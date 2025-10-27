América Latina

Chile: el Ministerio Público advirtió que bandas trasnacionales operan en los principales puertos del país

Valparaíso y San Antonio funcionan como puntos de acopio y distribución para organizaciones criminales, según un informe

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Puerto de Valparaíso, Chile
Un reciente Informe de Crimen Organizado emitido por la Fiscalía Nacional chilena advirtió que la Región de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago), se ha convertido en una de las zonas críticas del país en lo que a organizaciones criminales respecta, debido principalmente a la importancia estratégica de los puertos de San Antonio y Valparaíso -los más grandes del territorio nacional-, como centros de recepción, acopio y exportación de drogas, armas y otros tipos de contrabando.

De acuerdo al reporte, en dichas ciudades y también en la aledaña Viña del Mar -balneario muy concurrido en verano sobe todo por turistas argentinos-, se han afincado bandas nacionales y transnacionales cuyas actividades elevaron en un 13,4% el número de homicidios en la región respecto al año pasado, incrementándose también exponencialmente los casos de secuestros extorsivos y tráfico de armas.

El documento asegura que los puertos de San Antonio y Valparaíso son “puntos críticos” por el tránsito de grandes volúmenes de droga, asunto que ha derivado en la creación de una macrozona policial portuaria a fin de investigar y prevenir este tipo de delitos.

En la misma línea, el texto detalla que organizaciones extranjeras y nacionales suelen disputarse violentamente el control de “tomas” o campamentos irregulares -como la megatoma de San Antonio-, y barrios de alta vulnerabilidad social.

Tocante a nacionalidades, bolivianos y colombianos imperan en el tráfico de drogas “a granel” -marihuana y cocaína, principalmente-; los venezolanos dominan el mercado de la ketamina, la asociación ilícita y los secuestros, mientras que los chilenos se dedican principalmente al microtráfico.

La célula "Los Piratas" del Tren de Aragua sería la responsable del crimen del disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago.

Las 16 bandas extranjeras en Chile

El texto del Ministerio Público también incluye un mapa de las 16 organizaciones transnacionales que se han asentado a lo largo de casi todo Chile, entre los que destacan el Tren de Aragua y sus facciones (Los Gallegos, Tren del Coro, Los Cartier, Los Piratas, Los Hijos de Dios y La Hermandad); y Los Shottas, grupo nacido en Buenaventura, Colombia, afincado en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Metropolitana.

Otras bandas criminales extranjeras que operan en Chile son:

-Bang de Fujian (China).

-Los Trinitarios (República Dominicana).

-Los Lobos (Ecuador).

-Mafia del Norte (Venezuela, Chile y Bolivia).

-Los Caleños (Colombia).

-Los Vilches (Venezuela).

-Los Orientales (Venezuela).

-Los Melean (Venezuela).

-Los Loyalty (Venezuela).

-Confederación (Colombia).

-La Empresa (Colombia).

-Los Costeños (Colombia).

Hace poco cayeron en Chile el brazo financiero de la facción “Los Mapaches” del Tren de Aragua y los cabecillas de "Los Cartier".

“Sensación de inseguridad”

Una vez conocido el informe, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, fustigó al gobierno de Boric por decir que el país vive con una alta “sensación de inseguridad”, cuando los datos duros demuestran lo contrario.

“El Gobierno suele hablar de una ”sensación de inseguridad", pero este informe demuestra que no se trata de percepciones, son datos duros que reflejan una amenaza real y estructural. La Región de Valparaíso concentra dinámicas del crimen organizado que requieren de una política concreta, sostenida y con liderazgo", señaló a BioBíoChile.

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, recordó que el tráfico de drogas “sigue siendo el eje central de la criminalidad organizada en Chile”, y admitió que los puertos de la Región de Valparaíso fungen como puntos de acopio y distribución de la droga que entra y sale del país.

“Aunque los homicidios en contexto de crimen organizado disminuyeron, para nosotros a nivel regional sigue siendo una preocupación y por eso continuamos ejecutando el Plan Calles sin Violencia”, cerró la autoridad.

Temas Relacionados

ChileTren de AraguaValparaísoNarcotráficoBandas criminalesGustavo AlessandriRonald Ojeda

