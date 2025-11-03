América Latina

Uruguay reforzó las medidas en la frontera tras el letal operativo policial en Río de Janeiro

El ministro del Interior, Carlos Negro, viajará a Brasil para abordar este tema y dijo que lo que sucedió en esa ciudad es una muestra de lo que no quiere para el país

Guardar
Unas 130 personas murieron en
Unas 130 personas murieron en Río de Janeiro por los operativos de seguridad

El escenario de guerra urbana en el que se convirtió Río de Janeiro en los últimos días tuvo un efecto en Uruguay. En su comparecencia al Parlamento para hablar de Presupuesto, el ministro del Interior del país, Carlos Negro, debió dar una respuesta por lo que sucede en el país vecino. Era un tema ineludible, en un contexto en el que la oposición alertaba por la fuga de bandas criminales desde la ciudad brasileña.

El ministro Negro anunció que el gobierno tomó medidas antes las imágenes que llegan desde Brasil y anunció que tiene previsto viajar al vecino país y dialogar sobre lo que sucede allí.

“Estamos abordando la problemática. Dentro de unos pocos días vamos a estar viajando a Brasil para tratar estos temas que seguramente van a estar arriba de la mesa con nuestros pares de la región y de América Latina, lo que seguramente va a ser un tema que vamos a abordar en conjunto”, dijo en una conferencia de prensa.

Decenas de muertos se acumulan tras ser trasladados por vehículos particulares

Los problemas de Río de Janeiro generan preocupación en el grupo uruguayo, que decidió reforzar el patrullaje en las fronteras. “Ya se tomaron medidas, ya hay órdenes expresas de custodia y de reforzamiento de la vigilancia de la frontera. La policía ya está tomando cartas en el asunto”, señaló.

“Nos lleva a pensar en lo que no puede pasar en nuestro país, en las cosas que no debemos hacer”, dijo el ministro. Negro definió como “dramáticas” a las imágenes que llegaron desde Río de Janeiro y opinó que se trató de una “violencia indiscriminada”. Criticó que la operación criminal se desarrolló sin tener “objetivos claros” y señaló que derivará en la muerte de personas inocentes.

Todo eso nos lleva a la reflexión de qué política de seguridad queremos implementar en nuestro país y qué política de seguridad no debemos implementar en nuestro país”, insistió Negro.

Carlos Negro, ministro del Interior
Carlos Negro, ministro del Interior de Uruguay (Captura de video)

En Río de Janeiro, un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho (CV), la facción narco más poderosa de la ciudad, dejó más de 130 muertos, lo que lo convierte en la redada más letal en la historia carioca. El episodio revela la compleja red de organizaciones criminales que operan en Río: por un lado, las bandas dedicadas al narcotráfico, lideradas por el CV y surgidas de sus escisiones; por el otro, las milicias paramilitares formadas por expolicías y otros agentes que controlan amplias zonas periféricas.

Las advertencias de la oposición

Las imágenes de Río de Janeiro también generaron una reacción en la oposición. El senador del Partido Nacional Javier García le pidió al gobierno que el Ejército sea desplegado en la frontera con Brasil.

Lo que está pasando en Río genera una fuga de bandas criminales que se van del lugar. Por el otro lado, también genera un efecto de contagio. Esto que pasó en Río de Janeiro no se concentra solo allí. Por lo tanto, la ley uruguaya lo permite, y ya lo usamos con otras características. El Poder Ejecutivo debe desplegar al Ejército en frontera. El Ejército estuvo desplegado en los momentos de pandemia, cerró las fronteras y evitó 3.600 ingresos de personas en forma ilegal al Uruguay”, dijo García, quien durante el gobierno anterior fue el ministro de Defensa Nacional.

El ex ministro del Interior
El ex ministro del Interior de Uruguay, Nicolás Martinelli (Captura Telemundo/Canal 12)

Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior y también senador del Partido Nacional, coincidió en que son necesarias medidas de control en la frontera. El ex secretario de Estado dijo que se comunicó con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para interiorizarse en cómo estaba siguiendo el tema el gobierno de su país. “Hay que verlo con preocupación sobre todo por el efecto rebote que puede tener en el sentido de que a este grupo organizado –que tiene la favela prácticamente tomada por la Policía– se le va a dificultar comenzar a moverse”, explicó.

Temas Relacionados

UruguayRío de JaneiroFronteraCarlos Negro

Últimas Noticias

Gobiernos de Brasil, México y Colombia serviles al crimen defienden al Cartel de los Soles

Los presientes para dictatoriales no pueden ser impunemente defensores de la delincuencia organizada transnacional

Gobiernos de Brasil, México y

El Gobierno de Haití declaró el estado de emergencia en varias regiones del país por los daños causados por el huracán Melissa

Así lo anunció la oficina de comunicación del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en un comunicado, en el que también se informó de tres días de duelo, entre el lunes y el miércoles, cuando la bandera nacional ondeará a media asta

El Gobierno de Haití declaró

Trinidad y Tobago redujo en un 82% los permisos de trabajo para venezolanos en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

Organizaciones y abogados advierten que la nueva política migratoria dejará a miles de personas en riesgo de explotación, discriminación y violaciones a sus derechos

Trinidad y Tobago redujo en

Violencia en Ecuador: el Ejército decomisó una ametralladora instalada en la terraza de una vivienda en Guayaquil

El hallazgo se produjo tras una serie de allanamientos vinculados al repunte de ataques armados en la ciudad portuaria, considerada el epicentro de la crisis de seguridad en el país

Violencia en Ecuador: el Ejército

Al menos 45 delegaciones internacionales arribarán a Bolivia para la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz

Entre los confirmados se encuentran los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña. El acto protocolar se realizará en La Paz el próximo 8 de noviembre, en medio de un fuerte despliegue de seguridad

Al menos 45 delegaciones internacionales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La lujosa villa fortificada de

La lujosa villa fortificada de Abu Dabi que podría convertirse en el nuevo refugio de Andrés de Inglaterra

Los últimos post de Carlos Manzo: así denunció la infiltración del narco en Uruapan antes de su asesinato

Cierra otro restaurante con estrella Michelin en Barcelona apenas un año después de conseguir el galardón: adiós a Teatro Kitchen Bar

Mazón coge una baja médica tras su dimisión como presidente de la Generalitat: “Ya no puedo más”

Sorteo de La Tinka: video de la jugada ganadora y resultados del domingo 2 de noviembre del 2025

INFOBAE AMÉRICA
¿Es China versus Estados Unidos

¿Es China versus Estados Unidos la versión actualizada de Behemot versus el Leviatán?

Huétor Tájar afrontará los gastos del sepelio del niño atropellado mortalmente en un acceso a la A-92

LaLiga y Puma presentan el balón de invierno 2025-26, inspirado en el universo del 'motorsport'

Prisión provisional sin fianza para el hombre detenido por apuñalar a su pareja en Isla Cristina

El precio del alquiler aumenta casi un 11% en octubre, según Idealista

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian se pone la

Kim Kardashian se pone la toga: así es su debut como abogada en la serie Todo Vale de Ryan Murphy

La confesión de Colin Farrell sobre The Batman Part II: “Es una obra maestra contemporánea del género”

Cómo Billie Eilish construyó una fortuna millonaria antes de los 25 años

El documental de Netflix que revela los secretos más duros de la vida de Juan Gabriel

Ethan Hawke sorprende con su transformación en “Blue Moon” tras una década de trabajo para encarnar a Lorenz Hart