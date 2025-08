Aliados de Samuel Doria Medina denuncian “guerra sucia” en Bolivia tras difusión de audios polémicos

El empresario y candidato boliviano Samuel Doria Medina en entrevista con Infobae, en Santa Cruz, Bolivia, el 28 de junio de 2025. Foto: Roberto Dotti

En la recta final de la campaña electoral en Bolivia surgieron algunas controversias vinculadas al candidato de Alianza Unidad, el empresario Samuel Doria Medina. Dos páginas internacionales difundieron audios atribuidos a dos aliados más mediáticos, el empresario Marcelo Claure y el líder opositor Luis Fernando Camacho, actualmente detenido en una cárcel de La Paz.

Ambas figuras han sido involucradas en las grabaciones en las que, de manera separada, supuestamente se los escucha hacer referencia a posiciones de igualdad de género y a la presunta facilidad con la que se podrían adquirir medios de comunicación en Bolivia con fines políticos.

El audio que atribuye a Claure, considerado el magnate boliviano más exitoso a nivel internacional, fue compartido por un medio español en el que una voz dice en inglés que recibe ofertas para comprar diarios bolivianos “por un par de millones de dólares” y que es “relativamente fácil mover un país que conoces”. El audio concluye cuando se escucha decir que “será un experimento divertido, ya sabes, podemos poner el político adecuado para una buena causa. Hay que asegurarse de que ponemos a alguien que realmente dirige mejor al país”.

Claure es un empresario boliviano que vive en Estados Unidos, donde fue director ejecutivo de Sprint y fundador de Brightstar Corporation, además de haber sido presidente de uno de los equipos de fútbol más importantes de Bolivia, accionista del Girona FC de España y uno de los fundadores del Inter de Miami. Tras haber mantenido un perfil bajo durante varios años, en el último tiempo cobró relevancia política por su creciente participación en debates públicos sobre temas nacionales, su influencia económica y su cercanía con figuras políticas clave.

Marcelo Claure Bedoya es un empresario multimillonario boliviano y estadounidense, director ejecutivo de Sprint Corporation, y fundador de Brightstar Corporation.

El empresario no negó que la grabación le correspondiera pero en su defensa dijo que fue “tergiversada”. “Ese audio, manipulado y editado, intenta hacer creer que yo estoy comprando medios de comunicación. Eso es absolutamente falso. No he comprado ningún medio, ni tengo la menor intención de hacerlo. No necesito hacerlo”, escribió en redes sociales y calificó el caso como parte de una “campaña sucia”.

Por otro lado, Luis Fernando Camacho, el líder conservador que protagonizó las protestas post electorales de 2019 que acabaron con la renuncia de Evo Morales, también fue involucrado en otro audio. En la grabación difundida por una página internacional, se escucharía al líder opositor conversando con alguno de sus allegados sobre su presunto distanciamiento con Doria Medina por diferencias ideológicas sobre supuestas políticas públicas de igualdad de género. “No puedo ser malagradecido con Dios”, señala la voz que se atribuye al político preso en la cárcel de Chonchocoro.

Tras la difusión de las grabaciones, Camacho negó la veracidad del audio y dijo ser víctima de la “guerra sucia”. “Por redes sociales está circulando un audio falso que intentan endosarme. Mi apoyo a Samuel Doria Medina en estas elecciones es total y de frente porque es el único candidato capaz de sacar al país de la dura crisis en la que se encuentra”.

24/07/2022 Imagen de archivo del gobernador suspendido de Santa Cruz (Bolivia), Luis Fernando Camacho.

Las páginas que difunden ambas grabaciones son Estado de Alarma TV, de España, y Sureste Magazine, de México, que se presentan como canales informativos. En el caso del sitio español, ha sido cuestionado por su tono polémico y por denuncias de difusión de desinformación, según constató la verificadora de noticias Chequea Bolivia.

La alianza Unidad, que postula a Doria Medina, anunció acciones contra un canal televisivo local por la difusión del audio atribuido a Camacho, acusándolo de manipulación y falta de ética profesional para afectar la imagen del candidato y su campaña electoral.

Las elecciones están convocadas para el próximo 17 de agosto.