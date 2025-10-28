América Latina

Rodrigo Paz viajará a Estados Unidos para reconstruir las relaciones diplomáticas y obtener apoyo financiero para Bolivia

El presidente electo mantendrá reuniones con funcionarios estadounidenses y organismos financieros internacionales para buscar soluciones a la escasez de dólares y la crisis de abastecimiento que afecta al país andino

Guardar
Rodrigo Paz viajará a Estados
Rodrigo Paz viajará a Estados Unidos para reconstruir las relaciones diplomáticas y obtener apoyo financiero para Bolivia (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, inició los primeros pasos hacia una redefinición de su política exterior al anunciar una reconstrucción de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y un giro rotundo respecto al eje chavista latinoamericano.

Esta semana, Paz gestionará reuniones en Washington con autoridades de la administración de Donald Trump y directivos de organismos multilaterales, tras casi dos décadas de distancia política y económica oficial entre La Paz y la Casa Blanca.

Paz asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre y ya encargó a su equipo una agenda de alto nivel que incluye encuentros con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro estadounidenses, así como con directivos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF.

El objetivo es doble: recabar apoyo financiero y aliviar la severa escasez de dólares, ante una inflación anual superior al 23%, y reactivar el diálogo con Washington tras los quiebres diplomáticos iniciados en 2008 por el entonces presidente Evo Morales.

Ya vendremos con dólares fresquitos para nuestra reserva internacional”, afirmó Paz, al tiempo que subrayó la urgencia de inyecciones de divisas para atender el déficit en el sistema financiero y el desabastecimiento crónico de combustibles.

El presidente electo de Bolivia,
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

Según su asesor, José Luis Lupo, “el plan es reunirnos con todos los organismos multilaterales de financiamiento y con la administración de Estados Unidos”.

La política de subsidios del actual gobierno de Luis Arce dejó a Bolivia al borde del agotamiento de sus reservas internacionales y profundizó la crisis, por lo que la obtención de créditos frescos y el restablecimiento de la confianza internacional es prioridad máxima para el nuevo Ejecutivo.

La nueva orientación diplomática implica también una ruptura visible con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Paz confirmó que no invitará a los dictadores de estos países a su ceremonia de investidura, una señal directa de distanciamiento respecto al bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), tradicionalmente alineado con el chavismo.

La respuesta fue la suspensión de Bolivia como miembro del bloque, decisión que Paz desestimó.

Me tiene sin cuidado lo que pueda decir el ALBA”, afirmó.

El presidente electo dijo que las futuras alianzas de Bolivia estarán “del lado de la democracia y la libertad”.

Las tensiones diplomáticas escalaron después de que el dictador venezolano Nicolás Maduro acusó a Paz de agresión y lo etiquetó como “proimperialista”.

La nueva orientación diplomática de
La nueva orientación diplomática de Bolivia una ruptura con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Lo único digno es que nuestro pueblo viva en paz, con trabajo, salud y educación”, replicó Paz en redes sociales, asegurando que la prioridad será gobernar “sin odios ni división, siempre del lado de la democracia y la libertad”.

El pragmatismo de Paz también se refleja en su interés en buscar cooperación regional innovadora. En una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el líder boliviano solicitó asesoría técnica sobre control carcelario.

Bukele ha ganado notoriedad con su política de mano dura y régimen de excepción, que según datos oficiales ha reducido delitos pero desató severas críticas de organismos de derechos humanos por denuncias de detenciones masivas y abusos.

La misión internacional de Paz coincide con la preparación de las primeras medidas económicas para enfrentar la crisis: controlar la inflación, garantizar abasto de combustibles y recuperar la confianza de los mercados.

El nuevo gobierno busca captar inversiones y restablecer canales diplomáticos amplios, rompiendo con años de aislamiento y relaciones focalizadas sólo con actores alineados al chavismo.

En una conversación telefónica con
En una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el líder boliviano solicitó asesoría técnica sobre control carcelario (AP Foto/Salvador Meléndez, archivo)

Las expectativas están puestas en la capacidad del nuevo liderazgo para ejecutar este giro en la política exterior y sellar acuerdos que permitan aliviar la crisis interna mientras Bolivia redefine su lugar en el escenario latinoamericano, apostando por la apertura, la transparencia y la democracia.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo PazElecciones Bolivia 2025Estados UnidosDepartamento de EstadoDonald TrumpÚltimas Noticias AméricaDepartamento del TesoroFondo Monetario InternacionalBanco mundial

Últimas Noticias

Cinco medidas que tomó Uruguay tras la devolución de contenedores de carne enviado a China por residuos veterinarios

El Ministerio de Ganadería uruguayo anunció que se aumentarán los muestreos en los frigoríficos y que habrá una actualización del régimen de sanciones

Cinco medidas que tomó Uruguay

La guerra de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho muestra la expansión del grupo criminal brasileño a nivel nacional

Más de sesenta personas han muerto en la ofensiva más letal de la historia de Río de Janeiro, centrada en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, y liderada por el gobierno de Cláudio Castro

La guerra de Río de

La pieza perdida descubierta en Brasil que reescribe la historia de los grandes depredadores en Sudamérica

El descubrimiento de un colmillo gigante saca a la luz uno de los más feroces cazadores del pasado y sugiere una biodiversidad insospechada en los antiguos pantanos brasileños

La pieza perdida descubierta en

Naciones Unidas propone principios para combatir la desinformación

El secretario general de la ONU impulsa un marco internacional que promueve fuentes confiables, plataformas inclusivas y modelos de negocio responsables para enfrentar la manipulación informativa y proteger los derechos humanos

Naciones Unidas propone principios para

El Gobierno de Lula da Silva se reúne de emergencia tras el operativo en Río de Janeiro

El megaoperativo contra el Comando Vermelho movilizó a 2.500 agentes y dejó decenas de víctimas en medio de tiroteos, barricadas y drones con explosivos. El gobernador Cláudio Castro calificó la acción como la mayor ofensiva contra el narcotráfico en la localidad

El Gobierno de Lula da
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Colombia supera al promedio de

Colombia supera al promedio de la Ocde: la mitad de los maestros ya enseña con inteligencia artificial

Petro reaccionó a nuevos bombardeos en Gaza tras el alto al fuego acordado entre Israel y Hamas: “Se burlaron de Trump y de la humanidad”

Fiscal se inhibe de investigar muerte de ‘Trvko’ como violación de DD. HH. y deriva caso por “presunto homicidio simple”

Dólar estadounidense se fortalece y peso mexicano cae al cierre de la jornada de hoy martes 28 de octubre

Orgullo nacional: Perú impulsa investigación científica para preservar más de 3.000 especies de orquídeas

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La inteligencia artificial desmiente el mito del primer gran cazador humano: Homo habilis era presa de leopardos

Nvidia invierte 1.000 millones de dólares en Nokia para impulsar el desarrollo de tecnología 6G

Principales titulares de los periódicos para el lunes 27 de octubre

VÍDEO: Alrededor de 60 muertos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)

ENTRETENIMIENTO

El homenaje a Diane Keaton

El homenaje a Diane Keaton y su inolvidable “Annie Hall” en las pasarelas de Vogue World

Kourtney Kardashian lanza paletas especiales para la salud vaginal

El antes y después de Charlie Sheen: “Las drogas y el alcohol condicionaron mi existencia”

Jay-Z defiende a Bad Bunny tras el boicot por su show en el Super Bowl LX

BTS estaría preparando una gira mundial de 65 conciertos tras completar el servicio militar