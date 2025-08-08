A menos de diez días para las elecciones en Bolivia, comienzan los cierres de campañas en las ciudades

Las campañas electorales en Bolivia se intensifican a menos de diez días para las elecciones generales y los principales candidatos realizan cierres en varias ciudades del país. Durante los feriados por el festejo del Bicentenario del país, el 6 y 7 de agosto, los aspirantes mejor posicionados en las encuestas, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, coincidieron en Sucre, donde se centralizaron los actos protocolares por la efeméride, al igual que Andrónico Rodríguez, candidato y presidente del Senado.

En jornadas maratónicas, los postulantes realizaron viajes para participar en mitines, caminatas y caravanas junto con sus seguidores en otras regiones. En los últimos dos días, Doria Medina y Manfred Reyes Villa, tercero o cuarto en los sondeos, estuvieron en Beni mientras que Quiroga estuvo en Cobija y Oruro, y Rodríguez en Santa Cruz.

En la recta final de la campaña, quedan dos encuestas de intención de voto por salir pero todas las anteriores muestran que si bien hay un alto nivel de indecisos, existe una preferencia por Doria Medina, seguido de cerca por Quiroga y un crecimiento de Reyes Villa y Rodrigo Paz, al mismo tiempo que Rodríguez, el postulante de izquierda con mayor ventaja, muestra una caída sostenida. En tanto el candidato del oficialismo, Eduardo Del Castillo, no pasa del 3% y puede poner en riesgo la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que protagonizó la política boliviana en las últimas dos décadas.

El candidato presidencial boliviano Jorge "Tuto" Quiroga saluda a una simpatizante durante una caminata proselitista de cara a las próximas elecciones, en La Paz, Bolivia, el jueves 7 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita).

En los últimos días también se intensificaron los embates contra Doria Medina, con audios que han sido calificados de falsos o “tergiversados” y una campaña de deslegitimización que lo acusa de “zurdo” por su vinculación con la Internacional Socialista que dirige el español Pedro Sánchez. Sin hacer referencia específica a estas a estas denuncias, el aspirante con mayor preferencia electoral no se ha cansado de defender ideas al capitalismo y al liberalismo económico en sus apariciones públicas. Sus aliados más visibles, el líder cívico Luis Fernando Camacho y el empresario Marcelo Claure, salieron en defensa de su candidato y a fustigar lo que consideran “guerra sucia”.

En paralelo, el proceso electoral se enfrenta a una inédita campaña a favor del voto nulo en una elección presidencial. Los seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019) pidieron a sus seguidores anular el voto, como un acto de protesta por su inhabilitación para las elecciones y la anulación de la sigla política con la que hizo una alianza tardía.

La apuesta del ex presidente, que se niega a endosar su voto a otros candidatos de izquierda incluido su delfín, es arriesgada porque los votos nulos no se contabilizan y pueden beneficiar a los candidatos de oposición. “El voto nulo es la última opción que queda a quienes pensamos que estas elecciones son ilegítimas”, escribió el líder cocalero en su cuenta de X y afirmó que el resultado de las elecciones es responsabilidad del Gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado.

Una mujer hace campaña por el voto nulo en el Chapare, Bolivia, el 2 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

“No es el voto nulo el que le abre las puertas a la derecha. A la derecha le abren las puertas quienes proscribieron y quienes se beneficiaron de la proscripción de Evo y de las organizaciones sociales del Instrumento Político. A la derecha le abre las puertas la desastrosa gestión del gobierno de Luis Arce”, agregó.

Las elecciones están convocadas para el próximo domingo 17 de agosto y se espera que 7,9 millones de bolivianos acudan a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y a sus representantes en el parlamento.