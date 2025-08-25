Daniel Noboa visitará Japón para atraer inversiones y consolidar el comercio

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Adriano Machado

El Gobierno del Ecuador ha iniciado una ofensiva diplomática para acercarse al mercado japonés con el objetivo de establecer un tratado comercial que permita fortalecer las exportaciones nacionales, atraer inversión extranjera y mejorar el desempeño de la balanza comercial.

La iniciativa forma parte de la gira oficial del presidente Daniel Noboa, quien viajó el 24 de agosto a Japón, donde iniciará sus actividades oficiales el 26 de agosto. Se prevé una reunión bilateral de alto nivel con el primer ministro Ishizawa Shigeru.

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, confirmó en rueda de prensa este lunes que la reunión entre ambos mandatarios representa una “oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países”. Como parte de la agenda, también se contempla la firma de un memorando de entendimiento entre la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO) y ProEcuador, con el presidente ecuatoriano como testigo de honor. Este documento sentaría las bases para futuras negociaciones orientadas a formalizar un acuerdo comercial con beneficios recíprocos para ambas economías.

El mercado japonés ha sido históricamente uno de los más exigentes del mundo en cuanto a calidad, trazabilidad y certificaciones sanitarias. Sin embargo, también representa una gran oportunidad para países exportadores de productos frescos, agrícolas y pesqueros, como Ecuador. Actualmente, el país andino exporta 85 productos no petroleros a Japón, entre los que se destacan el banano, el cacao en grano y sus derivados, el atún, el camarón y el brócoli. Estos cinco productos concentran el 90 % del total de exportaciones ecuatorianas hacia ese país, que en 2024 alcanzaron los USD 182 millones, según información publicada por Ecuavisa.

Ecuador exporta 85 productos no petroleros a Japón. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Pese a esta oferta exportable, la balanza comercial entre ambos países es desfavorable para Ecuador. Solo en 2025, Japón exportó al país sudamericano bienes por un valor de USD 332 millones, principalmente vehículos y partes, maquinaria industrial, instrumental quirúrgico y productos farmacéuticos, de acuerdo al medio ecuatoriano. Estos bienes, en muchos casos, ingresan al Ecuador con condiciones arancelarias ventajosas. En contraste, productos ecuatorianos como el banano deben enfrentar aranceles del 20 % durante el primer semestre del año y del 10 % en el segundo semestre, lo que reduce su competitividad frente a otros exportadores de la región Asia-Pacífico.

El eventual tratado comercial buscaría revertir esa situación, eliminando o reduciendo barreras de entrada para productos ecuatorianos y facilitando un acceso más equitativo al mercado japonés. A su vez, se espera que la apertura japonesa impulse el ingreso de capitales hacia sectores clave para el desarrollo nacional, especialmente en el ámbito energético, agrícola, tecnológico y farmacéutico. Japón ya ha mostrado interés en participar en el desarrollo de proyectos estratégicos en el Ecuador.

El Gobierno ecuatoriano espera posicionar a Japón como un socio clave en su estrategia de inserción en Asia. Esta región representa una fuente creciente de demanda para productos alimenticios con valor agregado, en especial aquellos que cumplen con estándares de sostenibilidad, trazabilidad y calidad. Además, el tratado permitiría a Ecuador fortalecer sus capacidades de exportación a través de encadenamientos productivos y tecnología japonesa.

Javier Milei, presidente de Argentina y Daniel Noboa, de Ecuador. Argentina Presidency/Handout via REUTERS

La visita de Noboa a Asia continuará en Vietnam, donde se prevé una reunión con el primer ministro Pham Minh Chinh entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Jaramillo advirtió que la agenda aún puede variar y que los principales resultados de la gira serán comunicados al cierre del viaje. En todo caso, el Gobierno ya ha dejado claro que busca aprovechar esta gira como un punto de inflexión en la política comercial ecuatoriana, priorizando la apertura de mercados y el posicionamiento internacional como plataforma exportadora confiable.

Estos viajes son la continuación de la gira presidencial por Latinoamérica que realizó Noboa desde el 17 de agosto. En esta, el presidente ecuatoriano visitó Brasil, Uruguay y Argentina, donde se reunió con sus homólogos.