América Latina

Un ciudadano uruguayo fue imputado en EEUU: lo acusan de participar en una red de lavado vinculada a hijos de Maduro

Irazmar Carbajal vivía en República Dominicana y estaba bajo la lupa del FBI desde 2019. Creen que abrió cuentas bancarias para los hijos del dictador venezolano

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
El uruguayo Irazmar Carbajal fue
El uruguayo Irazmar Carbajal fue imputado en Estados Unidos al ser acusado de participar en una red de lavado de dinero (Facebook)

El uruguayo Irazmar Carbajal fue imputado en Estados Unidos al ser acusado de participar en una red de lavado de dinero que se presume que está vinculada a los hijos del jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. Carbajal y su socio, Arick Komarczyk, estaban bajo la lupa del FBI desde 2019, cuando comenzaron las sospechas sobre cuentas bancarias abiertas presuntamente para los hijos del dictador.

Según la investigación, las cuentas fueron abiertas por el socio del uruguayo. Komarczyk recibió transferencias de dinero de particulares y de empresas venezolanas, informó Telemundo. Y en la operativa para ingresar el dinero a Estados Unidos y luego depositarlo participaba el uruguayo Carbajal, según el FBI.

La detención del uruguayo se dio cuando viajó desde su país a República Dominicana. Fue deportado a Estados Unidos el 2 de octubre. Su socio, por su parte, todavía no ha podido ser localizado, pero el FBI tiene pistas de que está viviendo en Venezuela.

El uruguayo Irazmar Carbajal vivía
El uruguayo Irazmar Carbajal vivía en Santo Domingo pero creció en el departamento uruguayo de Artigas (Facebook)

Un informe de Fox News señala que a fines de septiembre estos dos hombres fueron imputados en el estado estadounidense Florida por presuntos delitos de “lavado de activos y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia”. Es en esta red que se vincula a los hijos de Maduro.

El director del FBI, Kash Patel, escribió en la red social X: “Maduro no solo es corrupto: es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares del Departamento de Justicia. Bajo mi liderazgo, el FBI está cercenando cada dólar, cada cuenta, cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para su dinero manchado de sangre”.

El cargo que enfrenta Carbajal es el de conspiración al realizar transferencias de dinero sin licencia, informó El Observador. Las autoridades federales pusieron la mira sobre los acusados en 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta reveló que el uruguayo y su socio acordaron transferir USD 100.000, que se cree que eran fondos sancionados que pertenecían a los miembros del gobierno venezolano.

Quién es el uruguayo detenido

El uruguayo Irazmar Carbajal, involucrado en el plan de lavado de dinero de los hijos de Maduro, reside en República Dominicana hace varios años, según consignó el diario uruguayo. En ese país es socio de varias empresas: Alfa Marine Star, Alfa Energy y Trity RD, de acuerdo a los registros en la Cámara de Comercio de Santo Domingo y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de ese país.

Carbajal y su socio, Arick
Carbajal y su socio, Arick Komarczyk, estaban bajo la lupa del FBI desde 2019 (Facebook)

Antes de ser detenido, Carbajal vivía en Santo Domingo, la capital del país. Durante sus años en Uruguay, en tanto, vivió en Baltasar Brum, una localidad del departamento de Artigas, el más al norte del país.

A pesar de la distancia, Carbajal seguía de cerca la política local. En marzo, en un posteo en redes sociales, apoyó a uno de los candidatos para ser el alcalde del pueblo en las elecciones regionales. Su respaldo fue para el postulante de la coalición de izquierda Frente Amplio Ryder Sequeira.

Carbajal le deseó éxito. “No es todo el mundo que tiene el coraje que se necesita para hacer pública sus ideas y visiones en pro de una comunidad que más que comunidad es un enorme hogar donde cada familia los une aunque sea una gota de sangre”, escribió en la publicación.

La foto de perfil de su cuenta de Facebook tiene el logo de una de sus empresas: Alfa Marine Star. Allí comparte también imágenes de barcos y veleros, que ofrece como “gran oportunidad”, como consignó El Observador.

El uruguayo dijo extrañar el carnaval, una de las fiestas más populares en Uruguay, y marcó su cariño por el equipo local del que es hincha, el club Tabaré del Norte.

Temas Relacionados

Irazmar CarbajalNicolás MaduroFBILavado de activosUruguay

Últimas Noticias

La Justicia de Costa Rica aprobó la extradición del ex ministro Celso Gamboa a EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico

Según la fiscalía estadounidense, el ex magistrado ayudó “a otros narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cantidades importantes de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica hacia Estados Unidos”

La Justicia de Costa Rica

Cientos de simpatizantes de Bolsonaro marcharon en Brasilia para exigir su amnistía tras la condena por intento de golpe de Estado

Los manifestantes se concentraron frente a la Biblioteca Nacional y caminaron hasta el Parlamento brasileño, coreando consignas como “¡Vuelve, Bolsonaro!” y “¡Amnistía, ya!”, mientras defendían al ex mandatario, en prisión domiciliaria desde agosto

Cientos de simpatizantes de Bolsonaro

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

El TSE solicitó al Congreso autorizar un proceso contra el mandatario por intervenir en la campaña rumbo a 2026, pese a tenerlo prohibido por ley. La medida llega dos semanas después de que el Legislativo rechazara desaforarlo por presunta corrupción

El Tribunal Supremo Electoral de

El Gobierno alertó sobre tasas epidémicas de homicidios en Uruguay y prometió que bajarlas será prioridad

El país sudamericano implementa estrategias innovadoras, tecnología policial y regulaciones sobre armas para responder al crecimiento de los hechos violentos

El Gobierno alertó sobre tasas

La Fiscalía General de Ecuador acusó a 17 militares por la desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil

Los adolescentes fueron detenidos por una patrulla en diciembre de 2024 y hallados calcinados días después cerca de una base aérea. El caso ‘Malvinas’ expone denuncias de torturas y encubrimiento dentro de las Fuerzas Armadas, en medio de la militarización decretada por Daniel Noboa para enfrentar al narcotráfico

La Fiscalía General de Ecuador
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro pide marchas por

Gustavo Petro pide marchas por Palestina en todo el país y critica a las “clases populares”

Procuraduría inspecciona la ANT por contrato de $29.000 millones y posibles irregularidades

Alarman denuncias de reclutamiento infantil en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar

Gustavo Bolívar: “No creo que Daniel Quintero sea el candidato del presidente”

Abelardo de la Espriella a Santos: “Ya engañaste al país una vez con la falsa paz”

INFOBAE AMÉRICA
Diseñan nanoanillos de proteínas que

Diseñan nanoanillos de proteínas que detectan y neutralizan el Sars-Cov-2

C-LM activa el Meteocam en fase de alerta para las provincias de Cuenca y Albacete por fuertes lluvias y tormentas

Al menos 30 muertos en un ataque del Ejército de Birmania durante una vigilia en la región de Sagaing

UNICEF cifra en más de 64.000 los niños palestinos muertos o mutilados por la ofensiva de Israel en Gaza

Boris Izaguirre revela cómo está Raquel Sánchez Silva ante la posible reapertura del caso por la muerte de Mario Biondo

ENTRETENIMIENTO

Cenicienta como nunca antes, la

Cenicienta como nunca antes, la hermanastra fea desafía los estándares de belleza

Nolan Gould sorprendió con su impactante cambio físico tras “Modern Family”

Dick Van Dyke bromeó sobre su cumpleaños número 100: “Sería gracioso si no llego”

Denise Richards testificó que Aaron Phypers la agredió mientras se recuperaba de una cirugía plástica

Taylor Swift respondió a las críticas de su álbum “The Life of a Showgirl”: “No soy la policía del arte”