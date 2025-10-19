América Latina

Del “genocidio silencioso” en Cuba a la censura en Venezuela: el informe de la SIP que expone la represión informativa en América Latina

El reporte, presentado durante la 81 Asamblea General de la organización, resalta que Uruguay mantiene el ejercicio periodístico sin restricciones, mientras diversos países de la región registran amenazas, bloqueos y ataques judiciales contra la prensa

Guardar
El reporte de la SIP
El reporte de la SIP resalta que Uruguay mantiene el ejercicio periodístico sin restricciones, mientras diversos países de la región registran amenazas, bloqueos y ataques judiciales contra la prensa (Cortesía El Pitazo)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció en su más reciente informe graves violaciones a la libertad de información en Cuba, Nicaragua y Venezuela, con menciones específicas al “genocidio silencioso” sufrido por el periodismo independiente en la isla, la represión sistemática bajo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y la escalada de censura digital y el acoso judicial perpetrado por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El documento fue presentado durante la 81 Asamblea General de la organización, celebrada en Punta Cana, República Dominicana.

Cuba: periodismo bajo asedio y “genocidio silencioso”

Según la SIP, el periodismo independiente en Cuba “es testigo y víctima del genocidio silencioso que vive el pueblo cubano”, una expresión que resume la devastadora crisis bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel: salarios miserables, hambre generalizada, un colapso casi total de los servicios básicos y un férreo control estatal sobre la información que sofoca cualquier forma de disidencia o libertad de expresión.

Según la SIP, el periodismo
Según la SIP, el periodismo independiente en Cuba “es testigo y víctima del genocidio silencioso que vive el pueblo cubano”

De acuerdo con el informe, “en Cuba existen leyes sobre el acceso a la información, de comunicación, de asociaciones y de libertad de expresión, pero el periodismo no está protegido, sino amenazado o prohibido”. Las leyes sobre protección de datos y delitos informáticos se aplican contra quienes critican al régimen o investigan la realidad local.

La persecución a periodistas independientes en Cuba incluye hipervigilancia, amenazas a familiares y detenciones arbitrarias. Henry Constantín, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, permaneció bajo arresto durante cuatro días por la Seguridad del Estado para impedir su participación en un acto diplomático. José Gabriel Barrenechea enfrenta una condena fiscal de seis años tras ser acusado de “desórdenes públicos” por manifestarse contra los cortes de energía. El informe remarca que “el Estado no ha dado un solo paso visible orientado a prevenir amenazas, ataques o agresiones a periodistas y medios”.

Venezuela: bloqueos digitales y represión judicial

En Venezuela, la SIP denunció el bloqueo de ochenta páginas digitales, incluidas Infobae, CNN y NTN24, como parte de una estrategia del régimen chavista que restringe el acceso a fuentes independientes de información.

Colegio Nacional de Periodistas de
Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

“El bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono, como Telefónica, a través de su filial Movistar que tiene más de 50 % de participación en el mercado de Internet”, precisa el informe.

La represión se extiende a la radio y la televisión, y legalmente se utiliza la Ley Resorte como “instrumento punitivo que impone autocensura en todo el espectro radioeléctrico”.

El escenario venezolano también se caracteriza por el encarcelamiento de periodistas, como en los casos de Nakary Mena Ramos, acusada de instigación al odio, y Roland Carreño, trasladado a un paradero desconocido tras permanecer un año privado de libertad.

Según la organización, “la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente durante su administración” mantiene a dieciocho trabajadores del sector detenidos.

Nicaragua: cierre de medios, exilio y vigilancia estatal

Respecto a Nicaragua, el informe detalla la consolidación de una estructura de control informativo impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, marcada por agresiones, estigmatización, cierre de medios y restricciones migratorias.

En Nicaragua se consolida una
En Nicaragua se consolida una estructura de control informativo impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

La SIP y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) contabilizan al menos cuarenta violaciones a la libertad de prensa solo hasta junio, cifras agravadas por el asesinato del ex militar Roberto Samcam en Costa Rica, un hecho que elevó el riesgo y la autocensura entre periodistas exiliados.

El texto puntualiza que “el periodismo nicaragüense se mantiene atrapado entre la vigilancia estatal, la hostilidad del discurso oficial y la precariedad de las condiciones de exilio”.

Otros países: riesgos, violencia y ataques judiciales

La organización también alertó que “el acceso a la información pública, fuentes oficiales y eventos gubernamentales se mantiene prohibido para la prensa independiente” en varios países, sumando obstáculos como la criminalización judicial, restricciones a la financiación y limitaciones tecnológicas. En el caso concreto de Honduras, la SIP subrayó la preocupación por campañas de difamación, intimidación y hostigamiento, muchas de ellas promovidas o amplificadas por las propias Fuerzas Armadas.

El escenario venezolano también se
El escenario venezolano también se caracteriza por el encarcelamiento de periodistas, como en los casos de Nakary Mena Ramos, acusada de instigación al odio, y Roland Carreño (EFE/ Miguel Gutiérrez)

En los capítulos de México, Paraguay y Chile, la SIP registró un aumento en el acoso judicial, la utilización discrecional de la publicidad oficial y proyectos de ley que, a su juicio, ponen en riesgo el ejercicio del periodismo y la transparencia. El reporte también consideró el asesinato de periodistas y comunicadores como un grave indicador del contexto adverso que atraviesa la libertad de prensa continental.

Canadá: señales de retroceso

La SIP sumó a Canadá entre los países bajo observación por el descenso en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Aunque no se reportaron incidentes graves, el informe resalta “algunos proyectos que pueden afectar la libertad de prensa y el apoyo financiero del gobierno a medios afines”.

Diversos medios denunciaron discriminación en el acceso a eventos oficiales y restricciones a preguntas en actos políticos. El documento también advierte sobre la falta de transparencia y un proyecto de ley sobre “Perjuicio en Línea”, rechazado por activistas de la libertad de expresión.

Uruguay: libertad de prensa sin obstáculos

El único matiz positivo proviene de Uruguay, donde la SIP reconoció que “en este período no se han constatado hechos graves ni de singular relevancia que afectaran la libertad de prensa”. El informe subrayó que los medios, periodistas y usuarios de redes sociales operan sin obstáculos tras la asunción presidencial de Yamandú Orsi, aunque mencionó desafíos pendientes por el acceso limitado a la información pública y la tramitación judicial contra publicaciones periodísticas.

“Desde marzo, los periodistas y medios uruguayos han podido desarrollar sus actividades sin ningún tipo de obstáculos ni trabas”, destaca el texto.

La Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami y compuesta por más de 1.300 publicaciones, volvió a advertir en Punta Cana sobre un “deterioro generalizado” de las libertades informativas y llamó a gobiernos y organismos internacionales a garantizar la protección efectiva del periodismo en la región.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Sociedad Interamericana de PrensaSIPCubaVenezuelaNicaraguaHondurasMéxicoLibertad de ExpresiónÚltimas Noticias Américalibertad de prensaAsamblea General de la SIP

Últimas Noticias

Jorge Quiroga, candidato a presidente de Bolivia: “Tenemos la oportunidad de cambiar el país por mucho tiempo”

El ex jefe de Estado, y aspirante por la alianza Libre, llamó a la población a participar activamente del balotaje porque “el voto es el instrumento más valioso de la democracia”. “Viene un cambio con esperanza”, aseveró

Jorge Quiroga, candidato a presidente

EEUU abatió a tres “narcoterroristas” del ELN en un ataque a una embarcación con drogas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el ataque del viernes tuvo como blanco una embarcación del grupo guerrillero colombiano que transportaba drogas en aguas internacionales

EEUU abatió a tres “narcoterroristas”

Rodrigo Paz dijo que Bolivia vive un momento “de renovación” y prometió un gobierno de consensos si es elegido presidente

“Mi formato es consensuar, acordar, sacar las cosas adelante”, expresó el candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC)

Rodrigo Paz dijo que Bolivia

Luis Arce celebró la realización del balotaje en Bolivia: “Había sectores que no querían que se llevara adelante esta segunda vuelta”

El presidente emitió su voto en La Paz e instó a los candidatos a sucederlo -Rodrigo Paz y Jorge Quiroga- a respetar los resultados de los comicios

Luis Arce celebró la realización

El centro de Montevideo pierde habitantes mientras se llenan los suburbios y aumentan las viviendas vacías

A medida que aumenta el éxodo en la capital uruguaya, la edificación crece y hay un fenómeno creciente: miles de propiedades están desocupadas, sin siquiera ser ofrecidas para alquiler temporal

El centro de Montevideo pierde
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Motociclistas rechazan chalecos con distintivo:

Motociclistas rechazan chalecos con distintivo: “El delincuente roba con mayor facilidad porque ya le has dado un disfraz”

Investigan si los viajes espaciales debilitan el sistema inmunitario humano: las estrategias de prevención

Exsenador uribista se despachó contra Gustavo Petro: “Ya no conocen a Colombia por Pablo Escobar, sino por el nuevo capo del narcotráfico”

Amigos de Baby Demoni le cumplieron su último deseo en su funeral

La pelea por el escrutinio provisorio: Fuerza Patria reclamará a la Cámara Electoral que obligue al Gobierno a difundir los resultados por provincia

INFOBAE AMÉRICA
La ONU denunció el secuestro

La ONU denunció el secuestro del jefe de UNICEF en Yemen junto a otros 19 empleados tras una redada de los rebeldes hutíes

Dos murales dedicados al cardenal Pizzaballa y a la familia Bibas fueron vandalizados en Milán en medio de tensiones por Gaza

La selección femenina se concentra este lunes para la semifinal ante Suecia de la Liga de Naciones

Laporta supera sin sobresaltos una asamblea con tintes de precampaña

Isabel Allende se inspira en su hijo en el segundo libro infantil sobre la perrita Perla

ENTRETENIMIENTO

Cardi B habló tras el

Cardi B habló tras el polémico lanzamiento de su álbum: “Intentan desanimarme, pero no lo consiguen”

Christina Applegate llegó a las redes sociales en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple

Colin Farrell reveló cómo los placeres cotidianos dan sentido a su vida: “Soy un hombre simple”

Revelan detalles sobre cómo Nicole Kidman afronta su divorcio de Keith Urban

Jennifer Aniston habló sobre la compleja relación con su madre, la actriz Nancy Dow: “No era su intención ser cruel”