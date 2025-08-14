EEUU reaccionó a la confiscación de otro colegio religioso en Nicaragua: “La perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites”

Rosario Murillo y Daniel Ortega (AP Foto/Alfredo Zuniga/Archivo)

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este miércoles que la expropiación de un colegio religioso por parte del Estado de Nicaragua es “una prueba más de que la perversidad de la dictadura” de los “tiranos” esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, “no tiene límites”.

“La perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites. Rosario Murillo acaba de confiscar otro colegio religioso, el colegio San José, de Jinotepe”, señaló esa oficina a través de su cuenta en X.

Según evaluó la dependencia estadounidense, “su obsesión con ‘todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado’, solo acelerará el colapso de su régimen”, en referencia a Ortega y Murillo.

El mensaje concluyó: “El poder de la fe y el deseo del pueblo nicaragüense de liberarse de la tiranía prevalecerá más allá de esta dictadura”.

En días recientes, la copresidenta Murillo informó que se expropió en Nicaragua un colegio que pertenecía a la orden religiosa Congregación Hermanas Josefinas, donde, según declaró —sin presentar pruebas—, se “torturó y asesinó a compañeros” sandinistas en el contexto de las protestas antigubernamentales de abril de 2018.

El mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos

Murillo, designada copresidenta tras una reforma constitucional, comunicó a través de medios oficiales que el antiguo colegio San José, situado en la ciudad de Jinotepe, departamento de Carazo (Pacífico), pertenece ahora al Estado bajo el nombre de centro educativo “Bismarck Martínez“, en homenaje a un militante sandinista fallecido durante esas manifestaciones, a quien calificó como “símbolo de paz y victorias”.

La esposa de Ortega detalló que el colegio San José, con más de 40 años de funcionamiento y administrado por la Congregación Josefinas, “ha sido trasladado al Estado por ser emblemático de la barbarie, pero al mismo tiempo de la lucha digna y victoriosa, en este caso de las familias de Jinotepe que vencimos el golpismo”.

Este colegio no es el primero perteneciente a una orden religiosa o a la Iglesia Católica que es expropiado por el Estado de Nicaragua.

En enero, dos edificios propiedad de la Iglesia Católica de Nicaragua, el seminario San Luis Gonzaga, de la diócesis de Matagalpa (norte), y el centro de retiro La Cartuja, fueron expropiados por el régimen en medio de tensiones con la Santa Sede.

Las relaciones entre el Vaticano y Managua se encuentran deterioradas, marcadas por la expulsión, el encarcelamiento y la desnacionalización de obispos y sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y procesiones, y la suspensión de las relaciones diplomáticas.