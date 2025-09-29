Amenazaron de muerte a Jaime Gajardo, ministro de Justicia chileno

Jaime Gajardo (PC) recibió fuertes epítetos desde la cuenta de Instagram Soberanía.Nacional.

El Ministerio de Justicia chileno confirmó que presentó una denuncia contra quienes resulten responsables por dos publicaciones con amenazas de muerte hechas este sábado en redes sociales contra el titular de dicha cartera, Jaime Gajardo.

Dichas intimidaciones fueron posteadas específicamente desde la cuenta de Instagram Soberanía.Nacional y en ellas se increpa a Gajardo con fuertes epítetos, advirtiéndole incluso que le espera “cárcel o fusilamiento” debido a su gestión en Gendarmería.

“Este maldito mal nacido @jaimefajardofalcon está destruyendo a Gendarmería!!! Comunista hijodep…!! No te vamos a dejar libre el 2026 ustedes van a pagar todo el daño que le han hecho a este país”, se lee en el primero, según consignó La Tercera.

Luego vendría una historia en el siguiente tenor:

“Ministro comunista tenía que ser!!! @jaimegajardofalcon maldito marxista recuerda que te quedan 5 meses para hacerte pagar por todo el daño hecho a Gendarmería esto no se va quedar así malnacido!!! Ustedes son culpables de que estemos llenos de presos y no hay contingente de gendarmería nuevo ladrones de mierda pagarán con cárcel o fusilamiento pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez”.

La Fiscalía llevará a cabo la investigación para dar con los responsables detrás de la cuenta en la que se publicaron las amenazas.

Gobierno condena amenazas

Este domingo, desde el Gobierno de Gabriel Boric condenaron las amenazas y confirmaron que ya estamparon una denuncia ante el tribunal correspondiente.

Mediante un comunicado, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, señaló que “desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos condenamos enérgicamente las amenazas de muerte recibidas en redes sociales contra nuestro ministro”.

A renglón seguido, afirmó que “he presentado una denuncia para que el Ministerio Público esclarezca estos hechos y se castigue a los culpables. Este tipo de amenazas, como las que en el último tiempo hemos denunciado en contra de nuestros gendarmes, atentan no solamente contra la vida de servidores públicos y sus familias, sino que representan un ataque a nuestra democracia y a nuestro Estado de derecho”.

“Quienes pretenden amedrentarnos no nos conocen. Jamás retrocederemos contra el crimen organizado. Confiamos en la labor del Ministerio Público y las policías para que estas personas sean investigadas, encontradas y castigadas”, remató Muñoz.

Desde dicha repartición informaron además que la policía reforzó la seguridad del ministro Gajardo puesto que a su entender, las amenazas proferidas podrían constituir un peligro real para la seguridad del secretario de Estado.

Ello, ya que el viernes pasado individuos no identificados dejaron una corona de flores en las afueras de la ex Penitenciaría de Santiago, en una clara amenaza esta vez contra funcionarios de Gendarmería.

Así las cosas, el Ministerio Público deberá ahora llevar a cabo la investigación tendiente a dar con los responsables detrás de la cuenta en la que se publicaron las amenazas.