América Latina

La Celac rechaza los despliegues militares de Estados Unidos en el Caribe, incluido Petro

Aunque la mayoría de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños firmaron la carta, otros nueve estados se abstuvieron de unirse al rechazo

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Líderes de América Latina y
Líderes de América Latina y el Caribe manifestaron preocupación por las maniobras estadounidenses cerca de sus costas, advirtiendo sobre riesgos para la estabilidad regional y reiterando su compromiso con la paz y la soberanía - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, junto a la mayoría de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), expresó un rechazo firme a los recientes despliegues militares de Estados Unidos en las costas caribeñas.

Así lo informó Caracol Radio, que recogió el comunicado conjunto en el que los líderes regionales manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias de estas operaciones para la paz y la soberanía de América Latina y el Caribe, resaltando la importancia del diálogo como vía para resolver los conflictos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El documento, respaldado por Petro y los representantes de la Celac, subrayó que América Latina y el Caribe han sido proclamadas zonas de paz, un compromiso asumido por todos los Estados miembros.

En el texto, los firmantes recordaron que este acuerdo se basa en principios como la promoción del diálogo, el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía y la integridad territorial, así como la no injerencia de los Estados.

Según detalló Caracol Radio, el comunicado advierte sobre las posibles consecuencias negativas de la presencia militar estadounidense en la región y enfatiza la necesidad de preservar la estabilidad y la autonomía regional.

Aunque la mayoría de países
Aunque la mayoría de países apoyó la condena a los movimientos militares estadounidenses, varios gobiernos no firmaron el comunicado, evidenciando diferencias internas sobre la respuesta ante la presencia extranjera - crédito Presidencia de la República

El pronunciamiento también reiteró el rechazo al uso de armamento nuclear en la región.

El comunicado recordó que, bajo el Tratado de Tlatelolco, América Latina y el Caribe se convirtieron en la primera zona libre de armas nucleares, lo que prohíbe el uso de este tipo de armamento como medio de presión o amenaza.

Esta referencia refuerza el compromiso regional con la paz y la seguridad en un contexto de tensiones internacionales.

El texto abordó además la persistente problemática del narcotráfico, que continúa afectando a los países latinoamericanos y caribeños.

Los líderes reconocieron la gravedad de este fenómeno y, según lo reportado por Caracol Radio, hicieron un llamado a combatirlo de manera prioritaria.

Para ello, propusieron aumentar la cooperación y la coordinación tanto a nivel regional como internacional, siempre en el marco del respeto al derecho internacional.

Aunque el comunicado contó con el respaldo de la mayoría de los integrantes de la Celac, no todos los países miembros se sumaron a la declaración.

La condena de la mayoría
La condena de la mayoría de la Celac a la presencia militar estadounidense en el Caribe subraya tensiones históricas y plantea interrogantes sobre la autonomía regional en un contexto internacional cada vez más complejo - crédito Joel González/Presidencia

Entre los firmantes figuran Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela. Esta lista refleja un amplio consenso, aunque no una unanimidad total dentro del bloque.

Por su parte, los líderes de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago optaron por no firmar el comunicado.

Esta decisión evidencia la existencia de posturas divergentes al interior de la Celac respecto al rechazo a los despliegues militares estadounidenses en el Caribe.

El presidente Petro reconoció que, aunque la mayoría de los países de la Celac respaldó el pronunciamiento, algunos líderes decidieron no sumarse a la condena de las operaciones militares de Estados Unidos en la región.

Pese a que según Petro, República Dominicana firmó dicha misiva, el canciller de dicho país, Roberto Álvarez, afirmó que dicho país nunca autorizó su firma.

Respuesta del canciller Dominicano -
Respuesta del canciller Dominicano - crédito captura de pantalla / X

“El gobierno dominicano, con total respeto a los esfuerzos por encontrar un consenso, consideró con simpatía los esfuerzos de Uruguay, pero nunca dio el consentimiento para la adhesión de su firma a este comunicado. Ministro de Relaciones Exteriores”, afirmó Álvarez.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCelacDespliegue militar de Estados UnidosAmérica Latina y el CaribeTratado de TlatelolcoNarcotráficoColombia-Noticias

Últimas Noticias

Festejo multitudinario, incidentes y feriado en Paraguay tras la clasificación al Mundial 2026

La euforia popular se vio opacada por riñas y una serie de robos. El presidente Santiago Peña decretó un día no laborable, aunque con excepciones

Festejo multitudinario, incidentes y feriado

José Antonio Kast negó tener un vínculo con “red de bots” revelada en un reportaje

El candidato presidencial chileno aseguró que se trata de “la mentira del día”

José Antonio Kast negó tener

San Juan de Unare: esta es la población de Venezuela que pasó de la pesca y el turismo a centro del narcotráfico

El ataque militar, la reacción de las autoridades y el dolor de una comunidad marcan un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos en ese territorio

San Juan de Unare: esta

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció 168 nuevas acciones represivas: son más de 2.200 en lo que va del año

La ONG publicó su balance de agosto y detalló que, entre las principales violaciones, se cuentan “sitios de viviendas de activistas, amenazas, hostigamientos y citaciones policiales”

El Observatorio Cubano de Derechos

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

Nicole Theriot también subrayó la madurez democrática de la nación sudamericana, aunque solicitó mejorar la accesibilidad a las urnas para personas con movilidad reducida

La embajadora de EEUU en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El principal indicador de la

El principal indicador de la BMV abre jornada este 5 de septiembre con alza de 0,94%

Cayó ‘Cartulina’, señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa en San José del Guaviare: recibía órdenes de ‘Calarcá’

La mañanera de hoy 5 de septiembre | Paquete Económico 2026 será entregado al Congreso el lunes 8 de septiembre: Sheinbaum

Extorsionadores desatan terror en San Juan de Miraflores: mercado José Arguedas recibió 13 impactos de bala

Sancionan a esta entidad bancaria en Perú con más de medio millón de soles por uso indebido de datos personales de cliente

INFOBAE AMÉRICA
“Mejorar la experiencia del cliente

“Mejorar la experiencia del cliente exige un cambio cultural y una transformación integral de la organización”

Donald Trump lamentó que India y Rusia hayan decidido aliarse a “una China más profunda y oscura”

Trucos de limpieza para principiantes: 5 rápidos consejos de una experta para lograr un hogar reluciente

Zelenski sugiere que Trump está "decepcionado" con Orbán por seguir importando petróleo ruso

TCL presenta nuevos dispositivos para niños: cuidan la vista y ayudan a crear hábitos digitales saludables

ENTRETENIMIENTO

Jeremy Allen White revela el

Jeremy Allen White revela el consejo de Bruce Springsteen que cambió su actuación en Deliver Me From Nowhere

Charlize Theron reveló las secuelas físicas que le dejó el cine de acción

Los 10 K-dramas más exitosos del momento en Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

Netflix apuesta por el terror real con “Monstruo, la historia de Ed Gein”

El legado de Freddie Mercury, a 79 años de su nacimiento: talento, identidad y una huella imborrable en la historia de la música