América Latina

La dictadura cubana aseguró que continuará con las misiones médicas pese a las nuevas sanciones de Estados Unidos

Lo comunicó el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, luego de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunciara restricciones a funcionarios de países africanos y de Granada

Guardar
Médicos cubanos ondean banderas cubanas
Médicos cubanos ondean banderas cubanas e italianas tras su llegada desde Europa a La Habana (EFE/Yamil Lage/Archivo)

La dictadura de Cuba anunció que continuará con las misiones médicas en el extranjero pese a nuevas restricciones de visados impuestas por Estados Unidos a funcionarios cubanos y de terceros países vinculados a ese programa.

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, comunicó en redes sociales que su país "continuará prestando servicios“, tras la decisión del Departamento de Estado de EEUU de avanzar contra estas misiones, consideradas por Washington como "trabajo forzoso" y una de las principales fuentes de divisas para la isla.

Para Rodríguez, la nueva medida refleja que la "imposición" y la "agresión" representan la "nueva doctrina de la política exterior" de Estados Unidos con Donald Trump como presidente.

El ministro del régimen defendió estos proyectos calificándolos como "programas legítimos de cooperación“.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció estas restricciones a funcionarios de países africanos no especificados y de Granada, acusándolos de "complicidad" en una "actividad ilegal“.

Foto de archivo del canciller
Foto de archivo del canciller del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Rubio declaró que el régimen de Cuba “alquila” a sus médicos a "precios elevados“, quedándose con la mayor parte de los ingresos. Y sostuvo: ”Este plan enriquece al corrupto régimen cubano al tiempo que priva al pueblo cubano de atención médica esencial“.

El funcionario estadounidense aseguró que su país “tomará las medidas necesarias para poner fin a este trabajo forzoso”, e instó a que los países “paguen directamente a los médicos por sus servicios, no a los esclavistas del régimen”.

La Administración Trump ya había impuesto sanciones similares en febrero y junio pasados contra funcionarios de Cuba y de Centroamérica relacionados con el programa.

Según analistas independientes, los servicios profesionales representan la principal exportación cubana, con predominio de los médicos, y constituyen -junto al turismo y las remesas- las tres mayores fuentes de divisas del país.

En el primer reporte de derechos humanos desde el regreso de Trump al poder, Estados Unidos señaló en la víspera lo que considera como “trabajo forzoso auspiciado por el Estado (cubano)” entre las violaciones registradas durante 2024.

Temas Relacionados

Cubadictadura cubanamisiones médicasEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El gobierno de Ecuador pide aplazar la audiencia en la Corte Constitucional

El Ejecutivo solicitó al máximo tribunal diferir la sesión prevista para analizar la demanda de inconstitucionalidad contra la normativa que regula el sector público

El gobierno de Ecuador pide

La justicia chilena internó en un psiquiátrico al homicida de su tía: la decapitó y cortó sus orejas

El macabro hecho ocurrió en 2023 en Puerto Saavedra

La justicia chilena internó en

Candidatos de Bolivia cerraron sus campañas con promesas de recuperar la economía

El silencio electoral rige desde este jueves. En la víspera hubo actos masivos con los que los ocho contendientes concluyeron sus campañas electorales

Candidatos de Bolivia cerraron sus

EEUU reaccionó a la confiscación de otro colegio religioso en Nicaragua: “La perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites”

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado repudió la decisión del régimen

EEUU reaccionó a la confiscación

La denuncia de un influencer sacude a Brasil y empuja al Congreso a proponer leyes para proteger a los niños y adolescentes de los riesgos en línea

Felipe Bressanim Pereira, también conocido por el apodo de “Felca”, narró cómo la “adultización” de los menores se ha convertido en un problema muy grave y preocupante en el país

La denuncia de un influencer
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Raptó a una nena de

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Marta Flich ficha por RTVE: su nuevo proyecto en las tardes de La 1 con la productora de ‘La familia de la tele’

Sheinbaum presume datos sobre reducción histórica de pobreza en sexenio de AMLO: “Es extraordinario”

Dólar: cotización de apertura hoy 14 de agosto en México

Perú: cotización de apertura del euro hoy 14 de agosto de EUR a PEN

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno asegura que hay

El Gobierno asegura que hay 56 aeronaves para la campaña contra incendios y acusa al PP de trasladar "información falsa"

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito firmado por Hernán Cortés que había sido robado

LaLiga desestima de nuevo la petición del Girona y mantiene el Girona-Rayo a las 19 horas

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 224.000 solicitudes

Franco Mastantuono: "Voy a dejar todo de mí para que el aficionado del Real Madrid se sienta identificado"

ENTRETENIMIENTO

Una película sobre la vida

Una película sobre la vida de Sinéad O’Connor está en camino

Taylor Swift se emocionó hasta las lágrimas al revelar cómo recuperó su catálogo musical

Leonardo DiCaprio explica cómo es cumplir 50 pero sentirse “de 35” por dentro

Emma Thompson reveló su verdadera motivación para participar de Harry Potter: “No quiero ser grosera con quienes les gusta la saga”

Leonardo DiCaprio compartió detalles de su rol en One Battle After Another: “Fue divertido crear un personaje que es una mezcla extraña de creencias”