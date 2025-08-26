Paeaguay: asumió la alcaldesa interina de Ciudad del Este tras la destitución de su predecesor

María Portillo

La concejala liberal María Portillo asumió este lunes el cargo de intendenta (alcaldesa) interina de Ciudad del Este -la segunda en importancia de Paraguay- luego de que el alcalde opositor Miguel Prieto fuera destituido en medio de un proceso de intervención en esa municipalidad por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria.

Portillo, elegida concejala por el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en 2021, consiguió siete votos a favor de sus colegas ediles en una sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Ciudad del Este que fue transmitida a través de redes sociales.

Portillo destacó en un discurso que estará en el cargo durante unos 90 días y prometió “volver a dar a la ciudadanía esa tranquilidad” que aseguró se interrumpió durante la intervención administrativa de la municipalidad que inició el 23 de junio pasado.

“Llamo a la unidad de todos los sectores políticos para poder trabajar y poder sacar adelante nuestro municipio”, expresó Portillo, quien dijo que se enfocará en restablecer servicios municipales que “no están funcionando” y en pagar salarios atrasados a los funcionarios.

Miguel Prieto

Al inicio de la sesión, el secretario de la Junta Municipal dio a conocer que recibieron una notificación de la Cámara de Diputados sobre la destitución de Miguel Prieto el pasado martes con el voto de la mayoría oficialista del Partido Colorado.

Prieto, de 36 años, que ganó la elección en Ciudad del Este en 2021, fue suspendido del cargo en junio pasado al comenzar la intervención aprobada también por la Cámara de Diputados a propósito de un informe de la Contraloría sobre las supuestas irregularidades en su gestión prevista para cinco años.

El Código Electoral de Paraguay establece que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) deberá convocar a elecciones para cubrir una vacancia en un plazo de diez días, luego de ser notificado con la destitución de un intendente o un gobernador.

Las elecciones se realizarán dentro de los ochenta días posteriores a la convocatoria, según la ley.

Un proceso de intervención similar al de Ciudad del Este tuvo lugar en la municipalidad de la capital paraguaya, Asunción, que también suspendió de sus funciones desde junio pasado a su intendente, Óscar Rodríguez, quien finalmente renunció al cargo el viernes pasado.

(Con información de EFE)