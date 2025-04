Evangélicos atacaron a una mujer que pidió bajar el volumen de una ceremonia en una plaza en Chile

Evangélicos protestando en la plaza Independencia de Concepción.

Un insólito hecho ocurrió el domingo pasado en la concurrida plaza Independencia de Concepción (500 kms al sur de Santiago), cuando un grupo de unos 20 evangélicos que predicaba las emprendió a golpes y insultos contra una mujer que les pidió que bajaran el volumen del parlante.

La víctima de inmediato se dirigió a a un centro asistencial para constatar lesiones y luego hasta una comisaría de Carabineros, donde estampó una denuncia contra los exaltados feligreses.

La alcaldesa subrogante, Sintia Leiton, confirmó el procedimiento y señaló que “Seguridad Ciudadana ha tomado antecedentes de los hechos y la denuncia ya fue tomada por Carabineros. De parte de la Municipalidad de Concepción, nos queda reforzar el tema ante situaciones de inseguridad o agresiones físicas que puedan ocurrir dentro del plano urbano”, aseguró, según reza una nota de BioBíoChile.

Por su parte, la concejala Claudia Arriagada dijo que pedirá en la próxima reunión del Concejo Municipal que se prohíba derechamente el uso de parlantes para dichos predicadores, y recordó de paso que el actual alcalde profesa la misma religión.

“Esta es una opinión muy personal, pero al tener un alcalde que es pastor, evidentemente hoy día se sienten más empoderados los pastores. No olvidemos que se han hecho varias actividades dentro y fuera de la Municipalidad con pastores, en Tribunales por ejemplo, ungiendo al alcalde. Nosotros hace rato somos un Estado laico y creo que ya llegó el tiempo de poner límites, o sino en cualquier momento vamos a vivir una situación como la que pasó en Santiago, de pastores evangélicos enfrentándose con Carabineros", remató.

Cabe señalar que en Concepción rige una ordenanza municipal que prohíbe el uso de parlantes en la vía pública por encima de los 85 decibeles.

Diversas iglesias evangélicas suelen predicar los domingos a todo volumen en la principal plaza de Concepción.

Polémica previa

El hecho se suma a otra prédica de un supuesto pastor en la misma plaza, quien a principios de marzo pasado causó el repudio de moros y cristianos al culpar a mujeres y niñas de ser asesinadas y violadas.

Armado de un micrófono, el hombre sostuvo que “¿por qué pasan las violaciones? No es por culpa del profesor, es culpa de la niña que está ahí, provocando. Y uno tiene que cuidarse, hermano. Porque dice (la Biblia), `No ignoréis las maquinaciones del Diablo´ (...) ¿Y qué pasa con la mujer? Que pasa un auto y la echaron arriba, y en cinco minutos más la violaron, la descuartizaron y la mataron. ¿Por qué? Porque fue culpa de la mujer, no del hombre“, fue parte de su fundamentalista sermón

Varias personas denunciaron de inmediato la situación acusando un discurso de odio, y en esa ocasión el alcalde Héctor Muñoz, quien es pastor de la iglesia evangélica “Reconcíliate con Dios”, repudió el hecho asegurando que el sujeto no pertenecía a iglesia alguna.

“Son personas que no participan en una iglesia evangélica y no representan el sentir de la gran mayoría del mundo cristiano (...) Son dichos totalmente condenables”, indicó.

El sujeto finalmente fue multado y quedó citado al Juzgado de Policía Local, mientras que el edil instruyó a Seguridad Ciudadana apostarse en la plaza de punto fijo y detenerlo en caso de que vuelva a lanzar sus diatribas.