América Latina

Elecciones en Bolivia: Andrónico Rodríguez fue atacado por un grupo de votantes en el bastión político de Evo Morales

El candidato de la alianza Popular fue apedreado y abucheado después de emitir su voto en Cochabamba, donde es considerado un “traidor” por haberse distanciado del ex presidente

Andrónico Rodríguez fue escoltado por
Andrónico Rodríguez fue escoltado por las fuerzas de seguridad tras ser atacado por votantes en Cochabamba (REUTERS/Agustin Marcarian)

Una turba apedreó y abucheó este domingo al candidato a la presidencia Andrónico Rodríguez tras emitir su voto en el bastión político y sindical del ex presidente Evo Morales, donde es considerado un “traidor” por alejarse del ex gobernante y postular por su cuenta a estas elecciones generales.

Rodríguez acudió a votar en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos situado en el Trópico de Cochabamba, el feudo de Morales (2006-2019) en la región central de Cochabamba, con una demora debido a que previamente hubo una explosión menor cerca de ese recinto electoral.

Cuando el también presidente del Senado se disponía a hablar con los periodistas que hacían la cobertura de la votación, la gente que estaba en el recinto comenzó a lanzarle piedras, según constató EFE.

El candidato presidencial boliviano Andrónico
El candidato presidencial boliviano Andrónico Rodríguez, del partido Alianza Popular, sale después de votar en las elecciones generales, en Entre Ríos, Cochabamba, Bolivia, el 17 de agosto de 2025 (REUTERS/Agustín Marcarian)

Ante el ataque, el candidato ya no hizo declaraciones y salió pronto del colegio electoral, en cuyas puertas le aguardaba un vehículo que también fue impactado por las piedras, mientras la turba le gritaba “traidor”.

El ambiente en Entre Ríos es tenso, pues antes de que Rodríguez acudiera a sufragar hubo una explosión cerca del recinto.

Testigos reportaron a medios locales que se escuchó un fuerte estruendo en el patio trasero del colegio José Carrasco y policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al lugar para tomar declaraciones e investigar el incidente.

Juan Carlos Campero, el fiscal que lleva el caso, reportó a los medios locales que “no se tiene daños materiales ni personales” y añadió que “la votación se realiza con normalidad”.

El candidato presidencial boliviano Andrónico
El candidato presidencial boliviano Andrónico Rodríguez, del partido Alianza Popular, posa mientras vota durante las elecciones generales, en Entre Ríos, Cochabamba, Bolivia, el 17 de agosto de 2025 (REUTERS/Agustín Marcarian)

Rodríguez, de 36 años, es el candidato de izquierda mejor posicionado en las encuestas, situado entre el tercer y cuarto lugar, por debajo de los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el ex presidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta.

El candidato de la alianza Popular fue considerado el heredero político de Evo Morales, pero decidió postularse por su cuenta y el ex mandatario lo calificó de “traidor”.

Morales no participa en estos comicios por una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres periodos y tampoco tiene partido político, por lo que promueve el voto nulo.

La campaña por el voto nulo fue intensa en el Trópico de Cochabamba y la gente en Entre Ríos advirtió que si esa opción no es mayoría en esa zona, quemará las urnas electorales.

Más de 7,5 millones de personas están llamadas a las urnas en territorio boliviano para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo y otros 369.308 ciudadanos votarán en el exterior.

Las elecciones se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas.

Un funcionario electoral muestra una
Un funcionario electoral muestra una boleta con la lista de candidatos presidenciales durante las elecciones generales en La Paz, Bolivia, el domingo 17 de agosto de 2025 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó que las elecciones transcurren con tranquilidad y con hechos “aislados” que no “desvirtúan” el proceso electoral.

“En general, la jornada ha sido tranquila, no se han reportado hechos que puedan desvirtuar ese aspecto general”, dijo Hassenteufel en una rueda de prensa ofrecida en La Paz para evaluar la primera mitad de la jornada de votación.

El vocal electoral afirmó que hubo “algún hecho aislado” que “no se puede evitar”, si bien insistió “en que en general ha sido una jornada bastante tranquila” y expresó su deseo de que “continúe así”.

Los hechos aislados se registraron mayormente en el exterior, como en Ginebra, donde un ciudadano intentó llevarse la urna de votación, pero “fue rápidamente controlado por los propios jurados y por la policía local”, indicó Hassenteufel.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Andrónico RodríguezBoliviaElecciones en BoliviaEvo MoralesElecciones Bolivia 2025

