El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, los BRICS y las relaciones con Irán: la agenda internacional de Brasil en los próximos meses

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos (REUTERS/David Dee Delgado/Archivo)

La 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), que concluyó a finales de septiembre, permitió a Brasil hacer balance de su agenda internacional y organizar sus próximas decisiones con vistas al G20 de Rio de Janeiro del próximo mes de noviembre. Entre los principales temas del debate paralelo en la AGNU de Nueva York estuvo la discusión del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se arrastra desde hace más de 20 años y que el presidente brasileño se había comprometido a firmar en la primera mitad de su tercer mandato, en 2023. La reunión de Lula en la ONU con la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, parece haber dado sus frutos y podría suponer un punto de inflexión decisivo para dar la ansiada luz verde al acuerdo. De hecho, la noticia de estos días es que el Viejo Continente ha decidido aplazar un año la introducción de su nueva normativa medioambiental, que prevé prohibir la importación de productos procedentes de zonas de Brasil sometidas a deforestación. Se trata de una normativa que había asustado al gigante latinoamericano, devastado en los últimos meses por pavorosos incendios. Se temía que en un futuro inmediato las importaciones brasileñas pudieran perder algo así como 14.000 millones de dólares a causa de este escenario. Tanto es así que hace un mes, aunque la noticia sólo se conoció en los últimos días, el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, había enviado una carta a la Unión Europea expresando el descontento del gobierno brasileño con la situación.

Un mes después, el escenario cambió con la decisión de Bruselas de esperar un año más en la eventual aplicación de la legislación ambiental. “La Comisión Europea ha propuesto dar más tiempo a las partes interesadas para prepararse. Si el Parlamento Europeo y el Consejo la aprueban, la ley entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las microempresas y las pequeñas empresas”, se lee en el comunicado oficial de la UE. “Como todas las herramientas de aplicación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como periodo de introducción progresiva para garantizar una aplicación adecuada y efectiva”, reza el texto. La decisión europea, según los analistas, abre ahora más espacio para discutir el acuerdo con el Mercosur con vistas a cerrarlo durante la cumbre del G20 en Rio de Janeiro. Según el sitio brasileño de noticias UOL, la propuesta del gobierno de Lula será incorporar el debate sobre la deforestación en el futuro tratado, trasladando así los efectos de la norma europea a todo el bloque del Mercosur.

Imagen de archivo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, saludando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante un encuentro en Bruselas, Bélgica (REUTERS/Yves Herman)

También hay novedades en el frente de expansión del bloque BRICS, de cara a la próxima reunión prevista en Kazán, Rusia, entre el 22 y el 24 de octubre, a la que asistirán tanto el presidente Putin como Lula. En los últimos meses, el Kremlin ha pedido a cada uno de los miembros de los BRICS una lista de sus deseos sobre qué nuevos países querían en el bloque. Moscú reiteró la petición en una reunión celebrada en junio en Novgorod. Sin embargo, Brasil, junto con India, se negó a presentar esta lista, argumentando que más que una lista de nombres, es necesario establecer un criterio de selección, como buenas relaciones diplomáticas con todos los países del bloque y el reconocimiento de sus candidaturas en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según el periodista del sitio brasileño de noticias UOL, Jamil Chade, es probable que las próximas “nuevas entradas” sean Bolivia y Cuba, aunque Brasil había defendido la admisión de Colombia, que, sin embargo, no solicitó el ingreso. La diplomacia brasileña también dijo no al ingreso de Nicaragua, que también cuenta con el apoyo de Rusia, al igual que Cuba. La relación entre el régimen de Ortega y Lula se ha deteriorado en los últimos meses, con expulsiones mutuas de embajadores. En cuanto a la posible admisión de Venezuela, sigue siendo una incógnita. La idea de Moscú ahora, sin embargo, es crear un bloque de países asociados a los BRICS que puedan participar en las reuniones, pero sin poder de veto ni voto en las decisiones del bloque. Y Venezuela podría formar parte de este grupo. En 2025, recordamos, Brasil asumirá la presidencia de los BRICS con un enfoque en la desdolarización de la economía.

En cuanto a Irán, la reciente escalada en Oriente Medio también ha repercutido en las posiciones de Brasil, que, además, en 2023 había apoyado con éxito la candidatura del régimen de los ayatolás en el bloque de los BRICS. En un editorial titulado “Lula alinea a Brasil con Irán”, O Estado de São Paulo escribe que “el presidente debe responder cómo su afinidad con los ayatolás favorece los principios constitucionales de la diplomacia, como la prevalencia de los derechos humanos y el repudio al terrorismo”. Según el diario brasileño, “así como optó tácitamente por alinear a Brasil con Rusia en la agresión cometida por el régimen de Vladimir Putin contra Ucrania, apoyando incluso una propuesta de fin de guerra que equivale a la capitulación de Ucrania, el presidente Lula da Silva decidió explícitamente alinear a Brasil con Irán en el conflicto con Israel. Las señales son inequívocas. Cuando Israel decidió atacar las bases de Hezbollah en Líbano tras un año de ataques diarios, el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó la operación «en los términos más enérgicos. Cuando Irán, sin ser atacado directamente, disparó una lluvia de 200 misiles contra Israel para vengar a Hezbollah, el gobierno se limitó, casi en un susurro, a expresar su preocupación”.

Ahmed Shehada, presidente del Instituto Brasil-Palestina (Ibraspal), en el evento de celebración del 7 de octubre

El vicepresidente Geraldo Alckmin incluso asistió a la toma de posesión del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el 30 de julio. Irónicamente, fue fotografiado a cuatro sillas de distancia del líder del grupo terrorista Hamas Ismail Haniyeh, que fue asesinado unas horas más tarde cuando aún se encontraba en Teherán. En la misma foto, el vicepresidente brasileño estaba sentado junto a Mohammed Abdulsalam, el portavoz de los hutíes. También estaban en la misma fila el líder de la Yihad Islámica Palestina, Ziyad Al-Nakhalah, y el adjunto de Hezbollah, el general Naim Qassem.

Aunque formalmente no se han interrumpido las relaciones diplomáticas entre Israel y Brasil, de hecho el embajador brasileño no ha regresado a Tel Aviv desde que fue retirado el pasado mes de mayo. El martes, el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, afirmó que las cuestiones ideológicas del gobierno de Lula bloquearon un contrato militar ganado por los israelíes. “Ganaron los israelíes, el pueblo de Israel, pero por razones de guerra, por Hamas, por grupos políticos, tenemos este contrato listo, pero por razones ideológicas no podemos aprobarlo. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) no permitió que se adjudicara a los que quedaron en segundo lugar y estamos esperando que pasen estos problemas para poder defendernos”, dijo, citando también el caso de las municiones brasileñas que no se utilizan y cuyo coste de mantenimiento es elevado. Alemania quería comprarlas, pero el gobierno bloqueó el acuerdo porque estaba convencido de que se enviarían a Ucrania.

En este contexto, ninguna autoridad institucional de Brasil impidió ni criticó el hecho de que en San Pablo, en la sede del sindicato de químicos, se organizara un acto para festejar la masacre del 7 de octubre, en la que terroristas de Hamas asesinaron a más de 1100 israelíes y secuestraron a 250. El cartel del acto ensalzaba el lema de Hamas “Operación diluvio de Al-Aqsa”, nombre que el grupo terrorista dio a la masacre del 7 de octubre de 2023. En el póster también figuraban las inscripciones “Glorioso 7 de octubre” y “Diluvio para la liberación”. Al acto asistieron, entre otros, Rui Pimenta, presidente nacional del Partido de la Causa Obrera (PCO), y Ahmed Shehada, presidente del Instituto Brasil-Palestina (Ibraspal). Fue el propio Shehada, junto con representantes de la Federación Árabe Palestina de Brasil el pasado mes de julio, según el sitio de noticias Brasil de Fato, quien se reunió con el embajador de Sudáfrica en Brasil, Vusi Mavimbela, para solicitar que los países del Sur Global que forman parte del grupo ampliado BRICS pudieran liderar tanto las negociaciones para un acuerdo de paz como el plan de reconstrucción de la Franja de Gaza.

Cartel del evento con Khaled Barakat

Además, en los últimos días, Khaled Barakat ha podido entrar discretamente en Brasil para participar en un evento en San Pablo el 7 de octubre titulado “Nuestra victoria no será por casualidad”. Según un informe de 2019 del Ministerio israelí de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública, Barakat es miembro del Comité Central del grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y coordinador de campaña de Samidoun (Red de Solidaridad con los Presos Palestinos). También según el informe del gobierno israelí, Barakat es quien organizó el entrenamiento con Hezbollah de Mustafa Awad, exponente de Samidoun en Europa. En febrero de 2021, el Ministerio de Defensa israelí designó a Samidoun como organización terrorista y “filial del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)”, que a su vez ha sido designada organización terrorista por Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y la Unión Europea. Según el ministerio israelí, Samidoun fue fundada por “miembros del FPLP en 2012″ y “Khaled Barakat, identificado por el FPLP como coordinador de Samidoun, está implicado en la creación de células militantes y en la promoción de actividades terroristas en Judea y Samaria y en el extranjero”, reza la designación del ministerio israelí.

En cuanto a Hamas, muchos se preguntan ahora si las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se extenderán también a Brasil en los próximos meses. De hecho, coincidiendo con el aniversario del 7 de octubre, Washington ha impuesto sanciones a varias personas en todo el mundo que dirigen varias organizaciones benéficas palestinas. Entre ellas se encuentra el yemení residente en Turquía Hamid Abdullah Hussein al Ahmar, presidente de la Fundación Internacional Al-Quds, ya sancionada por la misma oficina en octubre de 2012 por estar controlada por Hamás. Según una investigación del Jerusalem Post publicada el pasado mes de enero, en Sudáfrica, donde existe la sucursal “Fundación Al-Quds SA”, los principales bancos sudafricanos han llegado a ofrecer “una plataforma para financiar a Hamás”. Mohammad Hannoun, palestino residente en Génova (Italia), también fue sancionado. Según las autoridades estadounidenses, su Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSPP), es “una organización benéfica ficticia en Italia que aparentemente recauda fondos con fines humanitarios, pero que en realidad ayuda a financiar el ala militar de Hamas. Como ejecutivo de ABSPP, Hannoun ha estado enviando dinero a organizaciones controladas por Hamas desde al menos 2018. Ha solicitado financiación para Hamás con altos cargos de Hamás y ha enviado al menos 4 millones de dólares a Hamas en un período de 10 años”. Hannoun vino a Brasil en 2010 para recaudar fondos para la llamada Flotilla de la Libertad y la Campaña Europea contra el Asedio a Gaza.