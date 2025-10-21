América Latina

Desbarataron una banda que triangulaba droga entre Colombia, Chile y Australia

Tres personas fueron detenidas en Chile, dos en Australia y se decomisaron 35 kilos de cocaína avaluada en USD 6,7 millones

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
La droga venía dentro de
La droga venía dentro de maquinaria utilizada en minería pesada.

Una red narco que importaba droga a Chile desde Colombia y luego la enviaba a Australia fue desarticulada gracias al trabajo conjunto de las policías de los tres países. La “Operación Cisne Negro” dejó cinco personas detenidas y permitió incautar 35 kilos de cocaína de alta pureza, avaluada en USD 6,7 millones.

La investigación comenzó en Chile, cuando funcionarios de la Aduana de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago) detectaron a varias empresas sospechosas que importaban por mar maquinaria para la industria minera, la que luego exportaban por aire hacia el país oceánico desde el Aeropuerto de Santiago.

Así, la Policía de Investigaciones (PDI) chilena interceptó un envío, comprobando que varias brocas mineras habían sido manipuladas y contenían kilos de droga en su interior.

Este lunes, la fiscal Valparaíso, Claudia Perivancich, señaló que “hay una empresa chilena que importa en un primer momento desde Colombia equipamientos para el trabajo minero, se trata de herramientas mineras de importantes características, en el sentido de que son de alto grosor, son brocas para el trabajo de explotación minera”.

“Producto de este perfilamiento se logra detectar un envío sospechoso, y en el interior de estas herramientas se encuentran 35 kilos de clorhidrato de cocaína”, detalló la persecutora, avaluada en USD 6,7 millones.

Como se trataba del sexto cargamento enviado por la banda, una vez incautada la cocaína, la maquinaria fue enviada hasta Australia en un proceso de entrega vigilada conjunto con la Policía Federal de ese país, donde uniformados capturaron a dos de sus destinatarios.

La droga fue avaluada en
La droga fue avaluada en USD 6,7 millones.

Prisión preventiva para tres chilenos

En paralelo, en el puerto de San Antonio (114 kms al oeste de Santiago), la PDI detuvo a tres ciudadanos chilenos quienes habrían sido los encargados de realizar los orificios en las brocas mineras y rellenarlos con la droga, amén de volver a embalar la carga y hacer el envío.

Todos quedaron en prisión preventiva el fin de semana pasado en el Juzgado de Garantía de San Antonio, imputados por los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas, y este lunes el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó la importancia de la cooperación internacional a la hora de hacer frente a bandas trasnacionales de estas características.

“Es indispensable la cooperación internacional. No basta que agarremos unos pocos kilos y no agarremos a los que participan en la organización. Ese es el mejor aporte que podemos hacer para que este puerto siga creciendo, siga dando empleo, siga contribuyendo a la sociedad y particularmente a esta ciudad”, remató el máximo persecutor chileno.

Temas Relacionados

ColombiaChileAustraliaDrogaOperación Cisne NegroÁngel Valencia

Últimas Noticias

Volvió a ser delivery para llegar a fin de mes y lo mataron para robarle la moto: el crimen que sacudió a Uruguay

Ismael Alonso tenía 56 años cuando fue asesinado en las calles de Montevideo; el dueño de la pizzería dice que no sabe cómo seguir y un compañero renunció a ser repartidor por el crimen

Volvió a ser delivery para

Graves incidentes en un partido en Maldonado: futbolista le dio un cabezazo al árbitro y le voló los dientes

Los incidentes al final del encuentro terminaron con una audiencia en la Fiscalía, que pedirá la imputación de un jugador de fútbol; el juez hasta hace poco había jugado en el equipo rival

Graves incidentes en un partido

EEUU planea aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos y laborales

Managua “lleva a cabo abusos cada vez más generalizados de los derechos laborales, restricciones al derecho de propiedad y a la libertad religiosa”, según un informe oficial de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR)

EEUU planea aplicar aranceles de

María Corina Machado felicitó a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y afirmó que ambos países comparten “un destino de libertad”

“En su exilio, Rodrigo vivió en Venezuela y por eso tiene un muy especial cariño y agradecimiento a nuestro país. Sé que contamos con él y el querido pueblo boliviano en esta fase definitiva de nuestra lucha”, expresó la líder opositora venezolana

María Corina Machado felicitó a

Maduro arremetió contra el cardenal Baltazar Porras tras la canonización de José Gregorio Hernández: “Estaba conspirando”

El dictador chavista acusó sin presentar pruebas al líder religioso de haber intentado obstaculizar el proceso ante el Vaticano y se atribuyó el mérito de haber impulsado personalmente la canonización del nuevo santo venezolano

Maduro arremetió contra el cardenal
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierra de locales de Andrés

Cierra de locales de Andrés Carnes de Res en Bogotá: la empresa responde

El Señor de los Milagros vuelve al Callao después de 22 años: este es el operativo de seguridad para su retorno histórico

Dólar en Colombia hoy 21 de octubre: cuál es su precio tras la apertura de mercados

Indignación en Bogotá por video de presunto maltrato animal: comunidad denunció el caso

Amaranta Hank se unió a denuncia pública por abuso en contra de productor de cine para adultos Cristian Cipriani: “Hay demasiadas mujeres silenciadas y heridas”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un obrero español explica cuánto se puede ganar en Australia: "Solo con las horas extras pagas el alquiler y la comida"

Israel dice que "no acepta ninguna excusa" de Hamás sobre el retraso en la entrega de cadáveres de rehenes

Douglas Massey alerta de que el movimiento 'MAGA' quiere recuperar la segregación de negros en EEUU

El brazo armado de Hamás asegura que entregará hoy en Gaza los cadáveres de otros dos rehenes israelíes

realme GT 8 Pro, con cámara RICOH GR y teleobjetivo periscopio de 200MP, lleva la fotografía callejera más lejos

ENTRETENIMIENTO

Una ruptura, el desafío de

Una ruptura, el desafío de la sobriedad y la presión mediática: así afronta Lily Allen la crisis personal que inspiró su álbum más íntimo

“El teléfono negro 2” arrasa en la taquilla y supera los USD 27 millones en su semana de estreno

“Al principio solo quería hacer algo sobre mis padres”: cómo Ben Stiller terminó filmando el documental más personal de su carrera

Antonio Banderas expresó orgullo por la boda de su hija Stella en España

Incómodo momento un concurso de belleza mundial: pensó que había pasado a la final, pero otra candidata había ganado