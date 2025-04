El presidente de Panamá dijo que “hasta el momento no hay decisión de Nicaragua de aceptar” a Ricardo Martinelli

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que “hasta el momento no hay decisión de Nicaragua de aceptar” al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), pendiente de viajar como asilado a ese país centroamericano con un salvoconducto, otorgado por el Gobierno panameño y que vence hoy.

“Hasta el momento, que yo sepa, no hay decisión de Nicaragua de aceptar (al expresidente), si no ese avión no puede despegar de Panamá”, señaló Mulino durante su conferencia de prensa semanal, y añadió que “va a esperar el plazo dado y de lo contrario, pues, actuar en concordancia”.

El Gobierno panameño prorrogó el pasado lunes por tres días más la vigencia del salvoconducto —otorgado el jueves pasado— para que Martinelli fuera trasladado a Nicaragua, después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo suspendió el viaje ese mismo día.

El nuevo plazo del salvoconducto expira hoy jueves.

El Ejecutivo nicaragüense argumentó ese mismo lunes que no recibiría al ex presidente panameño mientras no se aclarara una posible alerta roja de Interpol contra él, que ya las autoridades panameñas aclararon que no existe por improcedente.

El ex presidente Martinelli, un magnate de 73 años, está refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero de 2024, tras confirmarse su condena a más de diez años de prisión y una multa millonaria por el caso ‘New Business’, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos. Se autoconsidera un “perseguido político”.

Partidarios del expresidente Ricardo Martinelli se reúnen frente a la embajada de Nicaragua, donde Martinelli ha permanecido refugiado durante más de un año para evitar su arresto en la Ciudad de Panamá, el lunes 31 de marzo de 2025 (Foto AP/Matías Delacroix)

“Créanmelo que lo he analizado mucho en el tiempo hasta que tomé la decisión cuando se da el salvoconducto para trasladar al señor Martinelli a Nicaragua”, expresó Mulino.

Y señaló que desde el Gobierno panameño se han dado “de manera directa y formal” los documentos solicitados por Nicaragua sobre la alerta de Interpol e, inclusive, una nota de la Corte Suprema de Justicia (máximo órgano de justicia) detallando que la decisión del salvoconducto es “estrictamente del órgano ejecutivo”.

“Los requerimientos, por lo menos que de manera formal nos han solicitado sobre Interpol y sobre un documento de la Corte Suprema de Justicia que hace referencia de que esta es una decisión estrictamente del órgano ejecutivo, y no tiene nada ni pasa por el órgano judicial, se han dado, todo lo que se ha pedido de manera directa y formal. ¿De qué depende? Yo no sé”, sostuvo Mulino.

Descarta chantaje y bloqueo a Nicaragua en el SICA

El régimen nicaragüense recriminó a Panamá el pasado lunes haber indicado que la salida del ex presidente se detuviera por la falta de apoyo en el órgano de integración regional SICA, lo que muchos analistas panameños calificaron de un “chantaje”.

Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, leyó ese día el comunicado de seis puntos, en el que Managua juzga al Gobierno de Mulino acusándolo de mantener una “conducta contradictoria” en el caso Martinelli, de “difamar” a la Administración de Nicaragua y también saca a relucir el tema del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Sin embargo, hoy Mulino argumentó que Nicaragua “no ha pedido nada” respecto al SICA y que “lo que se ha solicitado no es votar en contra, sino presenten nuevas ternas, eso no implica un bloqueo a Nicaragua”.

(Con información de EFE)