Daniel Noboa asumió su primer mandato completo en Ecuador y prometió salvar al país de las mafias: “No habrá tregua contra la delincuencia”

El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reacciona junto a su esposa Lavinia Valbonesi después de su toma de posesión para un segundo mandato, en el Palacio Presidencial (Palacio de Carondelet) en Quito (REUTERS/Karen Toro)

Daniel Noboa Azín, el presidente más joven en la historia republicana de Ecuador, fue investido este 24 de mayo de 2025 para cumplir su primer mandato completo de cuatro años. Tras completar el periodo inconcluso de Guillermo Lasso —tras la activación de la disolución cruzada en 2023— Noboa inicia ahora una gestión que, según prometió en su discurso de 19 minutos y medio, estará centrada en la transformación estructural del país: lucha contra el crimen organizado, inversión pública para generar empleo, educación, transición energética y combate a la corrupción.

La ceremonia oficial se realizó en el Palacio Legislativo de Quito, resguardado por más de 1.000 uniformados en un triple anillo de seguridad. Las inmediaciones, incluyendo el parque El Ejido y la avenida 6 de Diciembre, estuvieron cerradas para el tráfico vehicular desde la madrugada. El mandatario arribó a las instalaciones cerca de las 11h20 escoltado por los Granaderos de Tarqui, el cuerpo de honor del Ejército ecuatoriano que históricamente acompaña a los jefes de Estado en ceremonias de Estado y fue vitoreado por centenares de militantes que esperaban verlo arribar al lugar.

Con este acto, Noboa consolida su liderazgo político tras una intensa campaña y meses de transición, en los que mantuvo considerables niveles de aprobación gracias a su discurso frontal contra las mafias criminales, que han azotado al país en los últimos años.

Un acto solemne y vigilado

La jornada comenzó con un acto cívico-militar en la Cima de la Libertad, donde se conmemoraron los 203 años de la Batalla de Pichincha. Allí, el mandatario rindió homenaje al Mariscal Antonio José de Sucre y recordó que el país enfrenta una “guerra interna” contra el terrorismo y el crimen organizado. “Aunque han pasado más de dos siglos, el país nuevamente se une para derrotar a un enemigo que amenaza la patria con violencia y caos”, dijo durante su intervención.

Luego, Noboa se trasladó a la Catedral Metropolitana de Quito, donde colocó una ofrenda floral en el mausoleo de Sucre, acompañado por su gabinete saliente, autoridades militares y representantes de delegaciones extranjeras. La jornada continuó con una caminata simbólica desde la Plaza Grande, donde cientos de ciudadanos lo saludaron con banderas ecuatorianas. “El Nuevo Ecuador no se detiene”, escribió luego la Presidencia en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Asistencia internacional: 93 delegaciones

Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador durante la ceremonia de investidura del presidente Daniel Noboa, quien fue reelegido para un segundo mandato, en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2025. REUTERS/Cristina Vega

Desde la Cancillería se informó que esta ha sido la ceremonia de mayor presencia internacional en una posesión presidencial ecuatoriana. Estuvieron presentes delegaciones de 93 países y organismos internacionales, con más de 200 autoridades. Entre los jefes de Estado que asistieron destacaron la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. También participaron el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña.

Por parte de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, lideró la delegación oficial enviada por el presidente Donald Trump. China envió a su ministro de Educación, HUAI Jinpeng, mientras que la representación del Reino Unido estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Dan Jarvis. También llegaron autoridades de Japón, India, Alemania, Marruecos, Brasil, Corea del Sur, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque en ocasiones anteriores el rey de España había asistido personalmente a estos eventos, en esta ocasión la representación española estuvo a cargo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

La jornada no estuvo exenta de tensiones. La bancada correísta anunció oficialmente que no asistiría al acto, al que calificó como una “farsa”. En un comunicado difundido horas antes, señalaron que no reconocen la legitimidad de Noboa y lo acusaron de improvisar en la gestión y ejecutar apenas una fracción de los recursos presupuestados en áreas clave como salud, educación y seguridad.

“No fuimos elegidos para aplaudir farsas, fuimos elegidos para defender la verdad”, dice el manifiesto firmado por la autodenominada “Bancada Ciudadana”. También acusaron al presidente de “repartir cargos y favores” y de gobernar desde “el narcisismo y la imagen”.

La ceremonia en el Legislativo

El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olsen, le coloca la banda presidencial al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien fue reelegido para un segundo mandato, durante la ceremonia de investidura en la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2025. REUTERS/Cristina Vega

El acto en la Asamblea Nacional inició con el discurso del presidente del Legislativo, Niels Olsen, quien saludó a las delegaciones y destacó la importancia de esta transición. “Este día marca el inicio de una nueva etapa política”, dijo. Y agregó: “Podemos tener diferencias, pero el país nos exige estar unidos en lo esencial. Ponerle hoy la banda presidencial no es un gesto ceremonial, es la reafirmación de un nuevo camino, uno que comenzó con coraje y hoy se consagra con legitimidad y esperanza”.

Posteriormente, se leyó el decreto de posesión. Noboa recibió la banda presidencial y fue condecorado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la Orden Nacional de San Lorenzo en el grado de Gran Collar, la máxima distinción del Estado ecuatoriano.

El mandatario subió luego a la tribuna del hemiciclo para pronunciar su discurso inaugural, que en esta ocasión duró más del doble que el que ofreció en noviembre de 2023, cuando su investidura duró apenas ocho minutos.

Las claves del discurso presidencial

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reelegido para un segundo mandato, pronuncia un discurso durante su ceremonia de investidura en la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2025. REUTERS/Cristina Vega

Noboa presentó su visión del “Nuevo Ecuador” como un proyecto colectivo que debe estar libre del miedo y guiado por la transparencia, la inversión y la justicia. Señaló que la guerra contra el crimen organizado continúa, pero también hizo énfasis en la necesidad de una reforma estructural del Estado.

Durante su discurso, el jefe de Estado prometió “salvar” al país de las mafias: “Esta es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas”, afirmó, al tiempo que garantizó que durante su gestión “no habrá tregua contra la delincuencia”.

“El futuro es nuestro si tenemos el coraje de empujar al país hacia adelante”, afirmó. Entre los anuncios destacados, prometió la construcción de 200.000 soluciones habitacionales, la repotenciación del hospital Verán Espejo en Quito, y la ejecución de grandes obras de infraestructura vial, como el quinto puente en Guayaquil y la ampliación de la vía E-25 entre Buena Fe y Juján.

En materia educativa, habló de fortalecer las condiciones laborales de docentes, psicólogos y trabajadores sociales, y de crear espacios familiares en zonas golpeadas por la violencia. También se comprometió con un sistema energético diversificado y con la modernización de las refinerías y los puertos del país.

El Presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olsen, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la nueva Vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, saludan durante la ceremonia de inauguración en la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2025. REUTERS/Cristina Vega

Noboa reiteró su promesa de combatir la corrupción “sin tregua” y aseguró que ningún funcionario, esté o no presente en la ceremonia, quedará impune si comete actos ilegales. “La corrupción no tiene espacio”, sentenció. Y envió un mensaje claro a su nueva mayoría legislativa: “Legislen como nunca nadie lo haya hecho antes. Atrévanse a liderar los cambios que este país necesita”.

El presidente Noboa apeló tanto a la emotividad como a la firmeza. Comenzó recordando su trayectoria, los ataques que enfrentó junto a su familia y el respaldo popular que, según él, lo llevó hasta ese momento. Con referencias a Marco Aurelio y a su padre, Álvaro Noboa Pontón, el mandatario presentó su liderazgo como uno de carácter, destinado a incomodar al poder tradicional y romper con las estructuras que, afirmó, han frenado el desarrollo del país. “Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar”, sostuvo, en uno de los pasajes más aplaudidos por su bancada oficialista.

El presidente dedicó parte del discurso a agradecer a su madre, Annabella Azín, su esposa Lavinia Valbonesi e hijos, y a su compañera de fórmula, María José Pinto: “Qué alivio tener una patriota al lado”, expresó. Con eso terminó la pugna entre la Presidencia y Vicepresidencia que marcó el gobierno de transición de Noboa por su ruptura política con la entonces vicepresidenta Verónica Abad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llega a la Asamblea Nacional para asumir su segundo mandato, en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2025. REUTERS/Karen Toro

“Tengamos el coraje para querer en nuestro país empujarlo hacia adelante. Reclamemos con valentía lo que nos pertenece. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros”, cerró el discurso.

¿Qué sigue para el nuevo gobierno?

La jornada presidencial continuará a las 18h00 con la posesión de los nuevos ministros de Estado, en una ceremonia que será transmitida en cadena nacional. Noboa ha anticipado que habrá “sorpresas” en su gabinete, lo que ha generado expectativa en los círculos políticos y mediáticos del país. Aunque hasta el momento se desconoce si mantendrá a figuras de su equipo anterior.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto al presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olse, en la Asamblea Nacional el día de su investidura para un segundo mandato, en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2025. REUTERS/Karen Toro

La configuración de su equipo de gobierno será determinante para los próximos meses, en los que deberá enfrentar una economía debilitada, tensiones con ciertos sectores sociales y una crisis de seguridad persistente.

Con una nueva Asamblea favorable, una popularidad aún sólida y respaldo internacional visible, Daniel Noboa arranca su mandato con una plataforma que podría permitirle emprender reformas de fondo. Pero también con una oposición frontal que ha dejado claro que no reconocerá su liderazgo, ni siquiera en actos protocolares.