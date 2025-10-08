América Latina

Las autoridades de Brasil investigan a 30 comercios por las bebidas alcohólicas intoxicadas: analizan otras 13 muertes

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó sobre la creación de un comité con integrantes del Ejecutivo y del sector privado para tratar la crisis, que ya tiene más de 200 casos confirmados

Guardar
Agentes de vigilancia sanitaria revisan
Agentes de vigilancia sanitaria revisan botellas de licor durante un operativo en una bodega de la zona sur de San Pablo (EFE/Isaac Fontana)

Las autoridades de Brasil investigan al menos 30 establecimientos comerciales tras los casos de intoxicación por metanol en bebidas alcohólicas, una situación que ha provocado dos muertes confirmadas y 13 adicionales bajo sospecha, según fuentes oficiales.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó sobre la creación de un comité con integrantes del Ejecutivo y del sector privado para afrontar esta “inusitada” crisis de salud pública.

El propósito del grupo es compartir información, acciones y buenas prácticas que permitan avanzar de manera ágil en la resolución del problema.

Las autoridades brasileñas intensificaron las
Las autoridades brasileñas intensificaron las acciones policiales contra la distribución de bebidas adulteradas (EFE/Isaac Fontana)

De acuerdo con datos recientes del Ministerio de Salud, se han confirmado 16 casos de intoxicación por metanol y otros 209 están en investigación a la espera de resultados de laboratorio.

Un 85% de los casos se ha concentrado en San Pablo, el estado con mayor población de Brasil, donde los incidentes comenzaron a reportarse a finales de septiembre.

Un policía civil observa una
Un policía civil observa una botella de licor durante un operativo en San Pablo (EFE/Isaac Fontana)

Las autoridades han iniciado múltiples investigaciones en diferentes niveles del gobierno para identificar la fuente de la contaminación. “Ninguna hipótesis está descartada”, expresó Lewandowski.

En este contexto, el presidente de la Secretaría Nacional del Consumidor, Paulo Pereira, informó la notificación a 30 negocios bajo sospecha de haber vendido o distribuido bebidas adulteradas, algunos de los cuales han sido clausurados.

Además, se solicitó información a 25 asociaciones, distribuidores y otros actores de la industria para avanzar con las pesquisas.

Fotografía donde se observan cajas
Fotografía donde se observan cajas de licor incautadas durante un operativo (EFE/Isaac Fontana)

En paralelo, la Policía ha realizado diversas operaciones contra fábricas clandestinas de bebidas alcohólicas, aunque aún no se ha determinado si estas instalaciones son el foco de la actual crisis.

Lewandowski planteó que el principal desafío es establecer si el metanol tiene un origen vegetal, debido a irregularidades en la destilación de productos como la caña de azúcar, utilizada en la producción de cachaça, o si proviene de fuentes fósiles, lo que, según el ministro, implicaría la intervención del crimen organizado.

Temas Relacionados

BrasilcomerciosinvestigaciónmetanolÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Pescadores artesanales denunciaron que una flota china ilegal está depredando el mar territorial de Chile

Aseguran que 166 barcos se dedican a saquear la jibia, un molusco que ha desaparecido progresivamente de las costas. Piden que las autoridades hagan respetar la Zona Económica Exclusiva de 200 millas

Pescadores artesanales denunciaron que una

Denunciaron más de 200 acciones represivas contra la población cubana en septiembre: “Un mes negro para la libertad de expresión”

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos brindó un nuevo balance que refleja un incremento de la violencia por parte del régimen

Denunciaron más de 200 acciones

Un ciudadano uruguayo fue imputado en Estados Unidos por participar en una red de lavado vinculada a hijos de Maduro

Irazmar Carbajal vivía en República Dominicana y estaba bajo la lupa del FBI desde 2019. Creen que abrió cuentas bancarias para los hijos del dictador venezolano

Un ciudadano uruguayo fue imputado

La Justicia de Costa Rica aprobó la extradición del ex ministro Celso Gamboa a EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico

Según la fiscalía estadounidense, el ex magistrado ayudó “a otros narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cantidades importantes de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica hacia Estados Unidos”

La Justicia de Costa Rica

Cientos de simpatizantes de Bolsonaro marcharon en Brasilia para exigir su amnistía tras la condena por intento de golpe de Estado

Los manifestantes se concentraron frente a la Biblioteca Nacional y caminaron hasta el Parlamento brasileño, coreando consignas como “¡Vuelve, Bolsonaro!” y “¡Amnistía, ya!”, mientras defendían al ex mandatario, en prisión domiciliaria desde agosto

Cientos de simpatizantes de Bolsonaro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El principal indicador de la

El principal indicador de la BMV inicia operaciones este 8 de octubre con alza de 0,59%

La mañanera de hoy 8 de octubre | En vivo

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, explica cómo desarrollar la confianza de los niños: “Cuanto más pequeños son, más errores tienen”

Grumete Medina, el último sobreviviente del Huáscar y la historia detrás de la lealtad a Miguel Grau en la Guerra del Pacífico

María Fernanda Cabal respondió a publicación de Gustavo Petro en donde la comparó con las ‘Camisas negras’: “La violencia política se alimenta del odio que usted mismo promueve”

INFOBAE AMÉRICA
Las autoridades de Brasil investigan

Las autoridades de Brasil investigan a 30 comercios por las bebidas alcohólicas intoxicadas: investigan otras 13 muertes

El Gobierno alemán revisa al alza su pronóstico de crecimiento, hasta el 0,2% en 2025 y el 1,3% en 2026

La producción de servicios bajó en julio un 0,2% en la eurozona y un 0,1% en la Unión Europea

Plantas que debes podar en octubre antes de que sea demasiado tarde y cómo hacerlo

Trasladan al hospital a un trabajador tras sufrir un aplastamiento en un pie de una máquina en Azuqueca

ENTRETENIMIENTO

Francia Raisa, quien donó un

Francia Raisa, quien donó un riñón a Selena Gomez, rompió su silencio tras ausentarse de la boda de la artista

Nicole Kidman aparece por primera vez en redes sociales luego de su divorcio con Keith Urban

“No se pueden controlar los resultados de taquilla”: Dwayne Johnson sobre el fracaso comercial de “The Smashing Machine”

La jugada rebelde de The Rolling Stones: la canción prohibida que rompió su contrato con Decca Records

El calvario de Denise Richards: tres conmociones cerebrales, una orden de restricción y la versión de un exmarido que lo niega todo