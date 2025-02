Jair Bolsonaro puede ir a juicio antes de fin de mes tras ser acusado de intento de golpe de Estado en Brasil

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Brasil está a la espera de la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la investigación que involucra al ex presidente Jair Bolsonaro y a 25 altos mandos militares, entre ellos su ex ministro de Defensa Walter Braga Netto.

Según la denuncia presentada por la Policía Federal ante el Superior Tribunal Federal (STF), que a su vez la remitió a la PGR, Bolsonaro habría planeado el intento de ruptura institucional, cuya ejecución solo fue impedida por “circunstancias ajenas a su voluntad”.

En la investigación bautizada como anti-Golpe (Contra Golpe en portugués), un grupo de militares también fue acusado de planear el asesinato del recién elegido presidente Lula, de su adjunto Geraldo Alckmin y de Alexandre de Moraes, actualmente juez del Supremo STF, pero en aquel momento presidente del Tribunal Superior Electoral (STE).

Entre los militares acusados de planear los asesinatos se encuentra el teniente coronel Rafael Martins de Oliveira, a quien Moraes negó el jueves la prisión domiciliaria. El militar formaba parte de los llamados “kids pretos”, las fuerzas especiales del Ejército, creadas en 1956 y hoy compuestas por 2.500 soldados. Es un cuerpo entrenado para llevar a cabo misiones con un alto grado de riesgo y secretismo, como operaciones de guerra irregular, guerra de guerrillas e insurgencia. Sus miembros también están entrenados para situaciones de sabotaje, operaciones de inteligencia, planificación de fugas y huidas. Según la investigación, Oliveira habría facilitado una línea telefónica para ser utilizada durante el asesinato de Lula.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de enero, en la que se registró a cientos de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro al ingresar a la fuerza al Palacio de Planalto, sede de la Presidencia de la República, en Brasilia (EFE/Andre Borges)

La decisión corresponde ahora al fiscal general de la República, Paulo Gonet, que en los próximos días, como exige la ley, podría decidir si acepta la acusación sobre el intento de golpe de Estado que implica a Bolsonaro y a unas 40 personas, entre ellas 25 militares, o la archiva. Es posible que el fiscal prefiera esperar a un informe adicional que ha anunciado la Policía Federal, fruto de las investigaciones tras los registros y detenciones realizados durante la operación.

“La expectativa entre los militares es que Gonet llevará a cabo una especie de selección para reducir el número de personas en comparación con los acusados por la Policía Federal”, escribe en el diario O Globo Vera Magalhães. En la apertura del año judicial esta semana, el fiscal Gonet declaró que “está preparado” para actuar con “serenidad” y “discernimiento” y que “la fiscalía no eludirá sus responsabilidades”. Fuentes en Brasilia han dicho a Infobae que es posible que la fiscalía presente más de una acusación, dividiendo a los posibles acusados según sus diferentes áreas de actuación, como también señalaba el informe policial que había identificado seis grupos de acción entre los 40 acusados. Dividir el posible juicio en varias partes agilizaría así al STF, que se espera que llegue a un veredicto a finales de este año, precisamente para evitar una escalada de tensiones en 2026, año electoral. Esta estrategia también podría facilitar el apaciguamiento entre el ejecutivo y el establishment militar que Lula está intentando con su agenda política, como con la decisión de mantener en su puesto al actual ministro de Defensa, José Múcio, a pesar del plan político de una inminente reforma ministerial con vistas también a las elecciones presidenciales de 2026.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

Mientras tanto, las declaraciones en la radio Arapuan FM del nuevo presidente de la Cámara, Hugo Motta, del partido de gobierno Republicanos, causaron polémica. El diputado afirmó que los asaltos a los edificios institucionales el 8 de enero de 2023 por parte de cientos de bolsonaristas que no habían aceptado la victoria electoral de Lula fue un incidente grave, pero no un intento de golpe de Estado. “Lo que ocurrió no puede repetirse. Fue un ataque a las instituciones, un ataque inimaginable, nadie imaginaba que pudiera ocurrir”, dijo. “¡Ahora de aquí a decir que fue un golpe! Un golpe tiene que tener un líder, tiene que haber alguien que lo aliente, el apoyo de otras instituciones involucradas, como las Fuerzas Armadas, y eso no ocurrió”, agregó Motta.

En cuanto a los detenidos por la invasión de edificios institucionales, el presidente de la Cámara habló de “vándalos y alborotadores que querían mostrar su enfado por los resultados electorales. Pensaban que así podrían bloquear la continuación del mandato del presidente Lula. Y Brasil respondió muy bien, las instituciones adoptaron una postura muy firme”, afirmó.

Motta también se refirió al proyecto de ley de amnistía del que es ponente el diputado Rodrigo Valadares, del partido Unión Brasil. El proyecto busca absolver a todos los implicados en los sucesos del 8 de enero, incluido Bolsonaro, pero está paralizado en el Congreso. “Tengo entendido que los detenidos por el 8 de enero están recibiendo penas muy duras”, dijo Motta. “Se trata de un tema que divide a la Cámara, que crea tensiones con el poder judicial y el ejecutivo. De ahí nuestra atención al tratar este asunto. No puedo venir aquí y decir que presentaré una amnistía la semana que viene o que no la presentaré en absoluto”, añadió.

El tema de la amnistía se discute públicamente desde hace meses, sobre todo después de que la justicia electoral declaró a Bolsonaro inelegible hasta 2030 por sus ataques al sistema electoral brasileño y su utilización política de la fiesta de la independencia del 7 de septiembre de 2022. En una reunión con embajadores extranjeros a menos de tres meses de las últimas elecciones presidenciales, recordamos, Bolsonaro hizo declaraciones falsas y distorsionadas sobre el proceso electoral, afirmando que basaba sus afirmaciones en datos oficiales, además de intentar desacreditar a los ministros del TSE y del TSF. El ex presidente pidió en repetidas ocasiones amnistía para todos los condenados, pero también para los que siguen procesados por los sucesos del 8 de enero y el intento de golpe de Estado, como él. Bolsonaro ha sido acusado por la Policía Federal en otras dos investigaciones además de la del supuesto golpe. Se trata de la investigación sobre las joyas donadas por Arabia Saudita y la relativa a la falsificación de los certificados de vacunación contra el virus COVID-19.

El Congreso de Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

La amnistía es un tema polarizador, sobre todo en vísperas de las elecciones presidenciales de 2026. Lula también se refirió al asunto esta semana. “Todavía no ha terminado el juicio y ya quieren amnistía, es decir, ¿no creen que son inocentes? Deberían creer en su inocencia y no seguir pidiendo amnistía antes de que el juez determine cuál será la pena o si la habrá”, dijo y añadió que “cuando las personas ni siquiera han sido condenadas y piden amnistía, es porque se están condenando a sí mismas”. Para el presidente, sin embargo, si incluso Bolsonaro consigue presentarse de nuevo, “volverá a perder. No hay ninguna posibilidad de que la mentira gane las elecciones en este país”, añadió Lula.

La posibilidad de que Bolsonaro vuelva a ser elegible, si no es enviado a juicio por la Fiscalía, es el tema candente estos días después de que un diputado de su Partido Liberal (PL), Bibo Nunes, propusiera cambiar la ley de Ficha Limpia y reducir el tiempo de inelegibilidad de los candidatos a cargos políticos de los ocho años actuales a dos. Esta alteración permitiría al expresidente presentarse a las elecciones del próximo año. Además, hay otra propuesta para cambiar la ley, también de un diputado del PL, Helio Lopes, que quiere condicionar la inelegibilidad a una condena penal en última instancia. Lopes dijo basarse en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, “que es clara al decir que la ley sólo puede reglamentar el ejercicio del derecho de votar y elegir en función de la edad, nacionalidad, residencia, idioma, educación, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal”, dijo.

“La ley de Ficha Limpia solo sirve para perseguir a la derecha”, dijo Bolsonaro en un video difundido en línea en las últimas horas. “Quiero ser hasta radical. Lo ideal sería revocarla, para que nadie sea perseguido más y que quienes decidan si eligen o no a un candidato sean ustedes los electores y no una persona aquí en Brasilia; ustedes saben de quién estoy hablando”, dijo refiriéndose al juez Alexandre de Moraes. El presidente de la Cámara, Motta, también se pronunció sobre el asunto, criticando el actual periodo de inelegibilidad de ocho años previsto por la ley para quienes quieran presentarse a cargos políticos pero estén procesados. “Mi opinión personal es que en un sistema democrático en el que se celebran elecciones cada dos años, si no se piensa que ocho años es mucho tiempo, significa no reconocer la constitucionalidad”, dijo Motta.