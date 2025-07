El 65% de los presos políticos en Cuba son manifestantes del 11J, las masivas protestas de julio de 2021 contra el régimen

Homenaje a las personas que fueron encarceladas el 11J en Cuba

Las ONG Prisoners Defenders, Consorcio Justicia y el Centro para una Cuba Libre elaboraron un informe conjunto a horas de cumplirse este viernes cuatro años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba -más conocidas como 11J- y las consecuencias posteriores.

Ese día, miles de cubanos salieron a las calles de más de 50 ciudades de todo el país en las más masivas manifestaciones contra el régimen desde 1959. Se trataron de protestas pacíficas que surgieron como respuesta a las violaciones contra los derechos humanos, la escasez de comida, medicamentos y servicios de todo tipo, y la crisis energética que tiene sumida a la población en la más absoluta desesperación.

El informe remarcó que la situación respecto al 11J no solo no mejoró, sino que empeoró sustancialmente. No obstante, la brutal represión sufrida entonces es el único factor de freno en la población a nuevas manifestaciones masivas, que se suceden de forma esporádica por todo el país, si bien con aglomeraciones mucho más discretas por causa del terror creado hace cuatro años.

El 65% de los presos políticos en Cuba son manifestantes del 11J (Prisoners Defenders)

En diálogo con Infobae, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, subrayó que “el 65% de los presos políticos en Cuba son manifestantes del 11J”; al tiempo que recordó que “los motivos que impulsaron las protestas siguen estando presentes y han empeorado desde entonces. La absoluta ausencia de libertades, la represión y el desabastecimiento de alimentos, medicinas y servicios de todo tipo, como la salud, la electricidad o el agua corriente aún forman parte del día a día de los cubanos e incluso con más precariedad que la que teníamos o tenían el 11 de julio de 2021″, indicó.

Y siguió: “Nuestro informe de este mes arroja los datos de aquellos valientes que fueron detenidos, procesados y encarcelados por salir a las calles pacíficamente a pedir libertad, patria y vida; y que aún siguen condenados. Desde el 11 de julio de 2021, más de 2.000 personas han sido procesadas penalmente por estar presentes en las manifestaciones, ya que incluso algunas fueron detenidas sin manifestarse, bien por estar cerca de los acontecimientos o bien por grabar los hechos con su móvil. De todos ellos, cuatro años después, aun 752 prisioneros políticos cumplen condena, entre los cuales 73 son mujeres y 28 eran menores en el momento de la detención".

Y enfatizó: "El 65% de los 1.158 prisioneros políticos que hay hoy en Cuba fueron detenidos por manifestarse el 11J. De ellos, el 36% sigue en prisión, muchos con penas superiores a los 20 años y hasta los 30 años de condena en primera instancia por delitos como sedición o desórdenes públicos".

Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders (Adrián Escandar)

En el informe, las ONG hicieron hincapié en lo que ellas denominaron la “inacción de las naciones democráticas” y pusieron como ejemplo a Canadá, Noruega y la Unión Europea.

“Tras cuatro años del 11J y 66 de totalitarismo salvaje en Cuba y con las muertes ya confirmadas de no pocos de los presos políticos enfermos, solo desde 2024 al menos cinco prisioneros políticos han muerto bajo condena en Cuba. La omisión del deber de auxilio de estos debe encuadrarse, además de como un grave error por parte de estas naciones, como un acto de connivencia, de hipocresía, de falta de humanidad y o de falta de inteligencia política", sostuvo Larrondo en diálogo con este medio.

Luego, destacó que “la única manera de ejercer presión sobre un criminal que comete crímenes de lesa humanidad, si se está en la posición para ello y estos países claramente lo están, es tomar medidas coercitivas, firmes y públicas para evitarlo a toda costa. Ninguno de estos países en sus territorios tiene esa condescendencia y respeto por los criminales que operan en su respectivo país. La globalización, bien entendida, supone una responsabilidad inherente que estos países eluden cuando son, como lo están siendo, condescendientes mediante el silencio ante los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba por parte del régimen".

El preso político cubano José Daniel Ferrer (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El acuerdo mediado por el Vaticano y el caso Ferrer

En la conversación con Infobae, Larrondo recordó que el pasado 14 de enero, tras un acuerdo con el Vaticano, "el régimen cubano anunció la ‘liberación gradual’, mediante ‘beneficios penitenciarios’ de 553 presos. Ni fueron liberados, ni fueron 553 presos políticos, ya que 323 de los excarcelados eran únicamente presos comunes. Aun así, 230 presos políticos fueron excarcelados, pero bajo un régimen carcelario domiciliar. Entre ellos, 192 se encontraban extinguiendo sanción por el 11J. Además, el 91% de los excarcelados ya tenían derecho al régimen abierto desde hacía un año y fueron mantenidos así para poder hacer el paripé. Todo lo dicho demuestra que se trató de un mero fraude, otro más, del régimen cubano para vender al mundo unas supuestas, pero falsas liberaciones de diversos presos políticos del 11J que, por negarse a cumplir alguna de las draconianas condiciones del régimen carcelario domiciliar, han sido revocadas como el caso de José Daniel Ferrer“.

Respecto al líder de la Unión Patriótica de Cuba, Larrondo subrayó que “en estos momentos está siendo víctima de múltiples golpizas, con puños, patadas, golpeado con objetos contundentes por parte de oficiales de la prisión y muchas barbaries más. Tememos por su vida“, sostuvo.

La evolución de los presos políticos en Cuba en los últimos 12 meses (Prisoners Defenders)

Prisoners Defenders señaló que la isla mantiene un total de 1.158 prisioneros políticos y de conciencia. Ingresaron a la lista de la ONG en junio ocho nuevos presos políticos y salieron ocho tras el cumplimiento íntegro de la sanción o la medida impuesta.

Por último, Larrondo indicó que, en conmemoración con los valientes que salieron a la calle el 11 de julio de 2021 en Cuba, Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, junto a personalidades de todo el mundo, elaboraron un emotivo video que recoge voces y testimonios de destacados políticos, académicos y periodistas internacionales, así como artistas, activistas y comunicadores cubanos sobre los hechos del 11J y posteriores en Cuba.

“Este material (está al inicio de este artículo) busca honrar la memoria de quienes luchan por la libertad y los derechos humanos en Cuba, así como sensibilizar a la comunidad internacional sobre la realidad que siguen enfrentando hoy millones de cubanos", concluyó.