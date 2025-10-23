América Latina

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert quiere ser candidato a alcalde de Luque en los comicios de 2026

El ex futbolista dijo que cuenta con el respaldo de diferentes fuerzas opositoras para presentarse. En 2023 se había postulado para presidente

José Luis Chilavert (EFE/Andrés Cristaldo
José Luis Chilavert (EFE/Andrés Cristaldo Benítez)

El ex arquero de la selección de fútbol de Paraguay José Luis Chilavert comunicó que cuenta con el respaldo de diferentes fuerzas opositoras para postularse como candidato a intendente de la ciudad de Luque, próxima a Asunción, en las elecciones municipales programadas para octubre de 2026.

Chilavert, quien fue candidato presidencial en 2023 —elección en la que resultó vencedor Santiago Peña del Partido Colorado—, expresó su intención de participar en los comicios bajo la alianza “Unidos por Luque”.

Según explicó, dicha fórmula se constituyó gracias al apoyo de varias corrientes opositoras, orientadas al “bien común de ayudar a la gente”.

Durante una entrevista con la radio Monumental, el ex futbolista declaró: “En Paraguay somos muchos más los honestos que los delincuentes y corruptos. Yo necesito, les hablé claro, la participación de todos, el apoyo de todos y fundamentalmente dejar las diferencias que tenemos, ya sea política, de ideología”.

Chilavert, quien fue candidato presidencial
Chilavert, quien fue candidato presidencial en 2023, expresó su intención de participar en los comicios bajo la alianza “Unidos por Luque” (EFE/Raúl Martínez)

El ex portero manifestó su confianza en trasladar a la política los logros alcanzados como profesional en el fútbol.

Chilavert criticó al movimiento oficialista Honor Colorado, encabezado por el ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) y al que también pertenece Peña. Afirmó: “Yo creo que existe una dictadura hoy en día, fundamentalmente desde que se formó Honor Colorado. Ellos normalizaron la corrupción que existe en nuestro país”, dijo sin ofrecer más detalles.

En Paraguay, los partidos políticos deben realizar elecciones internas para definir a sus postulantes antes de cada proceso electoral.

