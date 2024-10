José Mujica habló del tratamiento de cáncer: “De salud ando mejor, todavía me alimento con un caño”

El ex presidente José Mujica se recupera de un cáncer de esófago y contó que se alimenta a través de una sonda (Captura VTV)

La campaña electoral del Frente Amplio en Uruguay no tuvo, por primera vez en muchos años, a sus tres líderes históricos. Durante el último período de gobierno, murieron el expresidente Tabaré Vázquez y el dos veces ministro de Economía Danilo Astori, mientras el ex mandatario José Mujica debió afrontar la recuperación de un cáncer de esófago, que lo excluyó de las actividades en las que solía participar.

Mujica estuvo en algunos actos –incluso llegó de sorpresa al cierre de campaña de su sector político–, pero no lo ha hecho con la intensidad que solía tener. Sin embargo, ha dado algunas entrevistas en las que ha contado de su recuperación y opinado sobre los principales asuntos de la campaña electoral.

“No puedo borrar mi preocupación política. Soy un animal político hasta el día que me muera”, dijo el ex presidente este miércoles, al ser entrevistado en el noticiero VTV Noticias.

El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica habla en un acto este sábado en Montevideo (Uruguay). Convocado de forma sorpresiva por su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, José 'Pepe' Mujica (2010 - 2015) reapareció en público en el acto de cierre de campaña electoral de su sector político con un mensaje: "Hay que trabajar por la esperanza". EFE/ STR

Mujica dijo que su salud está “bastante mejor”. “Todavía me alimento con un caño. Los médicos que me trataron la dolencia en el esófago me dijeron: ‘Esto lo liquidamos’. Y tenían razón, pero me quedó un agujero que se tiene que rellenar y eso lleva mucho tiempo. Me siento bien, cada día me siento un poquito mejor. Muy lentamente”, dijo Mujica.

El líder de la izquierda uruguaya destacó que su esposa, Lucía Topolansky, lo está ayudando en su recuperación. “Es un lujo estar cerca a los 90″, dijo. También destacó que tiene una “médica militante” que va a su chacra en las afueras de Montevideo para verlo “a cada rato”.

El candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, es una suerte de delfín de Mujica. De hecho, el del ex presidente es el impulso más grande en términos de popularidad que ha tenido el presidenciable. Orsi lleva como favorito a las elecciones del domingo, aunque es altamente improbable que alcance el 50% de los votos que le permitirían ganar en primera vuelta.

El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica (d) habla junto al candidato a la presidencia por la coalición izquierdas Frente Amplio, Yamandú Orsi, ste sábado, en Montevideo (Uruguay) EFE/ STR

Durante la campaña electoral, Mujica se ha expresado sobre alguno de los temas más polémicos. Por ejemplo, dijo que la aprobación de un plebiscito sobre las jubilaciones que impulsa la central sindical “sería un caos”. En la entrevista de este miércoles, el líder cuestionó la “poca preocupación” que ve en la mayoría de los candidatos por “el crecimiento de la economía”. Además, sostuvo que hay “poca mirada” sobre la producción en el interior del país.

“Somos un país agroexportador. Hablan de repartir, uno de los candidatos decía que le va a reforzar el ingreso a los jubilados bajos, y todo lo demás. ¡Macanudo! Yo aplaudo todo eso. Pero, ¿de dónde si no crece la economía? Si no crece la torta…”, opinó Mujica.

El gobierno de Luis Lacalle Pou hizo “muchas carreteras” durante los cinco años de gobierno, destacó Mujica, pero cuestionó que el costo de estas inversiones debe ser pagado en el futuro. “El gobierno que viene va a encontrar una gigantesca torre de cuenta que pagar. Por lo tanto, si queremos repartir con la deuda social, tiene que crecer la economía. Y veo poca preocupación”, insistió.

José Mujica, en su chacra de Rincón del Cerro, donde se recupera de un cáncer de esófago

Mujica volvió a expresar que está en contra del plebiscito sobre seguridad social que impulsa el PIT-CNT, el movimiento sindical uruguayo. De aprobarse, se establecería en la Constitución la edad de retiro en 60 años, se equipararía el salario mínimo a la jubilación mínima y se eliminarían los fondos privados de pensiones.

“Yo estoy contra la ley que está vigente y contra la solución que pretende plantear el plebiscito. Comprendo que haya gente disconforme, pero no se puede arreglar con la Constitución. Eso hay que arreglarlo por ley. Creo que el país tiene que modificar esta ley, pero el camino no es el plebiscito”, opinó.