“La nueva crisis de octubre”: militares cubanos objetores de conciencia denunciaron el colapso del sistema energético

La Policía retira escombros utilizados para bloquear una calle durante una protesta contra un apagón, en La Habana, Cuba. 19 de octubre de 2024 (REUTERS/Norlys Perez)

El general Rafael Del Pino hizo llegar un comunicado urgente del movimiento cubano Militares Objetores de Conciencia (MOC), en el que advierten sobre una crisis profunda en la isla. El documento ha sido distribuido con la solicitud de que organizaciones como Cuba Siglo 21 contribuyan a su difusión.

Desde la citada ONG se alinean con el análisis de estos militares, quienes describen una situación dramática que puede ser decisiva en la larga lucha contra el totalitarismo en Cuba.

“Entendemos, al igual que ellos, que en la isla se viven momentos excepcionalmente dramáticos que pueden tornarse decisivos en la ya demasiado larga lucha contra el totalitarismo. Todo depende hoy de la firmeza de nosotros, los cubanos, donde quiera que estemos, por alcanzar finalmente la sociedad que merecemos. Hoy somos uno en la lucha por una vida digna en libertad”, remarcó Cuba Siglo 21.

Personas preparan una sopa en una fogata durante un apagón que siguió a la falla de una importante planta energética en La Habana, Cuba, el sábado 19 de octubre de 2024 (AP Foto/Ramón Espinosa)

“La nueva crisis de octubre”

El movimiento Militares Objetores de Conciencia (MOC) emitió un llamado de urgencia, comparando la actual situación de Cuba con la histórica “Crisis de octubre” de 1962, aunque esta vez, aseguran, el peligro no proviene de un conflicto entre superpotencias, sino de la oligarquía cubana en el poder.

“No es una crisis de suministro eléctrico”, afirman. Según ellos, lo que está ocurriendo es el “colapso final del sistema energético nacional”, y la incapacidad del régimen para sostener incluso el deteriorado sistema de apagones prolongados que ya sufría la población.

“No se invirtió en modernizar las termoeléctricas, y ahora se necesitarían 10 mil millones de dólares para restaurar la infraestructura”, denunciaron.

La situación se agrava con la escasez de alimentos, agua y medicamentos, el aumento de epidemias y la falta de personal médico adecuado, lo que está costando vidas a diario.

El movimiento acusó al régimen de Miguel Díaz-Canel de falsificar las estadísticas de defunciones, cuyos verdaderos motivos son encubiertos en los registros oficiales. Además, según datos demográficos recientes, Cuba ha perdido el 18% de su población en solo dos años debido a la migración masiva.

Una mujer trabaja en un restaurante durante un apagón en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Perez)

“La permanencia en el poder de esta clase parasitaria está causando tantas muertes como una guerra civil”, señaló el comunicado. Además, afirmaron que la violencia está siendo ejercida por el “Estado mafioso y oligárquico”, que niega los servicios básicos a la población y reprime brutalmente a quienes protestan.

El movimiento llamó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) a no obedecer órdenes que impliquen disparar contra la población civil, recordando que la lealtad de los militares debe ser hacia el pueblo, no hacia la oligarquía. También subrayaron que la rebelión es un derecho constitucional vigente y apelaron al artículo 4 de la Constitución cubana, así como a principios democráticos internacionales.

En un punto crucial, exigió la creación de un comité cívico-militar que represente las demandas populares y, entre sus primeras tareas, deberían estar la renuncia de los responsables de la crisis, la formación de un gobierno provisional y la organización de elecciones libres y una Asamblea Constituyente.

El comunicado concluyó con un mensaje de esperanza, aunque advirtió que el miedo y el pesimismo son herramientas del régimen. “Sobrevivir cada vez más miserable y oprimido no es vivir, sino morir cada día”, aseguraron, antes de concluir con un llamado claro: “Patria y Vida”.

Este comunicado llega en un momento de creciente tensión en la isla luego de los apagones que dejaron al país a oscuras desde la semana pasada.