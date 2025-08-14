América Latina

EEUU reaccionó a la confiscación de otro colegio religioso en Nicaragua: “La perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites”

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado repudió la decisión del régimen

Guardar
Rosario Murillo y Daniel Ortega
Rosario Murillo y Daniel Ortega (AP Foto/Alfredo Zuniga/Archivo)

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este miércoles que la expropiación de un colegio religioso por parte del Estado de Nicaragua es “una prueba más de que la perversidad de la dictadura” de los “tiranos” esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, “no tiene límites”.

La perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites. Rosario Murillo acaba de confiscar otro colegio religioso, el colegio San José, de Jinotepe”, señaló esa oficina a través de su cuenta en X.

Según evaluó la dependencia estadounidense, “su obsesión con ‘todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado’, solo acelerará el colapso de su régimen”, en referencia a Ortega y Murillo.

El mensaje concluyó: “El poder de la fe y el deseo del pueblo nicaragüense de liberarse de la tiranía prevalecerá más allá de esta dictadura”.

En días recientes, la copresidenta Murillo informó que se expropió en Nicaragua un colegio que pertenecía a la orden religiosa Congregación Hermanas Josefinas, donde, según declaró —sin presentar pruebas—, se “torturó y asesinó a compañeros” sandinistas en el contexto de las protestas antigubernamentales de abril de 2018.

El mensaje de la Oficina
El mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos

Murillo, designada copresidenta tras una reforma constitucional, comunicó a través de medios oficiales que el antiguo colegio San José, situado en la ciudad de Jinotepe, departamento de Carazo (Pacífico), pertenece ahora al Estado bajo el nombre de centro educativo “Bismarck Martínez“, en homenaje a un militante sandinista fallecido durante esas manifestaciones, a quien calificó como “símbolo de paz y victorias”.

La esposa de Ortega detalló que el colegio San José, con más de 40 años de funcionamiento y administrado por la Congregación Josefinas, “ha sido trasladado al Estado por ser emblemático de la barbarie, pero al mismo tiempo de la lucha digna y victoriosa, en este caso de las familias de Jinotepe que vencimos el golpismo”.

Este colegio no es el primero perteneciente a una orden religiosa o a la Iglesia Católica que es expropiado por el Estado de Nicaragua.

En enero, dos edificios propiedad de la Iglesia Católica de Nicaragua, el seminario San Luis Gonzaga, de la diócesis de Matagalpa (norte), y el centro de retiro La Cartuja, fueron expropiados por el régimen en medio de tensiones con la Santa Sede.

Las relaciones entre el Vaticano y Managua se encuentran deterioradas, marcadas por la expulsión, el encarcelamiento y la desnacionalización de obispos y sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y procesiones, y la suspensión de las relaciones diplomáticas.

Temas Relacionados

NicaraguaEstados UnidosDaniel OrtegaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La denuncia de un influencer sacude a Brasil y empuja al Congreso a proponer leyes para proteger a los niños y adolescentes de los riesgos en línea

Felipe Bressanim Pereira, también conocido por el apodo de “Felca”, narró cómo la “adultización” de los menores se ha convertido en un problema muy grave y preocupante en el país

La denuncia de un influencer

Uruguay: gravar los depósitos en el exterior generaría desincentivos y recaudación marginal, según expertos

El Ministerio de Economía informó que evalúan crear tributo a la rentabilidad de los activos que tienen los uruguayos en el exterior, algo que, para analistas, generaría riesgos

Uruguay: gravar los depósitos en

María Corina Machado advirtió a altos funcionarios chavistas que tienen “poco tiempo” para decidir su futuro político

La líder opositora de Venezuela llamó a los colaboradores del régimen a apartarse y facilitar una transición, en medio del aumento de la recompensa de Estados Unidos a 50 millones de dólares por la captura del dictador Nicolás Maduro

María Corina Machado advirtió a

Bolsonaro pidió su absolución por falta de pruebas en el juicio por presunto complot para impedir la investidura de Lula

La defensa presentó al Supremo Tribunal Federal de Brasil un escrito en el que rechaza las acusaciones de la Fiscalía y niega que el ex mandatario haya buscado frenar la transición presidencial

Bolsonaro pidió su absolución por

El aumento del nivel del mar amenaza a los moáis de la Isla de Pascua

Al menos 50 sitios sagrados, entre ellos su mayor plataforma ceremonial, enfrentan el riesgo de inundaciones y daños estructurales por el avance del cambio climático en las próximas décadas

El aumento del nivel del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Monterrey arderá este jueves?: consulta

¿Monterrey arderá este jueves?: consulta la previsión meteorológica para el 14 de agosto

Un conflicto de Hugo Moyano con su segundo en la Federación de Camioneros suma tensión antes de que se renueven las autoridades del gremio

Cómo hacer poke bowl casero con atún marinado y aguacate, el plato saludable de moda

“Hay serios indicios de que el asesinato de Miguel Uribe viene de una grupo de disidencias”: abogado de la familia del fallecido senador se pronunció

José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
El PP pide revisar las

El PP pide revisar las "mordidas" del Gobierno ante la petición de técnicos de Hacienda de investigar al rey emérito

El Gobierno dice que actuará si a alguna CCAA "se le va de las manos" un incendio y se ofrece a explicar sus recursos

El Gobierno asegura que hay 56 aeronaves para la campaña contra incendios y acusa al PP de trasladar "información falsa"

Enfermeros recuerdan que ante un incendio hay que buscar un lugar seguro, alejándose cuesta abajo y contra el viento

Franco Mastantuono: "Voy a dejar la vida por la camiseta del Real Madrid, es el sueño que siempre tuve"

ENTRETENIMIENTO

Jim Carrey vendió su mansión

Jim Carrey vendió su mansión en Los Ángeles: cine art déco, seis chimeneas y mucho lujo

Ryan Reynolds desata rumores sobre Deadpool en Vengadores: Doomsday

Dacre Montgomery de Stranger Things revela cómo su nuevo filme le cambió la vida

La dupla de Dakota Johnson y Chris Evans desafía el materialismo con humor y autenticidad

Cómo la fama y el esfuerzo extremo transformaron el presente de James Norton: del anonimato a los reflectores en series globales