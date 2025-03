La Confederación indígena de la Amazonía ecuatoriana apoyará a Daniel Noboa en el balotaje

Las nacionalidades indígenas amazónicas respaldarán a Daniel Noboa en el balotaje. (Instagram/Confenaie)

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) anunció su respaldo al presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, en la segunda vuelta electoral del 13 de abril de 2025.

La decisión fue tomada tras un consejo ampliado en el que participaron representantes de diversas organizaciones filiales, quienes concluyeron que apoyar a Noboa permitiría visibilizar las demandas de las nacionalidades amazónicas y asegurar compromisos para el desarrollo de la región.

En un pronunciamiento de la Confeniae, publicado el 6 de marzo, se indica la necesidad de garantizar la atención a las problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonía. En su resolución, la organización indicó que han elaborado una Propuesta Amazónica dirigida a Noboa, en la que plantean acciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus comunidades y fortalecer el reconocimiento del Estado intercultural y plurinacional.

El presidente de la Confeniae, José Esach, formalizó el respaldo a Noboa mediante un oficio enviado al mandatario el 11 de marzo, según reportó Primicias.

La confederación sostuvo que esta decisión política es una vía para que sus exigencias sean escuchadas y atendidas con medidas específicas para la región. Además, sostuvo que su apoyo al presidente se basa en la necesidad de generar cambios estructurales en la Amazonía y que mantendrán su postura vigilante para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, hace un gesto durante las elecciones presidenciales, en Guayaquil, Ecuador, el 9 de febrero de 2025. REUTERS/Luisa González

Uno de los puntos clave en el respaldo de la Confeniae es la conformación de una comisión multidisciplinaria que diseñe una estrategia para canalizar los requerimientos de las comunidades amazónicas en políticas públicas. Esta propuesta incluye un conjunto de diez puntos prioritarios que serán trabajados en asambleas y mesas de diálogo, con el objetivo de estructurar mecanismos de financiamiento directo para las organizaciones indígenas, respetando su autonomía y sus modelos de desarrollo.

Asimismo, la confederación exige al gobierno de Noboa que las designaciones en instituciones claves de la Amazonía respondan a criterios de representación indígena. En particular, piden que la Presidencia del Consejo de Planificación de la Secretaría Técnica Amazónica sea ocupada por un representante de los pueblos y nacionalidades, designado a través de un consenso con la Confeniae. También demandan la modificación del delegado que representa a las comunidades amazónicas en el Consejo de la Amazonía, con el fin de garantizar que sus intereses sean defendidos en la toma de decisiones estatales.

La educación intercultural bilingüe es otro de los temas centrales de la resolución. La Confeniae recordó que este derecho debe ser garantizado y respetado, por lo que exige el cumplimiento de la normativa vigente sobre la autonomía del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB). En este sentido, reafirman su demanda de mantener la autonomía administrativa y financiera del SEIB, asegurando que las comunidades indígenas tengan control sobre su sistema educativo sin interferencias externas.

De las 23 organizaciones convocadas, 20 participaron en la resolución sobre la coyuntura política. (Instagram/Confenaie)

En el ámbito ambiental y territorial, la confederación solicita auditorías y moratorias para proyectos estratégicos de minería, petróleo e hidroeléctricas dentro de los territorios indígenas. Además, exigen la anulación de convenios con empresas extractivistas y la suspensión inmediata de la XI Ronda Petrolera, así como la expansión de la frontera petrolera y minera en la región amazónica.

La Confeniae ha manifestado reiteradamente su oposición a la explotación de recursos naturales sin consulta previa y ha solicitado que cualquier intervención en sus territorios sea sometida a procesos de diálogo con las comunidades afectadas.

El respaldo de la Confeniae a Noboa representa un quiebre dentro del movimiento indígena, pues marca una diferencia con la postura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo líder y ex candidato presidencial, Leonidas Iza ha expresado su apoyo a la correísta Luisa González. Esto a pesar de la persecución que la administración del ex presidente Rafael Correa emprendió en contra de esta organización con represión durante sus protestas y con el retiro del edificio sede en Quito, el cual fue devuelto a la Conaie por el ex mandatario, Lenín Moreno.