Francia refuerza la seguridad en la isla caribeña de Guadalupe para enfrentar la actividad del Cartel de los Soles

El gobierno francés despliega recursos inéditos en las islas caribeñas tras la designación de la organización narco como grupo terrorista y el aumento de la presión internacional sobre el régimen de Maduro

Un cartel que muestra información
Un cartel que muestra información sobre recompensas ofrecidas por Estados Unidos para la captura del dictador Nicolás Maduro y el jerarca del régimen Diosdado Cabello se encuentra a lo largo de una autopista en Villa del Rosario, que conecta con la frontera venezolana en Táchira, en el departamento de Norte de Santander, Colombia, el 23 de agosto de 2025 (Reuters)

El gobierno de Francia anunció el despliegue de recursos excepcionales para reforzar la lucha contra el narcotráfico en Guadalupe, en respuesta a las recientes decisiones internacionales que catalogan al Cartel de los Soles como grupo terrorista. La declaración de Manuel Valls, ministro de los Territorios de Ultramar, llegó tras la visita del ministro del Interior, Bruno Retailleau, a la isla, en medio de la creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro y el envío de la flota del Comando Sur al Caribe.

Estados Unidos y países latinoamericanos -Ecuador y Paraguay- acusaron a la organización Cartel de los Soles, dirigida por el dictador Maduro, de operar como estructura delictiva transnacional vinculada al tráfico de drogas, el lavado de activos y la violencia regional. Estos señalamientos desataron una ofensiva liderada por el gobierno de Donald Trump, que ordenó movilizar unidades navales en proximidad a las costas venezolanas.

“Jamás debemos resignarnos a la violencia”, declaró el ministro de los Territorios de Ultramar en reacción a los anuncios de Retailleau realizados en Guadalupe. El titular del Interior comunicó que se suman 13 investigadores a la unidad local de la OFAST (Oficina Antiestupefacientes), un laboratorio balístico, nuevos escuadrones de gendarmería, varias brigadas náuticas, patrullas de drones para vigilancia aérea y recursos destinados a supervisar los más de 700 kilómetros de costa que rodean la isla.

Las autoridades francesas destacaron que estos medios masivos envían un mensaje claro a los traficantes, quienes, subrayaron, “nunca se enfrentarán a una fuerza dispuesta a ceder ante la violencia”.

Estos medios masivos envían un mensaje claro a los traficantes: descubrirán que tienen frente a ellos a una Francia que nunca retrocede ante la violencia”, dice el comunicado.

Esta ofensiva se produce en un contexto regional marcado por el fortalecimiento de las redes de narcotráfico asociadas al régimen venezolano y el endurecimiento de la cooperación internacional, principalmente entre Francia y Estados Unidos.

El dictador Nicolás Maduro se
El dictador Nicolás Maduro se dirige a seguidores durante un acto en conmemoración del aniversario de su controvertida reelección y el natalicio del fallecido presidente Hugo Chávez, en Caracas, Venezuela, el lunes 28 de julio de 2025 (AP)

“El gobierno, en comunión con los representantes locales, continuará empleando todos los recursos para proteger a sus compatriotas y defender la integridad de Guadalupe”, sostuvo Valls en su pronunciamiento oficial recogido por medios franceses. La estrategia contempla la integración tecnológica para el control territorial y la coordinación permanente con organismos internacionales.

AFP detalló que uno de los principales objetivos de la nueva dotación policial y tecnológica es prevenir que la violencia y el crimen organizado distorsionen el tejido social de Guadalupe. Así, el Ejecutivo francés refuerza su postura frente a la amenaza que representa el narcotráfico internacional, en sincronía con las operaciones desarrolladas por el Comando Sur estadounidense.

La vigilancia drónica de los perímetros costeros, la ampliación de los equipos de investigación y el despliegue de brigadas móviles constituyen los pilares inmediatos del plan, según subrayó el comunicado oficial.

La administración gala no descartó nuevas medidas en función de la evolución del contexto regional y advirtió que la protección de sus ciudadanos continuará siendo la prioridad, mientras se mantienen en alerta ante los efectos de las organizaciones criminales transnacionales vinculadas al régimen venezolano.

