hospital que esta forma de cáncer representa una condición intermedia, ubicándose entre las variantes menos y más agresivas del cáncer cutáneo. “No es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, declaró Birolini a la prensa.

El diagnóstico se conoció después de que el ex mandatario, de 70 años, fuera trasladado de urgencia el martes desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, tras una serie de episodios de vómitos, mareos, baja presión arterial y anemia persistente. Luego de pasar la noche hospitalizado, el equipo médico reportó una “mejoría parcial” posterior a la hidratación y al inicio de tratamiento farmacológico, según recoge el boletín clínico divulgado este miércoles.

Bolsonaro fue dado de alta al presentar estabilidad en sus constantes vitales, aunque los exámenes realizados evidenciaron persistencia de anemia y alteraciones en la función renal, con elevación de la creatinina. Una resonancia magnética de cráneo descartó daños neurológicos agudos tras los episodios de mareo.

El domingo anterior a su ingreso, el ex jefe de Estado acudió al hospital para la retirada de ocho lesiones cutáneas, procedimiento autorizado previamente por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor de los procesos que enfrenta en el Supremo Tribunal Federal (STF).

Jair Bolsonaro se retiró de un hospital en Brasilia el domingo 14 de septiembre de 2025. Se le permitió salir temporalmente del arresto domiciliario para recibir tratamiento médico (AP Foto/Luis Nova)

El jueves pasado, la Primera Sala del STF condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado. La sentencia menciona el papel de liderazgo que ejerció en la planeación de una trama para desmantelar el Poder Judicial, impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva y perpetuarse en el poder por la fuerza. Otros siete ex ministros y antiguos mandos militares recibieron penas de entre 16 y 27 años de cárcel por participación en el complot.

Mientras tanto, aliados del ex mandatario han señalado el estado de salud de Bolsonaro como argumento para justificar que continúe cumpliendo la condena en régimen domiciliario, tras expresar temor a complicaciones médicas o a sufrir malos tratos en caso de ser trasladado a una celda en el Complejo Penitenciario de la Papuda o en las instalaciones de la Policía Federal (PF).

El entorno cercano reporta que el ex presidente se encuentra angustiado ante esa posibilidad, considerando los recurrentes problemas de salud que padece desde que sufrió un ataque con arma blanca durante la campaña electoral de 2018, hecho que marcó el inicio de un historial de complicaciones médicas frecuentes. En abril de este año, el militar retirado se sometió a una extensa cirugía por oclusión intestinal, situación que lo mantuvo internado tres semanas.

Un muñeco inflable que representa a Jair Bolsonaro fue desplegado en una protesta contra el ex presidente brasileño, después de que fuera condenado por conspirar para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022, en Brasilia el 12 de septiembre de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)

Alternativas judiciales tras la condena

Por otra parte, luego de su condena a 27 años de cárcel por golpismo en Brasil, ¿Jair Bolsonaro puede ingresar a prisión de inmediato? ¿Cuáles son las posibilidades de una amnistía parlamentaria?

Bolsonaro no irá a la cárcel hasta “después de que todos los recursos se hayan agotado”, explicó a la agencia AFP Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas, un centro académico.

Según el STF, el juicio debe ser convalidado primero en una audiencia prevista el 23 de septiembre. Luego, el máximo tribunal tiene 60 días para publicar un documento que compile todas las deliberaciones del proceso. A partir de entonces la defensa tendrá cinco días para apelar.

Los abogados de Bolsonaro anunciaron que interpondrán recursos, “incluso a nivel internacional”.

Según Bottino, la defensa podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero estima que es poco posible que la estrategia funcione.

En arresto domiciliario desde agosto por incumplir medidas cautelares, Bolsonaro podría solicitar cumplir su pena en casa, alegando razones de salud.

En mayo, el ex mandatario Fernando Collor de Mello consiguió, por razones de salud, cumplir en su casa una condena de más de ocho años de cárcel por corrupción.

¿Puede beneficiarse de una amnistía?

El campo bolsonarista va “con todas las fuerzas” a “unir el Parlamento” en torno a un proyecto de ley de amnistía que beneficie al ex presidente, dijo su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro.

El diputado bolsonarista Luciano Zucco dijo a la AFP que el objetivo es someter el proyecto a votación “la semana que viene”. Para aprobarlo, tendrán que obtener el apoyo de los partidos de centroderecha imprescindibles en el Parlamento y entre los que ya se han expresado reticencias.

De ser aprobada una amnistía, sería seguramente vetada por Lula.

Algunos jueces del Tribunal ya adelantan que un perdón sería inconstitucional. “No hay lugar” para una amnistía por el Congreso en los casos de “crímenes contra la democracia”, señaló el magistrado Alexandre de Moraes durante el juicio.

(Con información de AFP y EFE)