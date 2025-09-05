La Celac rechaza los despliegues militares de Estados Unidos en el Caribe, incluido Petro

Líderes de América Latina y el Caribe manifestaron preocupación por las maniobras estadounidenses cerca de sus costas, advirtiendo sobre riesgos para la estabilidad regional y reiterando su compromiso con la paz y la soberanía - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, junto a la mayoría de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), expresó un rechazo firme a los recientes despliegues militares de Estados Unidos en las costas caribeñas.

Así lo informó Caracol Radio, que recogió el comunicado conjunto en el que los líderes regionales manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias de estas operaciones para la paz y la soberanía de América Latina y el Caribe, resaltando la importancia del diálogo como vía para resolver los conflictos.

El documento, respaldado por Petro y los representantes de la Celac, subrayó que América Latina y el Caribe han sido proclamadas zonas de paz, un compromiso asumido por todos los Estados miembros.

En el texto, los firmantes recordaron que este acuerdo se basa en principios como la promoción del diálogo, el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía y la integridad territorial, así como la no injerencia de los Estados.

Según detalló Caracol Radio, el comunicado advierte sobre las posibles consecuencias negativas de la presencia militar estadounidense en la región y enfatiza la necesidad de preservar la estabilidad y la autonomía regional.

Aunque la mayoría de países apoyó la condena a los movimientos militares estadounidenses, varios gobiernos no firmaron el comunicado, evidenciando diferencias internas sobre la respuesta ante la presencia extranjera - crédito Presidencia de la República

El pronunciamiento también reiteró el rechazo al uso de armamento nuclear en la región.

El comunicado recordó que, bajo el Tratado de Tlatelolco, América Latina y el Caribe se convirtieron en la primera zona libre de armas nucleares, lo que prohíbe el uso de este tipo de armamento como medio de presión o amenaza.

Esta referencia refuerza el compromiso regional con la paz y la seguridad en un contexto de tensiones internacionales.

El texto abordó además la persistente problemática del narcotráfico, que continúa afectando a los países latinoamericanos y caribeños.

Los líderes reconocieron la gravedad de este fenómeno y, según lo reportado por Caracol Radio, hicieron un llamado a combatirlo de manera prioritaria.

Para ello, propusieron aumentar la cooperación y la coordinación tanto a nivel regional como internacional, siempre en el marco del respeto al derecho internacional.

Aunque el comunicado contó con el respaldo de la mayoría de los integrantes de la Celac, no todos los países miembros se sumaron a la declaración.

La condena de la mayoría de la Celac a la presencia militar estadounidense en el Caribe subraya tensiones históricas y plantea interrogantes sobre la autonomía regional en un contexto internacional cada vez más complejo - crédito Joel González/Presidencia

Entre los firmantes figuran Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela. Esta lista refleja un amplio consenso, aunque no una unanimidad total dentro del bloque.

Por su parte, los líderes de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago optaron por no firmar el comunicado.

Esta decisión evidencia la existencia de posturas divergentes al interior de la Celac respecto al rechazo a los despliegues militares estadounidenses en el Caribe.

El presidente Petro reconoció que, aunque la mayoría de los países de la Celac respaldó el pronunciamiento, algunos líderes decidieron no sumarse a la condena de las operaciones militares de Estados Unidos en la región.

Pese a que según Petro, República Dominicana firmó dicha misiva, el canciller de dicho país, Roberto Álvarez, afirmó que dicho país nunca autorizó su firma.

Respuesta del canciller Dominicano - crédito captura de pantalla / X

“El gobierno dominicano, con total respeto a los esfuerzos por encontrar un consenso, consideró con simpatía los esfuerzos de Uruguay, pero nunca dio el consentimiento para la adhesión de su firma a este comunicado. Ministro de Relaciones Exteriores”, afirmó Álvarez.