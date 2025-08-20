América Latina

La Cámara de Diputados de Paraguay destituyó al alcalde de Ciudad del Este

El opositor Miguel Prieto fue apartado de su cargo con el respaldo de la mayoría oficialista. La decisión se tomó después de un debate de tres horas y media

Miguel Prieto
Miguel Prieto

La Cámara de Diputados de Paraguay destituyó al alcalde de Ciudad del Este, el opositor Miguel Prieto, con el respaldo de la mayoría oficialista. La decisión se tomó después de un debate de tres horas y media transmitido en directo.

El presidente de la Cámara, el oficialista Raúl Latorre, informó que 47 diputados votaron a favor de la destitución, 30 en contra y hubo tres ausencias. “Existe una suficiente mayoría para la aprobación, en general, (de) la destitución del intendente de la municipalidad de Ciudad del Este”, expresó.

Miguel Prieto, de 36 años, había ganado la elección en 2021. Fue suspendido de sus funciones en junio tras la intervención de su administración, aprobada por la propia Cámara de Diputados a raíz de un informe de la Contraloría, que señaló presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria.

El diputado Alejandro Aguilera, presidente de la Comisión de Intervención de la municipalidad, expuso que se identificaron 12 “irregularidades e inconsistencias”, entre las que mencionó “saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimiento de disposiciones legales y omisión de transferencias a otros organismos y entidades del Estado”.

Durante el debate, el diputado oficialista Yamil Esgaib afirmó sentir “vergüenza ajena” por la defensa opositora, a quien calificó como “este corrupto”. Sostuvo que “nada es un invento” y que “la denuncia era correcta”.

Vista general de la Cámara
Vista general de la Cámara de Diputados de Paraguay (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)

Por su parte, la oposición atribuyó la destitución a una “persecución política”. Argumentaron que Prieto había derrotado a la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado en 2019 y 2021. La diputada opositora Johanna Ortega denunció que se violó el “derecho a la defensa”, al señalar que el ex alcalde no tuvo oportunidad de presentar descargos ante la comisión legislativa.

El legislador Raúl Benítez manifestó dudas sobre si los diputados oficialistas lograron leer un documento sobre la Intendencia de Ciudad del Este que contaba con más de 3.000 páginas desde el viernes hasta el martes, algo que, según sus cálculos, equivaldría a 64 páginas por hora.

Tras su destitución, Prieto, abogado y dirigente de la agrupación “Yo creo”, declaró ante medios locales: “Mi ciclo como intendente municipal se acabó”. Anunció su apoyo a su partido en las próximas elecciones municipales y adelantó que trabajará por “el gran sueño”, el cual, según sus palabras, es “llegar a la Presidencia en 2028”.

La oposición propuso sin éxito que se analizara de manera simultánea el caso de Prieto y el del intendente oficialista de Asunción, Óscar Rodríguez, también suspendido desde junio por un proceso de intervención similar.

