América Latina

Escasez de combustible en Bolivia: YPFB opera “al límite” y solo tiene tres días de autonomía de gasolina

El ministro de Hidrocarburos señaló que las últimas tres semanas hubo un desembolso insuficiente de recursos, lo que impidió importar los volúmenes necesarios para cubrir la demanda.

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales
Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales

La empresa petrolera estatal de Bolivia opera “al límite” en medio de un nuevo periodo de escasez de combustible. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó que si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está haciendo despachos al 100% de la demanda de gasolina, hay una autonomía de solo tres días. En el caso del diésel, el stock no permite cubrir la demanda ni para una jornada entera.

Bolivia atraviesa desde hace más de dos años periodos de escasez de combustibles, a consecuencia de las dificultades para importar debido a la falta de dólares. El país importa alrededor del 56% de la gasolina que consume y casi la totalidad del diésel, lo que explica por qué la escasez de este último suele ser más severa.

Gallardo señaló que semanalmente se requieren desembolsos de entre 55 y 60 millones de dólares, y que en las tres últimas semanas oscilaron entre 35 y 45 millones. “Eso nos genera el desabastecimiento que tenemos actualmente”, explicó en contacto con medios locales.

El ministro atribuyó la falta de divisas al retraso en la aprobación de créditos internacionales en la Asamblea Legislativa. “YPFB opera al límite desde hace mucho tiempo, porque no se realizó la aprobación de los créditos. Fue una actitud mezquina por parte los actores políticos que están en la Asamblea que lo único que piensan es en hacer política y no en la población. Esta es la situación en la que nos encontramos”, afirmó Gallardo.

Achica Arriba, Bolivia. 14 de
Achica Arriba, Bolivia. 14 de octubre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Según el viceministro de Planificación Estratégica, José Siñani, actualmente hay 19 créditos varados en la Asamblea que superan los 1.667 millones de dólares. El monto permitiría cubrir seis meses de importación.

Sin embargo, la crisis de combustible es estructural y tiene que ver también con otros factores como la baja producción local, el aumento permanente de la demanda y la política de subvención parcial, que derivó en redes de contrabando de a otros países que generan una pérdida estimada de 600 millones de dólares anuales.

Según un análisis de la Fundación Jubileo, citado por el portal de noticias Visión 360, el consumo promedio de gasolina aumentó de 4,1 millones de litros día, en 2015, a 6,4 millones de litros, en 2024, y la importación aumentó de 25%, en 2015, a un 58% en 2024. En el caso del diésel, el consumo promedio se incrementó de 4,9 millones de litros por día, en 2015, a 6,7 millones de litros día, en 2024. En 2015, las importaciones solo equivalían a un 45%, pero en 2024 llegó a un 90%.

Imagen de archivo. Santa Cruz
Imagen de archivo. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 24 de marzo de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

La crisis ha provocado pérdidas en sectores estratégicos como el transporte o la agricultura, que reclaman un mayor suministro para evitar poner en riesgo la seguridad alimentaria.

En paralelo, hay un profundo malestar social por las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio donde la espera suele durar varias horas. En ese contexto, algunas actividades, como las clases de la universidad pública en Santa Cruz de la Sierra, han pasado a la modalidad virtual ante las dificultades de circulación.

Este martes, el Senado aprobó un proyecto de ley transitoria para la entrega directa de los camiones cisterna con combustible a los surtidores sin pasar por plantas de YPFB. La norma, que surgió a iniciativa del Comité Cívico de Santa Cruz, busca que por tres meses se permita a los camiones cisternas internar combustible y Gas Licuado de Petróleo (GLP) con el fin de cubrir los volúmenes que YPFB no puede atender.

Algunos senadores manifestaron que la norma tiene ciertos vacíos, pero que podría entrar en vigencia hasta por lo menos el cambio de gobierno previsto para el 8 de noviembre.

Temas Relacionados

BoliviacombustibleescasezdesabastecimientoAlejandro GallardoMinistro de HidrocarburosYacimientos Petrolíferos Fiscales BolivianosYPFBAsamblea LegislativaJosé Siñaniviceministro de Planificación Estratégica

Últimas Noticias

Un nuevo apagón en Brasil pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico

En el primer semestre del año se produjeron 22 cortes masivos de electricidad. Se desconoce el peso de los centros de datos en las redes de transmisión

Un nuevo apagón en Brasil

Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa ante una supuesta invasión

El navío Capana (T-61) quedó varado cerca de la costa de Falcón, con el casco sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, sin posibilidad de recuperar la flotabilidad ni zafarse por sus propios medios

Encalló un buque de desembarco

El expresidente chileno Eduardo Frei criticó la política migratoria de Boric

El exmandatario exigió la expulsión de migrantes delincuentes en un seminario

El expresidente chileno Eduardo Frei

Grave denuncia contra la dictadura cubana: cuatro personas murieron en las cárceles de la isla en septiembre

El Centro de Documentación de Prisiones remarcó el incumplimiento de las obligaciones estatales y las violaciones a los derechos humanos de los reclusos

Grave denuncia contra la dictadura

Comenzó sus operaciones la nueva fuerza para enfrentar a las bandas armadas en Haití

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 30 de septiembre una resolución impulsada por Estados Unidos que autorizó su despliegue

Comenzó sus operaciones la nueva
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camión se prendió fuego

Un camión se prendió fuego en la Ruta 6 y el chofer saltó con el vehículo en movimiento

Una entrevista en Nochevieja y un viaje en taxi que lo cambiaría todo: así comenzó la historia de amor entre Juan del Val y Nuria Roca

La Junta de Andalucía remite a la Fiscalía la información sobre el suicidio de una menor que denunció acoso escolar en un colegio concertado de Sevilla

SAT reporta más de 131 mil atenciones pese a protestas en oficinas a nivel nacional

Cayó en Córdoba el “Maestro Lucidor Flores”: lideraba una secta en la que abusaba de sus seguidoras

INFOBAE AMÉRICA
Mueren dos palestinos en un

Mueren dos palestinos en un nuevo bombardeo de Israel cerca de Jan Yunis pese al alto el fuego en Gaza

Rusia bombardea una zona de entrenamiento de las tropas ucranianas lejos del frente de combate

Llega a Corea del Norte una delegación del Gobierno de Rusia para reforzar la cooperación

FlixOlé celebra el centenario de Aurora Bautista con dos estrenos y una colección especial

El Círculo de la Sanidad exige unos nuevos PGE para evitar la quiebra del Sistema Nacional de Salud

ENTRETENIMIENTO

¿Bill Murray como Batman? La

¿Bill Murray como Batman? La versión que Hollywood estuvo a punto de filmar en los años 80

Kim Kardashian desafía a sus críticos: “Si realmente creen que es fácil, que lo intenten”

¡AYUDA! revela su primer avance y desata expectativas

De “Two Hands” a recuerdos imborrables: Rose Byrne reveló cómo Heath Ledger cambió su vida

“Nunca me imaginé que mi vida estaría tan expuesta”: la contundente confesión de Julia Roberts sobre la fama