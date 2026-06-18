Colombia

Alcaldía de Bogotá inició los giros de junio del Ingreso Mínimo Garantizado para más de 200.000 familias

La estrategia contempla giros a hogares desplazados con pertenencia étnica que acrediten al menos un año de residencia en la ciudad y un proceso de retorno, reubicación o integración, certificado por la Unidad para las Víctimas

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La Secretaría de Integración Social ajusta el calendario de pagos para alinear las transferencias con el ciclo escolar en Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social
Los apoyos del Ingreso Mínimo Garantizado para jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad llegarán a más de 111.000 personas - crédito Secretaría de Integración Social

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició los pagos correspondientes a junio de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), dirigida a fortalecer los ingresos de las familias más vulnerables de la ciudad.

Durante junio, más de 47.000 hogares en condición de pobreza extrema, familias en pagadiarios y víctimas con pertenencia étnica recibirán los recursos. Los componentes de Primera Infancia y Educación beneficiarán a más de 170.000 familias, mientras que los apoyos para jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad llegarán a más de 111.000 personas en Bogotá.

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Para este nuevo ciclo de pagos, la Administración distrital destinó más de $44.000 millones en transferencias monetarias, superando los $260.000 millones invertidos en lo corrido del año 2026.

Modalidades y canales de entrega

Los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado se realizan de manera escalonada a través de plataformas de billetera digital como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social, además de la opción de retiro por giro en puntos Efecty. Cada persona beneficiaria recibe un mensaje de texto notificando la disponibilidad del apoyo, lo que permite un acceso ágil y seguro a los recursos.

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El programa del IMG cuenta con una herramienta de consulta sobre los giros que se han realizado - crédito Secretaría de Integración Social
Más de 47.000 hogares en pobreza extrema, familias en pagadiarios y víctimas con pertenencia étnica recibirán recursos del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social

La estrategia IMG se consolida como una de las principales herramientas de política social del Distrito para combatir la desigualdad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre 2023 y 2025 más de 477.000 personas salieron de la pobreza monetaria y cerca de 176.000 superaron la pobreza extrema en Bogotá, avances en los que las transferencias monetarias han jugado un papel fundamental.

Cambios principales y criterios de elegibilidad

El nuevo esquema de IMG mantiene a los hogares clasificados en Sisbén A como beneficiarios principales, quienes en su mayoría recibirán más apoyos que en ciclos anteriores. Para jóvenes, se implementaron transferencias condicionadas al cumplimiento en formación, acompañamiento psicosocial y empleabilidad, incentivando el ingreso y permanencia en rutas de inclusión social y productiva.

En el caso de Sisbén B, los hogares dejarán de recibir las transferencias no condicionadas del IMG. Sin embargo, quienes tengan personas con discapacidad, personas mayores o jóvenes que ingresen a la ruta de inclusión social y productiva, accederán a otros beneficios diferenciados. Los hogares que no cumplan estas condiciones egresarán del programa.

Megaferia de Ingreso Mínimo Garantizado llega a Bogotá en abril: así podrá acceder a ayudas de forma rápida y sin complicaciones - crédito @integracionbta/X
La Alcaldía de Bogotá inició en junio los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado para fortalecer los ingresos de las familias más vulnerables - crédito @integracionbta/X

En 2026, y por primera vez, ingresaron como beneficiarios algunos hogares de Sisbén C —en los subgrupos C1 a C9—, especialmente si cuentan con personas con discapacidad, personas mayores o jóvenes incluidos en rutas de inclusión social y productiva. Asimismo, los hogares con niños y niñas entre 0 y 6 años o adolescentes entre 7 y 19 años vinculados a la oferta institucional distrital de educación, pueden recibir transferencias adicionales, siempre que cumplan con los requisitos de asistencia escolar, validados por las instituciones educativas.

Atención a víctimas y población étnica

Un componente especial del IMG está dirigido a hogares con pertenencia étnica víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado. Este grupo recibe una transferencia mensual durante 12 meses a través de Efecty, siempre que hayan permanecido al menos un año en Bogotá y estén en proceso de retorno, reubicación o integración local, certificado por la Unidad para las Víctimas o instancias distritales. Actualmente, los beneficiados incluyen hogares del Cabildo Jaidrúa de la comunidad embera.

La política de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá ha permitido que miles de hogares fortalezcan sus ingresos y mejoren su calidad de vida, articulando transferencias directas con estrategias de formación, acompañamiento psicosocial y promoción de la empleabilidad. El enfoque diferencial, según nivel de Sisbén y grupo poblacional, busca priorizar a quienes enfrentan mayores barreras estructurales para superar la pobreza.

El nuevo subsidio mensual está dirigido a desplazados sin Sisbén en procesos de retorno, reubicación o integración local - crédito Integración Social
El Ingreso Mínimo Garantizado otorga una transferencia mensual durante 12 meses a hogares con pertenencia étnica víctimas de desplazamiento forzado que cumplan requisitos de permanencia en Bogotá y certificación oficial - crédito Integración Social

La Administración distrital reiteró que la asignación de transferencias está alineada con el calendario académico en los componentes condicionados de Primera Infancia y Educación, por lo que no se generan pagos en los meses sin actividad escolar. Además, se recuerda a los beneficiarios que la permanencia en el programa depende del cumplimiento de los requisitos y la actualización regular de su información en el Sisbén.

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