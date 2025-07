Un incendio en un gran edificio del centro de Santiago obligó al rescate de un centenar de personas

Incendio en edificio de Santiago de Chile (X: Bomberos)

Diversos equipos de Bomberos de Santiago de Chile y personal de emergencia acudieron este jueves al centro de la ciudad para combatir un incendio de grandes proporciones que afectó un edificio cercano a la Plaza de Armas, una de las zonas más concurridas de la capital chilena. Según el coronel de Carabineros, Claudio Pavez, el incendio obligó al rescate de 100 personas y dejó al menos nueve afectados por inhalación de humo derivados a centros de salud, mientras otras 40 recibieron atención médica en el lugar.

El siniestro inició en las plantas subterráneas del edificio, que alberga locales comerciales en el nivel inferior y departamentos residenciales en los pisos superiores. Las causas del fuego permanecen bajo investigación.

Nueve afectados por inhalación de humo permanecen hospitalizados, mientras 40 más recibieron asistencia médica en el lugar (X: Bomberos)

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Juan Pablo Slako, explicó que “al menos 15 compañías de bomberos y ocho ambulancias” trabajaron coordinadamente en el operativo. Muchos de los residentes quedaron atrapados en medio de una densa columna de humo y debieron ser rescatados tanto por las ventanas como por la azotea, operación que logró poner a salvo a unas 50 personas en los primeros momentos de la emergencia. Slako detalló que hasta la tarde no se registraban víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque varios afectados recibieron auxilio en la vía pública, principalmente por inhalar humo y por el impacto emocional.

Una mujer yace en una camilla tras ser evacuada de un edificio en llamas en Santiago de Chile el jueves 10 de julio de 2025 (Foto AP/Esteban Félix)

El vicesuperintendente de la corporación, Álvaro Lara, aseguró que el fuego seguía activo pero controlado, y pidió prudencia: “No tenemos fuego en los departamentos, entonces pedimos calma”. Por su parte, Pavez señaló que el incendio estaba “circunscripto” en el sector subterráneo.

Muchos habitantes del edificio se refugiaron en la azotea y áreas exteriores mientras pedían auxilio, empleando sábanas, ropa y otras prendas para llamar la atención de los rescatistas. Tres centros infantiles del sector, que albergaban a 29 niños, fueron desalojados preventivamente por seguridad.

Un bombero rescata a un hombre atrapado dentro de un edificio incendiado en Santiago este jueves (AP Foto/Esteban Félix)

El residente Sebastián Vázquez, de 39 años, contó a The Associated Press: “Escuché gritos y vi que se quemaba algo. Quise salir y me encontré con el humo. Logré bajar a un vecino y ahí bajamos todos, nos amarraron en una cuerda y nos sacó bomberos”.

Los bomberos utilizaron escaleras desplegables para asistir a quienes se encontraban en los pisos superiores y realizaron evacuaciones a través de las escaleras de emergencia y helicópteros. Uno de los episodios más tensos sucedió cuando un hombre, ante la presión del humo, saltó desde una ventana del edificio. Logró sobrevivir al caer sobre una manta de protección colocada por los bomberos en el sitio.

Los bomberos rescatan un perro de un edificio con un incendio este jueves en la capital chilena (AP Foto/Esteban Félix)

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, describió la situación como “bien compleja”, aunque remarcó a la prensa que hasta el momento no había información sobre personas graves o fallecidas.

(Con información de AP)