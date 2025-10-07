“Siento que me bebí la cachaza del mundo entero”: el desesperado pedido de auxilio de una víctima de las intoxicaciones con alcohol en Brasil

Bruna Araújo de Souza

La revelación de grabaciones de audio por parte de una amiga de una mujer que murió por intoxicación por metanol en São Bernardo do Campo, ha puesto rostro humano a una crisis sanitaria que sacude a Brasil.

El caso, reportado por O Globo, se suma a una ola de intoxicaciones por bebidas adulteradas que dejó dos muertes confirmadas y 13 bajo investigación; y ha generado alarma social, medidas de emergencia y un fuerte impacto económico en el sector de bares y restaurantes.

Según el periódico citado, Bruna Araújo de Souza, de 30 años, murió a finales de septiembre tras consumir una bebida contaminada con metanol en São Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo.

Su amiga Gabriela, en un intento por esclarecer las circunstancias del fallecimiento, entregó a las autoridades grabaciones de audio que documentan los momentos previos y posteriores al hecho.

En los mensajes de voz, la víctima describió un dolor intenso y un malestar extremo, advirtiendo sobre los efectos del alcohol que consumió.

Bruna Araújo de Souza tenía 30 años

El gobierno municipal confirmó este lunes que la causa de su muerte fue intoxicación por metanol. Bruna ingresó en el Hospital de Clínicas en estado grave y el equipo médico brindó cuidados paliativos hasta que perdió su vida.

Bruna estuvo acompañada por Gabriela y otras dos amigas durante el espectáculo en el que se produjo el hecho. Gabriela comentó que el grupo abrió una botella con normalidad y preparó tragos con hielo y jugo de durazno, y que nadie presentó síntomas en ese momento. “Estaba feliz, bailando, y no se quejó de nada”, relató.

Al día siguiente, los efectos de la intoxicación comenzaron a notarse. En dos mensajes de audio enviados a su amiga, Bruna relató: “Estoy aquí destrozada. Destrozada“.

En otro momento, describió la dificultad para realizar tareas sencillas: “La sensación es horrible. ¡Madre mía!... Siento que me voy a desmayar, ni siquiera puedo mirar la pantalla del teléfono“, indicó con la voz entrecortada.

El gobierno municipal confirmó este lunes que la causa de su muerte fue intoxicación por metanol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno aconsejó no beber alcohol y cayó 50% el consumo en los bares

Los bares y restaurantes del estado más grande de Brasil temen sufrir una caída grande en su volumen de negocio debido a la crisis de intoxicación por metanol que sacude al sector de las bebidas alcohólicas.

La Federación de Hoteles, Restaurantes y Bares del Estado de San Pablo, conocida como Fhoresp, estima que las pérdidas de ingresos de la última semana por las bebidas destiladas —entre las que se incluyen el vodka, el whisky y la ginebra— en algunos establecimientos alcanzan el 50%, según informó en un comunicado el domingo. La repentina caída de la actividad comercial se produce en medio de una ola de casos de intoxicación por metanol denunciados en varios estados brasileños relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas.

“La demanda de bebidas espirituosas es mucho menor de lo normal, tanto que las ventas de estos productos han caído un 70% en nuestro bar”, afirmó Valderi da Silva, uno de los propietarios de Amarelinho das Batidas, un bar del barrio de Itaim Bibi. “Incluso la demanda de cerveza ha disminuido porque casi no hay público, por lo que las ventas generales se han visto afectadas. Cuando afecta al negocio, afecta a todo”, dijo a Bloomberg.

En el bar Feirinha, en el barrio de Vila Olímpia, el gerente Victor Bertolazzi notó una menor actividad durante el fin de semana pasado. Dijo que algunos clientes estaban optando por alternativas a las bebidas alcohólicas, lo que se tradujo en un aumento de las ventas de cerveza.

La disminución de la actividad comercial fue especialmente notable durante los fines de semana, a medida que aumentaba el número de casos, según Enio Miranda, director de planificación estratégica y gobierno corporativo de Fhoresp.

Gustavo Candido bebe licor en un bar en San Pablo, el viernes 3 de octubre de 2025 (AP Foto/Ettore Chiereguini)

El Ministerio de Salud del país confirmó 225 denuncias de presuntos envenenamientos hasta el domingo por la noche, de los cuales 192 se produjeron en San Pablo. Dentro de ese estado, se han confirmado 14 y 178 están siendo investigados, según el Ministerio de Salud.

Hasta ahora, han fallecido 15 personas. Se han confirmado dos muertes en el estado de San Pablo y 13 están siendo investigadas.

“Hasta que no se aclare completamente el alcance de estos delitos, la gente debería abstenerse de beber bebidas destiladas”, declaró Alexandre Padilha, ministro de Salud de Brasil, en una entrevista con CNN Brasil el viernes. “Nuestra recomendación es que la gente evite las bebidas alcohólicas, especialmente si no está absolutamente segura del origen de la bebida”.

El sábado, el gobierno federal comenzó a distribuir etanol farmacéutico, un antídoto utilizado para tratar la intoxicación por metanol, a los estados que han formalizado solicitudes de reposición. Padilha también anunció el sábado que el gobierno había conseguido 12.000 viales más de etanol farmacéutico y 2.500 unidades de fomepizol para reforzar las reservas del sistema de salud pública del país para los casos de intoxicación por metanol relacionados con bebidas alcohólicas adulteradas.

En San Pablo, el gobierno estatal ha estado llevando a cabo inspecciones en bares y licorerías para incautar botellas falsificadas. Desde el 29 de septiembre, se han confiscado más de 7.000 botellas para su investigación, según un comunicado. Hasta el sábado, las autoridades habían cerrado provisionalmente 11 establecimientos para recoger muestras de bebidas y comprobar si había sospechas de contaminación por metanol.

El gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, ordenó la semana pasada la cancelación del registro estatal de los establecimientos que se haya demostrado que han vendido bebidas adulteradas con metanol.