Daniel Noboa ganó el balotaje y fue reelecto presidente de Ecuador

El presidente Daniel Noboa logró la victoria en la segunda vuelta celebrada este domingo en Ecuador. Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 90,93 % de las actas escrutadas, el mandatario obtuvo 55,92 % de los votos válidos, mientras que su contrincante, la candidata correísta Luisa González, alcanzó 44,08 %. De esta manera, Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), obtiene un mandato completo para el período 2025-2029, tras haber asumido el poder en 2023 mediante elecciones anticipadas.

“La autoridad electoral considera que el binomio ganador” corresponde al liderado por Noboa, dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ante la prensa.

Entretanto, Luisa González cuestionó los resultados de la segunda vuelta presidencial, pidió un recuento de votos y solicitó la apertura de urnas, al considerar que existen dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

“Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad”, expresó González desde Quito, en un mensaje dirigido a sus seguidores y al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata, respaldada por el ex presidente Rafael Correa, aseguró que no reconocerá los resultados mientras no se revise el conteo.

Esta es la segunda vez que Noboa derrota al correísmo –ya lo hizo en el 2023– y es la tercera vez consecutiva que el movimiento del ex presidente Rafael Correa, condenado por corrupción y refugiado en Bélgica, pierde las elecciones en Ecuador. Antes, la Revolución Ciudadana perdió en 2021 y en el balotaje de las elecciones anticipadas, tras la disolución del congreso dispuesta por Guillermo Lasso.

La autoridad electoral reportó que la participación ciudadana se ubicó en alrededor de 83% del padrón de 13,7 millones de electores habilitados. Asimismo, se registraron 6,71% votos nulos y 0,65% votos en blanco.

La jornada de votación transcurrió con normalidad en la mayor parte del territorio nacional. Las Juntas Receptoras del Voto abrieron a las 07:00 y atendieron a los sufragantes hasta las 17:00, cumpliendo las diez horas reglamentarias de votación. A las 08:00, más del 95% de mesas ya se habían instalado con “absoluta normalidad”, informó la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Para el mediodía, la afluencia de votantes fue significativa: hacia las 13:00, el 41% de los electores ya había ejercido su voto, lo que anticipaba una participación final similar a la de la primera vuelta de febrero (82% del padrón) .

La elección de este 13 de abril se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. En la víspera, el Gobierno decretó estado de excepción en Quito, siete provincias del país y el sistema carcelario, ante la ola de violencia que sacude al país. Durante la jornada, cerca de 56.588 policías y más de 40.000 militares fueron desplegados para resguardar los recintos electorales y el traslado de las papeletas y actas de escrutinio. Adicionalmente, el sistema ECU-911 mantuvo a más de 3.000 funcionarios en alerta para responder a cualquier emergencia.

En cuanto al escrutinio, el CNE implementó herramientas tecnológicas para garantizar la transparencia y agilidad en el conteo. Cada acta de votación cuenta con un código QR y tecnología blockchain que asegura la trazabilidad e inmutabilidad de los datos registrados. La digitalización de las actas permitió que los primeros boletines oficiales se emitieran alrededor de las 18:00, apenas una hora después del cierre de urnas y que los resultados preliminares estuvieran disponibles en la web del CNE poco después.

Observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea supervisaron el balotaje sin detectar anomalías de consideración. La misión de la OEA instó a la ciudadanía a esperar el conteo oficial y no confiar en encuestas a boca de urna, mientras el CNE calificó la jornada de transparente y tranquila.

Esta segunda vuelta fue necesaria luego de que ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta en la primera ronda del 9 de febrero. En esa ocasión, Noboa obtuvo el 44,17% de los votos válidos frente al 44,00% de González, con una diferencia de apenas 0,17 puntos porcentuales entre ambos.

Noboa continuará el combate a las mafias

El reelecto Daniel Noboa ha prometido consolidar un gobierno centrado en la seguridad interna, el impulso a la economía digital y la reforma del Estado. Uno de los ejes más destacados de su campaña fue continuar la política de combate frontal al crimen organizado y contra las mafias.

Noboa también ha insistido en la necesidad de reformar la Constitución para blindar jurídicamente estas acciones y mantener el régimen de estado de excepción donde sea necesario para garantizar el orden. Para lograrlo, deberá convocar a una Asamblea Constituyente.

En el campo económico, el presidente reelecto ha planteado la creación de zonas francas tecnológicas, que permitirán atraer inversión internacional, generar empleo para los jóvenes y promover un ecosistema de innovación. Prometió continuar con políticas de incentivos fiscales, así como facilitar el emprendimiento mediante la simplificación de trámites y el acceso a créditos.

Noboa también anunció reformas estructurales en educación, salud y justicia. Ha planteado digitalizar los servicios públicos, establecer estándares de eficiencia en el sistema judicial y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. En materia social, aseguró que trabajará para mejorar la cobertura del sistema de salud y modernizar la educación técnica y tecnológica.

Su discurso durante la campaña se enfocó en que este nuevo periodo será una oportunidad para ejecutar sin trabas las transformaciones que el país necesita. En esta ocasión, su partido cuenta con casi la mitad del parlamento e incluso, se sospecha que su madre, la legisladora electa Anabella Azín podría presidir el congreso.

En política internacional, Noboa ratificó que fortalecerá la relación con los Estados Unidos y que no reconocerá a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Tras el balotaje de este domingo, el resultado asegura la continuidad de Noboa al frente del gobierno. Se espera que el presidente reelecto y su binomio asuman el cargo el 24 de mayo de 2025, fecha prevista para la posesión oficial y el inicio del nuevo período de gobierno de cuatro años.