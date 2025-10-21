América Latina

Emergencia en Venezuela: lluvias extremas dejaron muertos, comunidades aisladas y daños severos en siete estados

Autoridades mantienen dispositivos de respuesta y auxilio en el país, con equipos especializados desplegados en las zonas de mayor impacto durante las últimas semanas

Las precipitaciones recientes han superado el promedio anual esperado en varias regiones del país (Instagram: Elinformadorve)

Las recientes lluvias intensas en gran parte de Venezuela han provocado daños significativos en infraestructura, viviendas y comunidades de numerosos estados, según autoridades nacionales.

El fenómeno se atribuye a la onda tropical número 48 y a un incremento sustancial del patrón de precipitaciones, que superan en 300% las previsiones anuales, informó Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología.

El impacto más grave se concentró en los estados Sucre, Anzoátegui, Monagas y Bolívar. El ministro de Transporte, Ramón Velásquez, detalló que colapsó el puente La Fuente en Sucre, lo que interrumpió la conexión vial principal entre Cumaná, Cumanacoa y San Antonio de Capayacuar, en Monagas.

Ramón Velásquez confirmó el cierre de la vía principal entre Cumaná y Cumanacoa por la caída de un puente (EFE)

También se reportó el derrumbe de la estructura La Aricagua I en el ramal 20, dejando incomunicadas las zonas de Cumanacoa y Aricagua. En Anzoátegui, la destrucción de una alcantarilla en el sector San Miguel (municipio Peñalver) forzó el cierre de la carretera y motivó el envío de equipos estatales para tareas de recuperación, según informó VTV Canal 8.

En Anzoátegui, los bomberos informaron que 22 familias sufrieron daños directos tras los desbordamientos de alcantarillas y del río Amana, cuya crecida arrastró animales, cultivos y bloqueó completamente el acceso por Anzoátegui hacia comunidades como Mundo Nuevo. Los habitantes señalaron que las vías de acceso permanecen intransitables debido a los severos daños.

En Bolívar, al sur y fronterizo con Brasil, las lluvias dejaron escenas trágicas. La gobernadora Yulisbeth García confirmó la recuperación de los cuerpos de doce mineros tras una semana de búsqueda, víctimas de una inundación súbita en una zona de extracción.

A esta cifra se suman seis muertes comunicadas por el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti, también atribuidas a los efectos de las lluvias, según EFE.

Miles de familias resultaron afectadas tras el desbordamiento de ríos en la zona oriental (Captura de video)

El fenómeno hidrometeorológico afectó otras regiones. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) relacionó la persistencia y fuerza de las precipitaciones con La Niña, un sistema que suele reducir las temperaturas y aumentar de forma considerable los volúmenes de lluvia en la región.

El informe de Inameh, basado en datos del Centro de Predicción Climática de la NOAA de Estados Unidos, indica que la influencia de La Niña persistirá en Venezuela hasta al menos febrero y disminuiría gradualmente el trimestre siguiente, citó NTN24.

En Carabobo, el aumento del nivel del río Cabriales preocupó a los habitantes de Valencia. Municipios como Naguanagua y San Diego sufrieron inundaciones profundas, obligando a conductores a abandonar sus vehículos ante el rápido ascenso del agua, que superó el metro de altura, confirmó NTN24.

Sectores urbanos experimentaron anegamientos de más de un metro de altura en pocas horas (Instagram: Vpitv)

Los daños materiales se reflejan en rutas y puentes destruidos, viviendas inundadas y cosechas arruinadas en diferentes estados; los desbordamientos frecuentes han dejado varias localidades incomunicadas. De acuerdo con el balance oficial citado por EFE, al menos 7 mil familias han sido afectadas por las lluvias extraordinarias de este año.

(Con información de EFE)

