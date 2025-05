Yamandú Orsi designó a Beatriz Argimón, vicepresidenta de Lacalle Pou, como embajadora de Uruguay ante la Unesco

Beatriz Argimón y Luis Lacalle Pou (REUTERS/Mariana Greif)

El gobierno de Yamandú Orsi sorprendió este miércoles cuando anunció los embajadores para 12 destinos. Estos anuncios no suelen tener mayor trascendencia para la opinión pública porque, en general, los nombres que se eligen son diplomáticos de carrera desconocidos para la población. Pero dos de las designaciones de esta semana llamaron la atención por tratarse de personas vinculadas a la gestión del ex presidente, Luis Lacalle Pou.

Beatriz Argimón, la vicepresidenta de Uruguay durante el gobierno de Lacalle Pou, fue elegida por Orsi para ser la embajadora ante la Unesco y la OCDE. La decisión llamó la atención porque se trata de una referente política del Partido Nacional que, de confirmarse la postulación, ocupará un cargo de un gobierno del Frente Amplio.

Argimón es una política de larga trayectoria dentro del Partido Nacional y llegó a presidir el máximo órgano partidario de los blancos. Después de que Lacalle Pou ganó las primarias en 2019, le ofreció ser la candidata a la vicepresidencia. Esta fórmula ganó el balotaje de noviembre. La ahora ex vicepresidenta fue reconocida por el rol articulador que tuvo con el resto de los partidos políticos.

Beatriz Argimón

Esta decisión del gobierno de Orsi llamó la atención dentro del Partido Nacional e incluso varios integrantes de esta colectividad política reaccionaron con sorpresa. De hecho, según informó El País, Lacalle Pou no estaba al tanto de la noticia. El ex mandatario –líder indiscutido del Partido Nacional– se enteró por redes sociales de cuál será el próximo destino de Argimón.

Tampoco fueron notificados de la decisión el último candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, ni Luis Alberto Heber, uno de los aspirantes a conducir el Directorio del Partido Nacional.

Los grupos de WhatsApp de dirigentes del Partido Nacional explotaron el martes, cuando se conoció la noticia. “Hizo realidad aquello de Enrique IV (…), pasó de ser protestante a católico para quedarse en París”, señaló el senador Sebastián Da Silva. Graciela Bianchi, otra senadora de este partido, dijo que ya le había advertido a sus compañeros de esta noticia. “Tenemos un problema menos en el Partido Nacional para resolver”, señaló.

En la imagen, la ex vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón. EFE/Raúl Martínez/Archivo

El caso Ache

Otro anuncio que sorprendió fue la designación de Carolina Ache como embajadora en Portugal. Ache fue durante el gobierno de Luis Lacalle Pou la vicecanciller de la República, hasta que debió renunciar de manera obligada por esta involucrada en la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marset.

En diciembre de 2022, Ache perdió apoyo político por divulgarse un intercambio de mensajes que contradecía su versión sobre el caso del narcotraficante, a quien el país otorgó un pasaporte que facilitó su fuga. Más adelante, su declaración ante la Justicia provocó que también renunciaran el ministro Francisco Bustillo y otros jerarcas.

Carolina Ache Batlle fue vicecanciller de Uruguay hasta que presentó al presidente Luis Lacalle Pou su renuncia al cargo por otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Ache pertenece al Partido Colorado, que también reaccionó con sorpresa ante la designación. Su máximo dirigente partidario, Andrés Ojeda, dijo que no hubo ninguna comunicación formal de la noticia.

El senador Pedro Bordaberry, en tanto, adelantó en la red social X que no votará la venia. “No estoy de acuerdo con ello; en 2015 presenté un proyecto en ese sentido y no he cambiado de opinión; y menos en destinos no prioritarios; es un profundo error el que comete el Poder Ejecutivo al volver a esos tiempos de embajadores políticos en lugar de profesionales”, escribió.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva adelantó que no votará la venia. “Es lógico, obvio y evidente que no reúne las condiciones establecidas en el estatuto del servicio exterior como para ser jefa de delegación”, comentó.

La senadora Bianchi, en tanto, dijo que con esta decisión el gobierno está “pagando un favor”. Recordó que el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fue el abogado en el caso de la entrega del pasaporte a Marset.